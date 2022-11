Ha jót akarsz, ebben az autóban nem hátra ülsz

Elsőre soknak tűnhet a MINI belsejének látványa, főleg a középkonzolon trónoló salátástál merész, de a krómosan csillogó billenőkapcsolókból is ezernyit kapott az utastér, aztán ott vannak még a kilincsek, légbeömlők, és a többi harsány kiegészítő, a világos mintás üléskárpittal. Ennek ellenére összeáll a kép, ez mégiscsak egy kívánatos divatcikk és nem egy komor célgép, ennyinek bőven bele kell férnie. Viszont amennyire nem feltétlenül kényelmesek a divatos cuccok, annyira nem praktikus a MINI belseje sem. Jó, vannak erősebb pontjai, de az amúgy kényelmes, állítható ülőlaphosszúságú első ülések környéke pont nem az.

Itt nehéz helyet találni bárminek, ami nagyobb egy golflabdánál, a kesztyűtartó kicsi, az ajtózsebek szűkek és az USB csatlakozók – van belőle egy normál és egy C-típusú is – környékén sem találni olyan helyet a telefonnak, ahonnan ne zuhanna ki az első kanyarnál.

Műszerfala csinos, matt képernyőjű, jól látható apró monitor, ami kormány mögül kukucskál, de rendelhető hozzá head up display is, – a tesztautóban is volt – igaz, csak az egyszerűbb, plexilapra vetítős változat. Fedélzeti rendszere a kis tárcsával nagyjából úgy kezelhető, mint a korábbi BMW-kben volt szokás, de mivel a MINI-ben semmi sincs messze, így akár kézzel is lehet nyomkodni az érintésérzékeny, kerek felületet. A logikája, menürendszere kissé zavaros, de aki megveszi, valószínűleg megtanul együtt élni vele.

A klíma egyszerűen, forgókapcsolóval állítható, és van kismillió billenőkapcsoló is, amiket nehéz nem szeretni, különösen a motorindításért, leállításért felelős pirosat, ami még pulzáló fényben is úszik. A bitang vastag, néhol szalámivastagságúra puffadt kormány gombjai is logikusak, jó helyen vannak és a kezelésük is könnyed, nem kell folyton lenézni, hogy meglegyen, amire éppen szükség van.

Hiába van kettővel több ajtaja, mint az eredeti változatnak, és hiába van benne öt ülés, nehéz lenne teljes értékű ötszemélyes autónak tekinteni az ötajtós MINI-t. Pedig hasonlóan a többi autóhoz, az évtizedek alatt a MINI is baromi nagyra nőtt, 3054 mm-es hosszról indult a típus 1959-ben, szélessége akkor még csak 1410, magassága 1346 mm volt. Mára a normál változat is bő 80 centivel hosszabb, a hosszú MINI pedig kis híján egy méterrel nagyobb az eredetinél a maga 4036 milliméteres hosszával.

Ami elég is ahhoz, hogy az első sorban kényelemben ülhessen a két szerencsés, de a hátsó sor felnőtt fejjel teljesen értelmezhetetlen méretű lábteret kínál. Feltéve, ha nem egy hobbit mögé kell beülni, mert normál kiterjedésű sofőr mögé csak erős kompromisszumokkal ülhet be hátra felnőtt. Ha mégis sikerül bevackolnia a második sorba, akkor a szinte függőleges háttámla és az üvegtető miatti szerényebb belmagasság is okozhat kényelmetlenséget. Viszont az üvegtető miatt jön be fény, így legalább klausztrofóbiás rohamtól nem kell tartani benne.

Csomagtartója váratlanul praktikus, és okos trükkökkel sokféleképpen variálható. Befogadóképessége alapból 278 literes, amit a háttámlák döntögetésével 719 literesre lehet bővíteni. A csomagtartó padlószintje kétféle magasságba is állítható, attól függően, hogy a nagyobb tér, vagy a sík rakodófelület a fontosabb. Legalul pótkereket nem találunk, de van egy kis rekesz, ahová a kötelező tartozékok egy részét eláshatjuk, hogy ne legyenek útban.

Szerencsére az elakadásjelző háromszög a hátsó ajtó belső kárpitjába rejtve utazik, így ha szükség van rá, ezért nem kell feltúrni az egész csomagtartót. Van még egy érdekes állása a csomagtartónak, ugyanis a hátsó ülések háttámláját egy rafinált adapterrel az alapállásnál is meredeknél még meredekebbre is lehet állítani. Ennek remélhetőleg nem a hátsó utasok kínvallatása a célja, hanem a csomagtartó befogadóképességének növelése.