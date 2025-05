Alig zuhan bele valaki a karbonvázas, magas comb és oldaltámaszokkal ellátott első sportülésbe, máris tudja, hogy jó helyre került. Az üléspozíció elég mélyre engedhető, úgy, hogy a kilátás is megmarad és azt már az első pillanatban érezni, hogy az oldaltartással nem lesz gond. A középkonzolon lévő indítógomb megnyomása után már az öthengeres motor hangja is megjön, kissé bárdolatlanul morog, de pont ezt lehet benne szeretni. És ez még nem minden, a kormányon lévő gombokkal tovább lehet vadítani az autót, ami együtt jár azzal, hogy a kipufogók felől hallható műsor is ércesebbé válik. Igen a hang az RS 3 ban onnan jön, ahonnan jönnie kell, és nem hangszórók próbálnak átverni valami ócska szintetikus zajjal.

D-be húzva a fokozatválasztót, már indul is a móka. Már normál üzemben is harapós az autó, amit a kormányon lévő gombokkal lehet tovább fokozni, vagy a fokozatválasztót a sima D-ből sportosabb módba húzni. Ettől már egy szimpla visszaváltás is élménnyé válik, ahogy érkeznek a gázfröccsök. Az igazi őrület viszont a nagy gázadásokra érkezik, mikor mintha hátba vágnának, úgy lódul meg az autó. Nincs elkaparó kerék, a quattro hajtás miatt úgy karmol bele az autó az aszfaltba, hogy nincs tapadásvesztés. Jó, ebben van szerepe az irgalmatlanul jó Michelin abroncsoknak is.

Lassításnál ugyanez a helyzet, a belső szerveid átrendeződnek, ha padlóig taposod a pedált. Persze nem csak egyenesen gyorsulgatni lehet az RS 3-mal, a kormányzása is precíz, halálpontos, pont olyan mértékű rásegítéssel, hogy ne legyen fárasztó vele egy hosszabb hegyi szakasz sem. Városban viszont okozhat meglepetést az, hogy a 12 méteres fordulókör jóval nagyobb, mint ami ebben a méretkategóriában elvárható lenne.

Futóműve képes kiszolgálni a hétköznapi igényeket is, az átlagosan vacak budapesti utakon sem kellemetlenül feszes, csendben, gond nélkül lehet vele autózni. Ha pedig megbolondulsz a kormánya mögött és nagyobb tempóval esel be a kanyarokba, ott sem lesz vele probléma, azt is lazán megoldja. Ugyanez igaz a nagyobb távú utazásokra is, ebben az autóban az autópályás száz kilométerek után sem esik szét a fejed a folyamatos motormorgástól és szél-, vagy egyéb zaj sem fog zavarni. Ráadásul lehet vele takarékosan is autózni, ha muszáj, bár minek.

Fedélzeti rendszerei közül a városban aranyat érő, állóra fékezni, újraindulni képes adaptív tempomat a leghasznosabb, de a kormány egyik gombjára programozható táblafelismerő/gyorshajtásra figyelmeztető rendszert hatástalanító funkció is szerethető dolog.

Ami félelmetessé teszi az RS 3-ast, az az, hogy nagyon könnyű vele gyorsan menni. Kicsit nem figyelsz oda, és máris sokkal gyorsabban mész vele, mint ami legális, és észre sem veszed. Nem kell hozzá gépészkedni, küzdeni, izzadni, egyszerűen csak megy az autó. Nagyon megy. És közben nem érzed azt, mint amit általában a nagyon erős autókban szokás, hogy bármelyik pillanatban sok lehet és elszállsz vele.

Bő 400 kilométer került a teszthéten az autóba, amiben úgy 200 km városi autózás, és kicsivel több autópályás, országúti kilométer volt. Igaz, a húsvét utáni lépésben megtett M3-as szakasz nehezen nevezhető autópályás menetnek. A tankolás után a gyári ígérethez nagyon közeli 10,7 literes átlagot dobott ki a számológép, ami a 400 lóerős teljesítményt és a hozzá tartozó élményeket tekintve meglehetősen szerény ár.