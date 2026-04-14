A balesetben személyi sérülés nem történt, de az autópálya-kezelő felvételein érdemes elgondolkodnia mindenkinek. Egyetlen autós sem állt meg ugyanis segítséget nyújtani, még akkor sem, amikor a balesetben érintett személy már az út szélén állt és integetett.

Ezzel kapcsolatban viszont azt is érdemes megjegyezni, hogy a balesetnek kevés közvetlen szemtanúja volt, bár kétségtelen, hogy ők is megállás nélkül elhajtottak. A később érkezők viszont a pályáról egyáltalán nem láthatták az árok alján lévő autót, így ők csak egy autópálya mellől integető emberrel szembesültek. Hogy egy ilyen helyzetben nem álltak meg azonnal… Ezért aligha lehet szemrehányást tenni, sokan nem tették volna meg.

A közvetlen szemtanúk helyzete már kicsit más: Magyarországon az elsősegélynyújtás nemcsak erkölcsi, hanem törvényi kötelezettség is, amely minden állampolgárra vonatkozik. Szükség esetén a tőle elvárható módon segítséget kell nyújtania a sérült vagy közvetlen veszélyben lévő személynek. Ennek elmulasztása jogi következményekkel járhat.

Fontos az is, hogyan kérjünk segítséget egy ilyen helyzetben: