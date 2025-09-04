Miután korábban bevezette a benzinnel és autógázzal egyaránt üzemeltethető belső égésű motor köré épített, 48V-os mild hibrid hajtásláncát, a Dacia most ezt az eleve különleges konstrukciót megfejelte egy extra villanymotorral, amely igény szerint a hátsó tengelyt hajtja. Ez a technológiai társítás egyedülállónak tekinthető az autóiparban – nem csoda, hiszen a Renault-csoporton kívül nem sokan kezelik teljes értékű alternatívaként az LPG-üzemű belső égésű motorokat, ami igazán szomorú.

19 fotó

A Duster és Bigster modelleken debütáló Hybrid-G 150 4×4 hajtáslánc 1,2 literes belső égésű motorja akár 140 lóerőt, a hátsó tengelyre szerelt villanymotor maximum 31 lóerőt (23 kW) ad le; a rendszerteljesítmény 154 LE. A kettős üzemű benzin/LPG motor legnagyobb forgatónyomatéka 230 Nm, a villanymotoré 87 Nm.

A sebességváltó egy hatfokozatú duplakuplungos egység, amely a Daciánál először a kormányról kapcsolható.

A hátsó tengelyen lévő, 48V-os villanymotor kétfokozatú erőátvitelt alkalmaz. Kis sebességnél az első fokozatot alkalmazza a villanymotor, így a hajtás és a regeneratív fékhatás egyaránt erősebb, nagyobb tempónál a hosszabb áttételt használja a rendszer, egészen 140 km/óráig. A villanymotor teljesen leválasztható a tengelytől, azaz az autó elsőkerékhajtású üzemben is használható, ha pl. egyenletes sebességgel haladunk az autópályán; ilyenkor kevesebb súrlódással, így takarékosabban autózhatunk. Tapadásvesztéskor azonnal automatikusan visszakapcsol a hátsó kerekek hajtása.

Az év vége előtt forgalomba kerülő új hajtáslánc hat különböző üzemmódban használható: ezek az automatikus, az öko, a havas, illetve saras/homokos talajra optimalizált hajtásvezérlés, a 4WD Lock, ami folyamatos összkerékhajtást biztosít kis sebességnél, valamint az ereszkedés-szabályozás, amely 3-30 km/óra között a villanymotorral segít tartani az egyenletes lejtmeneti tempót.

A 48V-os akkumulátor maximális kapacitása 0,84 kWh, külső töltésére nincs mód. A viszonylag csekély energiatároló képesség ellenére sokat: városi forgalomban a menetidő akár 60%-át képes tisztán elektromos üzemben haladni mindkét autó.

A hibrid kiépítésből adódó, takarékos üzemnek, valamint a dupla üzemanyagtartálynak (50 liter benzin + 50 liter LPG) köszönhetően a teljes hatótávolság akár 1500 kilométer (WLTP) a Duster esetében; a Bigsterre nem ad meg értéket a Dacia.

A szabványos átlagfogyasztás LPG-üzemben 7,1-7,2 liter/100km, benzinből 5,5-5,6 liter fogy 100 kilométeren.

Az új LPG mild hibrid mellett egyéb változások is vannak a Duster motorkínálatában.

Egyrészt megkapta a Bigster 155 lóerős full hibrid hajtásláncát (109 lóerős négyhengeres benzinmotor + 50 lóerős hajtó villanymotor + indítómotor/generátor), ami pedig ugyanaz az egység, amivel a Renault-nál már találkozhattunk. Ez a motor a korábbi 140 lóerős hibrid helyébe lép.

Másrészt a mild hibrid a korábbi 130 helyett 140 lóerős, a 100 lóerős LPG-üzemű Eco-G motor helyébe pedig egy 120 lóerős gázüzemű egység lépett. Ez egyébként ugyanúgy 2 x 50 literes üzemanyagtartállyal rendelkezik, mint a vadonatúj gázüzemű hibrid, de hatótávolsága „csak” 1380 kilométer – jól látható, hogy közel 9% fogyasztás-csökkenést hoz a hibridizáció.

Az új motorok mellett friss belső kialakítást is kap a Duster, exkluzív kárpitozással (Journey szint) és deréktámaszos vezetőüléssek. Az Extreme kivitelt mostantól új, fekete keréktárcsákkal szerelik.

Az LPG hibrid hajtáslánc belső égésű elemét a Renault és a Geely közös leányvállalata, a Horse fejlesztette ki, itt részletesen olvashatsz róla: