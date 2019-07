Meghívóink mindent megtettek, hogy megismerjük az autó képességeit, ezért közúton és versenypályán is vezethettük. Ennek persze jó oka volt, hiszen így bebizonyíthatták, hogy az A 45 mindkét helyen remekül helytáll. Az autó sokrétű állíthatóságának köszönhetően (motor, váltó, futómű, ESP) akár úgy „lebutítható” vagy ha tetszik, felpuhítható, hogy az átlagnál erősebb, de hétköznapi autónak tűnjön. Ám ha úgy akarjuk – és olyan beállításokat választunk – kegyetlen skalpvadásszá válik a pályanapon. Plusz a kettő között is van csomó lehetőség. Hangolhatjuk a menüből, de a kormányon lévő tekerő és billenőkapcsolókkal az előre programozott alapbeállítások is gyorsan elérhetők.

Bár a legvadabb A-osztályba turbómotor kerül, a hangolása cseppet sem turbós, sikerült úgy belőni, hogy pörgős szívómotornak érződik. Alul sem gyenge, de az igazi mókához forgatni kell. Nemcsak a legnagyobb teljesítmény, de nyomatékcsúcs is magas fordulaton jön meg. De ez nem gond, olyan könnyedén pörög motor, hogy versenypályán jól jön a műszerfal jelzése, hogy ideje váltanunk, mert nagyon hamar belecsúszunk a szabályozásba, pedig az csak 7200-as fordulatnál történik meg. Hangja nem tolakodó, nem egy V6, de a kapcsolható hangú sportkipufogóval izgalmas aláfestést ad a száguldás mellé. A showműsor persze megvan, gázelvételre fütyül a lefújószelep, a kipufogó pedig ropogva visszadurrog.

Hajtása fenomenális. Szűk íveken a kanyarbemeneten, ha túl nagy sebességet akarunk átvinni a kanyaron, tud alkotmányozottan viselkedni az A 45, de a hajtás hamar észbe kap és a kanyarkijáraton már a feneke indul meg. Ha nem oldanánk meg ellenkormányzással, akkor ismét jön a hajtás, és szó szerint kihúzza a bajból a sofőrt. Ehhez persze keresnünk kell az autó határait, mert egyébként borzasztóan stabil, még teljesen kikapcsolt (3 állású) menetstabilizálóval is. Az állítható csillapítású futómű az útra ragasztja a kocsit. Féktávon és kigyorsításkor mozog a fara, de ezzel együtt sem kelt félelmet az A 45.

A Porsche 911 Turbo viselkedik ugyanígy: ott is, itt is a beépített technika oldja meg a helyzeteket. Alig kell megdolgozni a sikerért, már az átlagnál kissé jobb sofőr is képes gyors lenni vele. Sebességváltója nem hibátlan, érezhetően vaduláshoz optimalizálták. Ha gyorsan agresszívan kell kapcsolgatnia, abban ügyes. Éreztet minden kapcsolást, ami hozzátesz az élményhez. Ha visszafogottan hajtunk, akkor tudja, hogy kell észrevétlen maradni. Ám ha ilyenkor hirtelen erőteljesebben gyorsítanánk, azzal akad gondja: gondolkodik, majd hirtelen dob vissza többet. Manuális módban gyors, akár egy kézi váltó, csak nincs szükség a bal lábunkra a használatához.

Változó áttételű kormányzása remek, ilyennel utoljára a Porsche 911-ben találkoztam. Könnyű, de mégsem túlszervózott, mintha nem is lenne hajtás az első kerekeken és a gumik is vékonyak lennének. Pazar. Ráadásul különösen direkt (emiatt a fordulóköre nem túl jó) sport beállításnál nagyon precíz a kormánymű, comfortban viszont a kényelemre törekszik.

(Nemcsak az A-osztályba kerül be a fent említett technika, de van Mercedes-AMG CLA 45 (és S) 4Matic+ is, amely szintén ott volt a bemutatón és amelyet szintén vezettünk. Ha kíváncsi vagy, milyen a CLA, elég ha az A-osztály helyére a CLA-t helyettesíted. Persze nem minden részletükben azonosak, a kissé nagyobb súly miatt a CLA 0,1 másodperccel lassabb a 0-100-as sprinten. Emellett vezetés közben érezhetően nyugodtabb, a fara kevésbé izgága, ami valószínűleg annak köszönhető, hogy a hátsó túlnyúlás miatt nagyobb terhelés jut a hátsó tengelyre, miközben a nyomtávja is szélesebb, ami szintén jót tesz a stabilitásnak. )