Ha valaki a budapesti Rákoczi hídon Petsről Budára hajt a BYD központjának épületének tetején nemcsak ezt a márkanevet olvashatja, de két másikat is, a YangWang és a Denza feliratokat is. Ezek a kínai gyártó almárkái, a Denza kifejezetten a prémium szegmenst célozza. Ez a márka eredetileg a Mercedes-Benz-zel közös projekt volt, mi itt a Vezessnél 2014-ben vezettünk is egy olyan összvért, amely a németek technikáját kombinálta kínai külsővel. Mostanra azonban a Denza teljesen a BYD-é.

Korábban sem volt titok, hogy modelljei megjelenhetnek Európában. Az Automotive News Europe információ szerint a Denza bevezetése most el is kezdődik. Első modelljük egy nagyméretű túraautó, a Z9GT. Ezt az autót egyébként a Vezess 2025-ben már kipróbálta külföldön. Önmagában az autó is brutális számokat ígér, de mellé töltőinfrastruktúrát is fejleszt a BYD, hogy felgyorsítsa az elektromos autók töltését.

A majdnem 5,2 méteres autó konnektoros hibrid és tisztán elektromos hajtással is készül. A PHEV kivitelben az első villanymotor 200 kW-os (272 LE), a hátsók pedig fejenként 220 kW-osak (300 LE), és jön melléjük még a 152 kW-os (207 LE), kétliteres, négyhengeres, turbós benzinmotor is.

A tisztán elektromosban összesen három villanymotor szerepel, az összteljesítmény 965 lóerő körüli. Az első, 230 kW-os, ez 312 lóerő -, míg hátul oldalanként egy-egy 240 kW (326 LE) teljesítményű motor dolgozik.

A Denza Z9GT villanyhajtással 3,4 másodperc alatt képes elérni a 100 km/órát, a hibrid 3,6 másodperc tudja ezt a mutatványt. A hibridben 38,5 kWh-s kapacitású az akkumulátor, a tisztán elektromosba viszont 100 kWh-s kerül. Mindkettő a BYD Blade akkumulátora, lítium-vas-foszfát (LFP) kémiájú.

Ez az akkumulátor már kiemelkedő sebességgel tölthető, de speciális infrastruktúra kell. A BYD ezért saját, úgynevezett flash töltőhálózatot épít, avállalat közlése szerint Kínában már több ezer ilyen töltő működik, és tízezres nagyságrendben tervezik bővíteni a hálózatot. Európában egyelőre 200-300 darabot terveznek 2026-ban.

A BYD közlése szerint az új rendszer extrém nagy töltési teljesítményt tesz lehetővé: egyetlen csatlakozón keresztül akár 1500 kW is átadható az autónak. Ez nagyságrendekkel magasabb a ma elterjedt villámtöltőknél, amelyek jellemzően 150–350 kW közötti teljesítményre képesek. A technológia mögött 1000 voltos elektromos architektúra és a Blade akkumulátor továbbfejlesztett változata áll, amelyet kifejezetten nagy áramerősségű töltésre optimalizáltak.

A gyártó szerint az új rendszerrel 10-ről 70 százalékra nagyjából öt perc alatt tölthető fel az akkumulátor, ideális körülmények között pedig 10-ről 97 százalékra körülbelül kilenc perc is elegendő lehet. A BYD azt is állítja, hogy még extrém hidegben, –30 Celsius-fok körül is nagyjából 12 perc alatt elérhető a 20–97 százalékos töltöttség.

Ez a tempó már közelíti a hagyományos tankolás idejét, ami régóta az elektromos autók egyik legnagyobb hátránya volt.