2008, 2012, 2016, 2024 – néhány példa a közelmúltból, amikor az interlagosi pályán az eső hozott izgalmas, fordulatos, néha egyenesen kaotikus futamokat. Most úgy tűnik, 2025 is csatlakozhat a sorhoz.

A Sao Pauló-i Nagydíjjal folytatódik a világbajnokság, az előrejelzések pedig záporokat-zivatarokat jósolnak a sprinttel is „dúsított” brazil hétvégére.

Pénteken, az egyetlen szabadedzés és a sprintkvali napján a különböző meteorológiai szolgálatok szerint felhős, fülledt idő lesz 28-29 Celsius-fok körüli csúcshőmérséklettel, esetleg gyenge csapadékkal. Este-éjszaka érkezik a rossz idő, szinte garantált az eső, viharos széllökések, nagyobb zivatarok is jöhetnek.

Szombatra egy kis lehűlés várható, 25-26 fokos maximummal, a szél és a széllökések is maradnak, a nap folyamán – azaz a sprintfutamon és a hagyományos időmérőn is – előfordulhatnak záporok.

Vasárnapra, a Sao Pauló-i Nagydíj napjára részlegesen felszakadozik a felhőzet, a csapadék valószínűsége is 25% körülre mérséklődik, de egyelőre a versenyre sem kizárható az eső, a csapatoknak-pilótáknak pedig feladhatja a leckét, hogy 19-23 fokos csúcshőmérséklet várható, azaz a korábbi napokon nem tapasztalt hőmérsékleten kell majd munkára bírniuk a gumikat.

Emlékezetes, hogy tavaly az eső miatt egy darabig halasztották, majd el sem indították az időmérőt, a kvalifikációt vasárnapra tették át, amikor a vizes pályán szintén estek-keltek az F1-esek, de az időjárás miatt a futam rajtját is előbbre kellett hozni – a versenyen végül Max Verstappen oktatott, a holland a 17. helyről előrekapaszkodva nyert Interlagosban.