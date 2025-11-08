Húsz helyett csak 18 autó sorakozik fel az interlagosi célegyenesben a magyar idő szerint szombat délután 15 órakor kezdődő sprintverseny rajtrácsára. A két hiányzó nem marad távol a rövid futamtól, de ők csak a bokszból vághatnak neki a megmérettetésnek.

Egyikőjük Cunoda Juki, akinek Red Bulljára eltérő specifikációjú hátsó szárnyat szereltek a parc fermé hatálya alatt. A japán pilóta nem veszít sokat, hiszen csak a 18. rajthelyet szerezte meg a sprintidőmérőn.

Nála is kevesebbet bukik Carlos Sainz a Williamsszel, aki a 20. rajthelyet váltja be bokszutcai rajtra. A spanyolnál a futómű beállításaihoz nyúltak így hozzá.