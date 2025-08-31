Az autóipar évek óta keresi a választ arra, miként lehetne a hagyományos belső égésű motorokat környezetkímélőbbé és gazdaságosabbá tenni. A megoldás gyakran az alternatív üzemanyagok felé mutat, legyen szó elektromos hajtásról, hibrid rendszerekről vagy éppen a földgáz különböző formáiról.

Most egy újabb mérföldkőhöz érkezett a szektor: Romániában elindult a világ első, cseppfolyósított földgázt is használó, üzemanyag-befecskendezéses motorjának gyártása.

A Horse Technologies bejelentése szerint a Mioveni városában működő üzemben kezdték meg a HR12 LPG motor sorozatgyártását. Az 1,2 literes, háromhengeres erőforrás benzinnel és cseppfolyósított földgázzal egyaránt működik, és akár 140 lóerős teljesítményre is képes. A motor teljesíti az Euro 6e környezetvédelmi előírásokat, és földgázüzemű használat esetén 9 százalékkal kevesebb szén-dioxidot bocsát ki, mint benzinesen.

„Ez a világ első, üzemanyag-befecskendezős technológiával szerelt motorja, amely cseppfolyósított földgázzal is működik” – emelte ki Patrice Haettel, a Horse Technologies vezérigazgatója.

Az új erőforrás teljes egészében román tervezés, beleértve a szoftverek fejlesztését is. Ez immár a hetedik generációs motor, amely a Mioveni-i gyárban készül. A motorok egy részét Törökországba exportálják majd, ahol a bursai üzemben szerelik be őket a Renault modelljeibe.