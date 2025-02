A hét évvel ezelőtt alapított Lunaz belső égésű motorral szerelt járművek elektromos átépítésére szakosodott. A vállalkozás két fő lábon áll: egyrészt dízel kukásautókat alakítanak át tiszta helyi üzeműre, másrészt a brit autógyártás klasszikus gyöngyszemeit – öreg Bentley, Rolls-Royce, Aston Martin, Jaguar és Range Rover modelleket – villamosítanak, hogy tulajdonosaik stílusosan és szabadon közlekedhessenek az emissziós korlátozások alá eső városrészekben.

Az autókat először a csupasz fémlemezekig visszabontják, restaurálják, majd nem csak a hajtásláncot cserélik le, de a megnövekedett tömeghez és menetdinamikához igazodva a futóművet és a fékrendszert is, végül modern infotainment rendszert szerelnek be, valamint teljesítik az ügyfelek egyedi kívánságait – ez utóbbiak átlagosan 18 százalékot tesznek rá az alapárra.

A Range Roverek esetében alapvető követelmény a terepalkalmasság, de egy ügyfelük például a kedvenc szivarjához méretezett humidort terveztetett és építtetett be az autójába; a párásító dobozka mellett aranyozott hamutartók is kerültek a villamosított veteránba.

A cég termékei iránt 2024-ben 150 százalékkal nőtt az érdeklődés a külpiacokon – főleg Észak-Amerikában és a Közel-Keleten, de a kontinentális Európában és Indiában is. Jelenleg három autóból kettőt exportál a cég, a felvett megrendelések bőven átlógnak 2026 második felébe.

Persze akinek van pénze a fentiekben vázolt, több mint 5500 munkaórát felemésztő átalakításon átesett veterán luxusautóra, az nem feltétlenül szeretne másfél-két évet várni, és akár felárat is hajlandó fizetni, hogy gyorsabban hozzájusson.

Ahol kereslet van, ott kínálat is akad: a használtpiacon megjelenő, keveset futott Lunaz restomod járművek akár 22 százalékkal drágábban találnak újra gazdára, mint amennyit eredetileg fizettek értük első tulajdonosaik. Ez persze még vonzóbbá teszi a cég termékeit, hiszen a villamosított veterán nyilvánvalóan befektetésnek is kiváló – egyébként nem csak az autók, hanem maga a cég is kívánatos a befektetési piacon.

Ami a dolog műszaki oldalát illeti, a komplett hajtásláncot és az akkumulátort házon belül tervezi a Lunaz, az alkatrészeket élvonalbeli autóipari beszállítóktól várásolják. Jelenleg alapértelmezésben 80 kWh kapacitású akkumulátort kapnak az átépítések, a hatótávolság jellemzően 320 kilométer.