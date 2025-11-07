Helyi idő szerint 14.30-kor, túlnyomóan napos, párás, de enyhe – 19 Celsius-fokos levegő-, 43 fokos aszfalthőmérséklet – kezdődött a 2025-ös Forma-1-es idény ötödik, utolsó előtti sprinthétvégéje, a Sao Pauló-i Nagydíj sprintkvalifikációja az interlagosi Carlos Pace pályán.

Az első és egyetlen szabadedzés végén a két McLaren-pilóta egymástól hajszálra zárt az élen, üldözőjük, a Red Bull-os Max Verstappen nem mutatta meg a tempóját, ott volt viszont az élmezőnyben mindkét Sauber-pilóta.

SQ1 – az első, 12 perces szakaszra az előírásoknak megfelelően – a közepes keverékű (sárga) Pirelliken mentek ki az autók. A Red Bull-os Cunoda Juki vezette fel a mclareneseket, az astonosok, a Racing Bulls-ok és a haasosok sem vártak.

🟢 SQ1 GREEN LIGHT 🟢 Drivers coming out on track – let's do this! #F1 #BrazilGP pic.twitter.com/i24COwnRx0 — Formula 1 (@F1) November 7, 2025

Norris 1:10,311-gyel nyitott, Piastri 25 ezredet faragott ebből. Mögéjük Fernando Alonso, Isack Hadjar sorolt be, a Ferrari pilótái csak a 7. és 8. időt hozták.

5 és fél perc maradt, amikor Verstappen Piastrinak 179 ezredet adva az élre állt. A Mercedes versenyzőinek ekkor még nem volt mért köre.

Three minutes to go in SQ1 👀 TOP 5

Norris

Piastri

Russell

Verstappen 📸

Gasly BOTTOM 5

Albon

Ocon

Colapinto

Sainz

Tsunoda#F1Sprint #BrazilGP pic.twitter.com/TIJZ9J28WM — Formula 1 (@F1) November 7, 2025

Russell a befutónál a leggyorsabb lett, de Norris pillanatokkal később el is vette tőle az első pozíciót. Piastri még lejjebb tolta az angolt. Az alpine-os Pierre Gasly meglepetésre az 5. helyre ugrott.

Az utolsó percben Nico Hülkenberg, Alex Albon, Esteban Ocon, Franco Colapinto és Carlos Sainz álltak a kieső helyeken.

Szinte mindannyian javítottak, de mások is gyorsultak, így végül Colapinto, Liam Lawson, Cunoda, a hibázó Ocon és a második próbálkozásán forgalomba került Sainz búcsúzott.

Az SQ2 10 percére a helyi kedvenc, Gabriel Bortoleto ment ki elsőként, de nyolcan rögtön követték. A szabályoknak megfelelően továbbra is egységesen a sárga jelölésű gumikon.

A brazil 1:09,963-mal kezdett, de Bearman, majd Hülkenberg is gyorsabb volt. A nagyobb nevek csak ez után érkeztek, bár Charles Leclerc rögtön egy elfékezést produkált, a 3. időt hozta. Verstappen sem villogott a középső szektorban, csak a 4. volt, míg Alonso az élre állt.

Norris sem bírt a spanyol veteránnal, 43 ezreddel volt lassabb nála, Piastri a 3. helyet épp kétszer akkora hátránnyal hozta. A Mercedes versenyzői a mclarenesek mögé soroltak fel.

Fernando's having a storming #Sprint Quali so far Two minutes to go in SQ2 and he's currently P1 💪#F1 #BrazilGP pic.twitter.com/uGEdI4OBZA — Formula 1 (@F1) November 7, 2025

Az első nekifutások után Verstappen a 8., Leclerc a 9., Hamilton csak a 11. volt.

Az egy perccel a vége előtt utolsó, 15. Bortoleto igyekezett szépíteni, de csak egy pozíciót javított. Mások sem igazán tudtak gyorsulni, Leclerc még meg is pördült, előkerült a sárga zászló is, csak Russell ugrott be a két mclarenes közé.

Kiesett Hamilton, Albon, Gasly Bortoleto és Bearman – Alonso idejével ugyanakkor senki sem bírt, a kétszeres bajnok ment tovább az első helyen. A hétszeres világbajnokot vizsgálat alá vonták a csapattárs miatt előkerült sárga zászló potenciális figyelmen kívül hagyása miatt.

A mindössze 8 perces SQ3-ban a 10 versenyző már kötelezően a piros, lágy Pirelliken küzdhetett meg a szombati rajtrács elő felének helyeiért. Russell vezette ki az első ötöst a pályára.

Az angol 1:09,556-tal tette fel a lécet, csapattársa, Antonelli kéttizedet javított ezen. Piastri csak mögéjük tudott beérni, Norris viszont 69 ezredet javítva lett az első. Leclerc bő négytized hátránnyal volt az 5. A többiek csak egy nekifutással igyekeztek megoldani az utolsó szakaszt.

A „szünetben”, tiszta pályán egyedül menő Hülkenberg senkit nem fenyegetve lett a 6., Piastri nem tudott javítani, Norris 28 ezredet faragott a saját idejéből, Alonso a 4. helyre lépett fel, Verstappen csak a 6. lett. Antonelli megtartotta a 2. helyet.

Great job from Antonelli 👏 He'll start on the front row alongside Norris 💪#F1Sprint #BrazilGP pic.twitter.com/ZNoNKMw1IS — Formula 1 (@F1) November 7, 2025

A bajnoki éllovas idei első sprintpole-ját szerezte, mellőle az olasz tini, mögüle Pastri és Russell indul majd szombaton. A harmadik sor Alonsóé és Verstappené, a negyedik Strollé és Leclerc-é, az ötödik Hadjaré és Hülkenbergé lesz.

Norris nyilatkozatát itt olvashatod:

A hétvége magyar idő szerint a várhatóan esős szombaton 15 órakor a sprintfutammal folytatódik, a hagyományos időmérő 19 órakor kezdődik. A Sao Pauló-i Nagydíj vasárnap 18 órakor rajtol.