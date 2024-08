400 lóerőnél nem adja feljebb: a 2,5 literes, soros öthengeres benzinmotor a 2021-es modellváltáskor megismert formájában folytatja karrierjét az Audi RS 3 orrában. Az 500 Nm nyomatéki csúcsra képes turbómotor 3,8 mp alatt gyorsítja 0-100 km/óra sebességre a kompakt modellpárost, a végsebesség eléri a 290 km/órát.

Az opcióként RS sportkipufogóval társítható erőforrás az egyetlen főelem, amihez nem nyúltak a 2024-es modellfrissítés során. Minden más tovább fejlődött, ami összességében új kategóriacsúcsot eredményezett a Nürburgringen – erről már korábban beszámoltunk, most pedig a részleteket is elárulta az Audi.

Az uniós szigorításnak megfelelően immár krómozatlan a márkaembléma az orron; a megváltozott hangvételhez igazodva a hűtőmaszkot is áttervezték: új a szegélye és a rácsozata is, kidolgozása lehet fényes vagy matt fekete. Ehhez kapcsolódóan a két oldalsó, alsó légbeömlő is nagyobb hangsúlyt kapott, az autó egész szélességét elfoglaló elülső légterelő peremet három rés tagolja.

Különösen látványos a nyitóképünkön is szereplő, kockás zászlót mintázó nappalifény-karakter, ami további grafikus lehetőségekkel bővíthető, ha megrendeljük a mátrix LED fényszórókat.

Hátul is látványosak a változások: az oldalsó, függőleges légterelők, a funkcionális diffúzor (szintén választhatóan matt vagy fényes kivitelben), a középső fényvisszaverő elem és persze a dupla ovális kipufogóvég harcias képet mutat. A zárófények az autó nyitásakor és zárásakor nyíl tematikájú animációt futtatnak.

A képeinken látható Kyalami Green és Kemora Gray színek csak az Audi RS 3-hoz rendelhetők, de a palettán további árnyalatok (Ascari Blue és Progressive Red metálfény, valamint matt Daytona Gray) is szerepelnek. A keréktárcsák alapkivitelben matt feketék, de opcióként létezik fényes fekete is. Ha ennél is több feketére vágyunk, kétféle optikai csomagot (szénszálas vagy fényes fekete) kérhetünk.

Az utastérben folytatódik a sötét tematika, de a hangsúly a funkcionalitáson van. Az új kormánykerék alul-felül lapított kivitelű, a kagylóülések szénszálas vázra épülnek; mindkettő kérhető bőr vagy szintetikus borítással. A váltóvezérlő kar laposabb kialakítású, módosították a hangulatvilágítást, sőt, az ajtópanelbe vágott, több száz, rombusz alakú résen keresztül is áradhat a fény, amikor éjjel nyitjuk vagy zárjuk az autót.

Belső optikai csomagok is rendelkezésre állnak piros vagy zöld színben; ezek a biztonsági övektől kezdve az ülések vállrészén át a légbeömlőkig szórnak el színfoltokat, nem beszélve az ülések, a kartámaszok és a kormánykerék dekoratív öltéseiről.

A 12,3 colos digitális műszeregység háromféle megjelenítési programot (sport, verseny, kifutópálya) kínál fel, új a fordulatszámmérő, továbbá megjeleníthető egy sor olyan menetdinamikai érték, amelyeknek csak versenypályán vesszük használt. Ha a váltót kézi kapcsolású üzemmódban állítjuk, váltóvillámot is kapunk. Mindezeken felül további alkalmazások tölthetük le az internetről.

Noha a motor hangolása nem változott, továbfejlesztették az aktív hátsó differenciálzár, a menetstabilizáló rendszer és az adaptív lengéscsillapítók hangolásait, így a rendszerek még pontosabban, még gyorsabban reagálnak a pillanatnyi állapotokra. Ezeknek a módosításoknak köszönhetően csökkent az alulkormányozottsági hajlam, az autó kezesebben fordul rá az ívre, és pontosabban is tartja azt, akár részterhelésen megyünk, akár elvesszük a gázt. A fejlesztések járulékos előnye, hogy nem csak gázadással lehet kiprovokálni a túlkormányzottságot, hanem kormányzással is, így gyorsabban érhető el a kívánt szög.

A tüzesebb menetdinamikához az új, kifejezetten ide fejlesztett abroncsok is hozzájárulnak, opcióként pedig versenypályára szánt Pirelli P Zero Trofeo R fél-slick abroncsok is rendelhetők.

Ami pedig a címben említett versenyszagot illeti, azt nem (csak) átvitt értelemben kell érteni: az Audi külön figyelmet fordított arra (és alapos laboratóriumi elemzéseket végzett annak érdekében), hogy az RS3 újautó-illata ne csak a magas gyári minőségi elvárásoknak feleljen meg maradéktalanul, de a sportautó-vásárlók speciális preferenciáit is kielégítse.

Kattints ide a megújult Audi RS 3 modellpárost bemutató gyári videók megtekintéséhez!