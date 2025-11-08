A mclarenes Lando Norris nyerte a Forma-1-es Sao Pauló-i Nagydíj sprintjét a Mercedes párosa, Andrea Kimi Antonelli és George Russell előtt. A rövid futam legnagyobb eseményét Oscar Piastri balesete jelentette, a McLaren-pilóta ezzel a bajnokságban is lépéshátrányba került.

A 24 körös száguldást csak 18-an kezdték a rajtrácsról, ketten a bokszból indultak büntetés miatt. A mezőny minden tagja száraz gumikon kezdett, a pálya – néhány foltot leszámítva – felszáradt a délelőtti eső után a sprint kezdetére. Voltak viszont a keverékekben eltérések: a többség közepeseken indult, de 6-an a lágyakra voksoltak. Meglepő, de főleg az élmezőnyből tettek többen így: a páros oldalról indulók (a mercedeses George Russell és Andrea Kimi Antonelli, a Red Bull-lal Max Verstappen és a ferraris Charles Leclerc) élmenői vállalták ezt a kockázatot.

A rajton egyedül Verstappen nyert az élmenők közül, egy helyet előrelépett Fernando Alonso (Aston Martin) kárára. Az élen maradt a McLaren-Mercedes vegyesvágott Lando Norris, Antonelli, Oscar Piastri, Russell sorrendben. A pontszerző zóna végére Leclerc mögé feljött ferraris csapattársa, Lewis Hamilton, míg hátul Oliver Bearmant (Haas) forgatta meg Liam Lawson (Racing Bulls).

A rajt utáni helyezkedést követően nyugodt körök következtek egészen a 6. körig, amikor három autó is falba állt az első S-kombinációban. A vezéráldozat Piastri volt a 3. helyről, de rajta kívül Franco Colapinto (Alpine) is feladta a versenyt. Nico Hülkenberg csak enyhén törte össze a Kick Saubert, és tovább tudott gurulni. A versenyirányítás először biztonsági autót küldött be, majd piros zászlóval megszakították a sprintet. A pontszerzők közé Piastri kiesésével Lance Stroll (Aston Martin) jött fel.

Az újraindításig Hülkenberg hátsó szárnyát kicserélték, így visszaállhatott a versenybe. Repülőrajttal folytatódott a sprint, a legtöbben pedig kereket cseréltek: Norris az élen lágyakra váltott, mögötte üldözői lágyakról közepesre cseréltek. A száguldás a 9. körtől folytatódott.

Norrisnak szerencséje volt, mert mögötte mindenki egymással kezdett vívni a restart után, de sem a Mercedes-házimeccs, sem Verstappen és Alonso, sem a Ferrarik párbaja nem hozott helycserét. Ezt követően megint nyugis időszak jött: Norris kissé ellépett, Verstappen inkább a Mercedesekhez közeledett, Alonso pedig a Ferrarikat tartotta.

Norris előnye a futam hajrájára eltűnt, és Antonelli támadhatott a sprintgyőzelemért. Közben Leclerc el tudott menni Alonso mellett, Pierre Gasly pedig feljött nyolcadiknak az Alpine-nal, miután lehagyta Strollt. A győztes kiléte végül nem változott, Norris nyert. Antonelli a végén már nem is előzhetett, mert a célegyenes végén brutálisat ütközött Gabriel Bortoleto (Kick Sauber), és Alexander Albon (Williams) is érintett volt, ugyanis az ő autója szedett össze rengeteg törmeléket.

That was a big crash 💥



Huge relief to know Gabi is all right 🙏#F1Sprint #BrazilGP pic.twitter.com/NNxKKSopr4 — Formula 1 (@F1) November 8, 2025

A bajnokságok állása:

Norris – 365 p Piastri – 356 p Verstappen – 326 p Russell – 264 p Leclerc – 214 p Hamilton – 148 p

McLaren – 721 p Mercedes – 368 p Ferrari – 362 p Red Bull – 351 p Williams – 111 p Racing Bulls – 72 p

A 2025-ös Forma-1-es Sao Pauló-i Nagydíj hétvégéje az időmérővel folytatódik magyar idő szerint szombaton 19 órától, a nagydíj vasárnap 18 órakor kezdődik.