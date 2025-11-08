2026-ban vadiúj szabályok szerint épült Forma-1-es autókat láthatunk versenyezni, ez már biztos. Könnyen lehet azonban, hogy olyan változtatások is életbe lépnek, melyek a hétvége lebonyolítását kavarnák meg. A The Race információi szerint három ilyen módosítás van terítéken, azonban arról, hogy ezek megvalósulnak-e, még korai beszélni – ehhez az F1 Commission, azaz a csapatokból, a Nemzetközi Automobil Szövetségből és az FOM-ből álló bizottság támogatása is kell.

Nézzük az ötleteket!

Sprinthétvégéken extra gyakorlás piros zászló esetén

A Forma-1-es sprinthétvégéken kulcsfontosságú szerepe van az egyetlen rendelkezésre álló szabadedzésnek: mindössze 60 perce van a csapatoknak megtalálni a legjobb beállításokat. Ez persze csak ideális esetben igaz: ha valaki pl. összetöri magát és lendül a piros zászló, akkor is ketyeg az óra és telik az értékes idő.

Ennek feloldására dobták be, hogy sprinthétvégén a szabadedzéseken előkerülő piros zászló idejére a stoppert mégiscsak megállítanák. Az idővel nem szórakoznának azért a végtelenségig, legfeljebb csak 15 perccel nyúlna meg a gyakorlás. Az azonban még nem tiszta, mi lenne olyankor, amikor valamilyen külső ok, pl. időjárás miatt csúszik a program, és nemigen férne bele a szabadedzés hosszabbítása.

Megújított időmérők

Jövőre már nem 20, hanem 22 autóból áll az F1 mezőnye, így automatikusan nem 5-5, hanem 6-6 autótól búcsúzunk a Q1-ben és a Q2-ben. Ezen felül dobta be az egyik csapat, hogy mi lenne, ha az első egy vagy két időmérős szakaszhoz 1 vagy két percet hozzátennének. Minderre az indoklás szerint azért lehetne szükség, mert a jelenlegi 20 autóval is előfordulnak bokszutcai tumultusok, illetve az időmérős kör kikésésének lehetősége, 22 kocsinál pedig még nagyobb ennek az esélye.

A terven még látszik, hogy nemigen kiforrott, de az biztos, hogy az időmérő nettó egy órás összideje nem változna, mert az elképzelés a Q1-Q2 és a Q2-Q3 közötti szünetekből venné el ezeket az 1-2 perceket.

Változó versenytáv

Jelenleg a Forma-1-ben – a Monacói Nagydíjat leszámítva – minden futam versenytávja annyi kör, amennyiből legalább 305 km összejön. Igen ám, de miközben az Olasz Nagydíj 305 kilométerét 75-80 perc alatt megteszi a mezőny, addig Szingapúrban van, hogy a 120 perc sem elég erre.

Ezen a téren szeretnének kiszámíthatóságra törekedni annak az ötletnek a gazdái, akik időalapon hoznák közelebb egymáshoz a versenytávot. Ennek kivitelezését a tévétársaságok élveznék, hiszen kiszámíthatóbb közvetítési tervekkel készülhetnének, azonban nincs nagy támogatása az ötletnek a csapatok részéről. A rövid futamok hosszabbítása nem is igazán lehetséges, tekintve, hogy az üzemanyagtankok mérete fix és nincs menet közbeni újratankolás, a hosszabb futamok megkurtítása pedig már az év korábbi szakaszában is felvetődött, de nem sokaknak jött be.