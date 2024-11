A szombati halasztás után ugyan vasárnap is eső várta a mezőnyt Interlagosban, de meg tudták tartani a Forma-1-es Sao Pauló-i Nagydíjat. Helyi idő szerint reggel fél 8-kor el is tudott kezdődni a Q1.

Az ilyenkor megszokottaknak megfelelően a folyamatos körözésé volt a főszerep: hiába esett, a kék oldalfalú esőgumikkal valamelyest tisztult, száradt a pálya. Másfelől azért is iparkodott mindenki, mert további intenzívebb esőt jósoltak már az első szakasz végére.

A körözés elején Liam Lawson okozott sárga zászlót, de az RB (VCARB) versenyzője megúszta egy egyszerű lecsúszással a pályáról. Nem sokkal később Csou Kuan-jü (Kick Sauber), illetve Lance Stroll (Aston Martin) is hasonlóan jártak, mind a célgörbére fordító kanyarban szaladtak le a pályáról. Villant egyszer a második szektor elején is valaki miatt, a 4-es kanyar is sokaknak gondot okozott.

6 perc autózást követően Valtteri Bottas (Kick Sauber) kockáztatta meg elsőként, hogy nem vizes, hanem átmeneti abroncsokkal tesz meg egy kört. Első próbálkozása során ugyan lehajtott a pályáról a finn, azonban látszott, hogy ha így megy tovább minden, többen is válthatnak.

Nem ment azonban így tovább minden: Franco Colapinto állt a falba a Williamsszel az első kanyarkombináció végén. Szűk 9 perc volt még ekkor a Q1-ből, a kieső helyen pedig Alexander Albon (Williams), a két Kick Sauber és a két Mercedes várta, hogy ne rosszabbodjanak a körülmények a piros zászlós megszakítás alatt.

A romeltakarítás viszonylag gyors volt, de ezalatt is szakadatlanul esett, Lewis Hamiltonék bánatára. Az újraindításkor nem is kockáztatott senki a gumiknál, Oliver Bearmant is inkább visszatolták a garázsához, hogy a Haas levegye autójáról az intermediate abroncsokat.

Az eső nem lassította vissza a pályát, aki akart, még tudott javítani idején a Q1 végéig. Mind a 19 autó rótta a köröket, az utolsó percek pedig drámai fordulatokat hoztak. Lando Norris hajszál híján nem esett ki a McLarennel, Hamiltonnak azonban nem jött össze a továbbjutás.

Kifejezetten látványosan autózott a Mercedes hétszeres világbajnoka, szinte minden kanyarból keresztbe fordított kormánnyal jött ki, de ez nem a leghatékonyabb köridőszempontból. Rajta kívül a két Haas, Csou, valamint az autóját összetörő Colapinto esett ki.

A Q2-re a rádiózások szerint valamelyest javult az időjárás, de csak Oscar Piastri kockáztatta meg az átmeneti abroncsos kezdést. Az ausztrál rögtön versesnyképes körrel kezdett, miközben mclarenes csapattársa, Norris ezúttal is küszködött. Rögtön szóltak is neki, hogy esedékes nála a gumicsere, példájukat pedig többen is követték.

A zöld oldalfalú Pirellik megtréfálták George Russellt, megforgatta hideg gumikon a Mercedest. Carlos Sainz rosszabbul járt, a Ferrarit a 2-es kanyarban törte össze, a viszonylag kis tempó ellenére is nagyon csúnyán. Jött is a piros zászló. 5 perc 51 másodperc maradt a Q2-ből Sainz baleseténél, a kieső helyen Norrisszal, a két Alpine-nal, Albonnal és Cunoda Jukival (RB/VCARB).

Az újraindításnál Norris elsőként hajtott ki a pályára, szeretett volna egy továbbjutást érő tiszta kört futni. Össze is jött neki, és a következő percekben még többeknek is. Az utolsó percekhez érve azonban jött az újabb piros Lance Stroll miatt. Az Aston Martint az első kanyarkombináció végén törte össze ő is, mint Colapinto, esetében azonban az volt a furcsa, hogy hosszas várakozás után jött csak a piros zászló. Nem is folytatódott ezt követően a szakasz.

Az eset legnagyobb vesztese a Red Bull volt: Bottas, az ütköző Sainz és Pierre Gasly (Alpine) mellett mindkét Red Bull kiesett. Max Verstappen a 12. lett, de ez csak a 17. rajthelyet jelenti neki a rajtrácson az öt helyes hátrasorolás miatt.

A Q3-ra újabb időjárásromlást prognosztizáltak, de a mezőny még átmeneti abroncsokon kezdte a szakaszt. Az élen folyamatosan váltották egymást a versenyzők, egészen a következő piros zászlóig. 6 perc 59 másodperccel a vége előtt Fernando Alonso állította falba az Aston Martint a második szektor végén.

Norris vezetett ekkor Albon, Piastri és Esteban Ocon (Alpine) előtt. A harmadik sorban az állva maradt Mercedesszel és Ferrarival George Russell és Charles Leclerc következtek, a negyedik sort az RB/VCARB, az ötödik sort az összetört Aston Martinok foglalták el – utóbbiak már nem csak ideiglenesen.

A helyreállítási munkálatok viszonylag elhúzódtak, ami alatt romlottak valamelyest a körülmények. Voltak, akik szektoridőket javítottak, az eredmény azonban nem változott, mert jött az újabb piros zászló. Habár Cunoda is nagy tempónál forgott meg, és Piastri is leírt egy piruettet, nem ők, hanem Albon hozta el a nap legnagyobb bukását a célegyenes végén.

3 és fél perce maradt a mezőnynek romeltakarítás után bármilyen változásra. Rengeteget javultak a leintés környékén megkezdett körökön az idők, de az első helyen nem volt változás: Norris szerezte a pole-pozíciót. Mellőle Russell kezdhet pár óra múlva, a harmadik pedig Cunoda lett Ocon, Lawson és Leclerc előtt. Albon a hetedik lett korábbi idejével, Piastri pedig a nyolcadikként zárt.

A 2024-es Forma-1-es Sao Pauló-i Nagydíj a változtatásoknak megfelelően magyar idő szerint vasárnap 16:30-kor kezdődik.