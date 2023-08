Nem hagy kétséget az utastér sem, hogy mi vár ránk: sportos jegyek mindenfelé. Ahogy az M-es modellektől megszokhattuk a tetőkárpit sötét színű, az ajtókon, az üléseken, a varrásokon és biztonsági öveken is visszaköszönnek a M-es színek. A tesztautóban az „alap” sportülések kerültek, de rendelhetők karbonvázas kagylóülések is (azokkal 10,8 kilót fogy az autó), ha valaki versenypályán is sűrűn használná.

Nem kisautó már a 2-es. Főként széltében érződik a tágassága, de elég a hely, hogy hátra is beüljenek felnőttek. Ugyanakkor az autó körbe öleli az elöl ülőket, de el is választja őket. Az összeszerelés minősége elsőrangú, és az anyagok is jók általánosságban, de az ajtók alsó fele nem illik egy ilyen értékű autóhoz.

Természetesen a kormány is M kivitelű, rajta a két piros gombbal, amelyekre felprogramozhatjuk a kedvenc beállításainkat az autó hajtásláncát illetően, így gyorsan válthatunk komfortosról, akár szupersportosra is.

Amikor 2021-ben megjelent a BMW 2-es Coupé, még hagyományosabb műszerfallal készült. Az is teljesen digitálisan jelenített meg mindent és volt mellette egy másik központi kijelző is, de még egymástól jól elkülönítve. Az M2 viszont már a BMW-nél ma általános nagy ívelt kijelzőt kapja, amelynek bal oldali 12,3”-os része a digitális műszeregység, a jobb oldali 14,9”-os pedig a fedélzeti és más járműrendszerekhez kapcsolódik. Mindkettőn M-specifikus tartalmakat és megjelenítést használ, de ilyen szempontból egyedi a head-up display is.

Mivel a fedélzeti rendszer a legfrissebb iDrive szerinti, így a váltókar melletti gombra már kevesebb feladat hárul, az érintőképernyőn és hangvezérléssel is módosíthatunk. Az Apple CarPlay és az Android Auto természetesen működik. Akad itt számos USB-csatlakozó, vezetéknélküli telefontöltő, a klíma pedig három zónás, így hátul is külön szabályozható. A luxusból itt sem enged a BMW.