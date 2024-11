A Red Bull hollandja, a 17. helyről rajtoló Max Verstappen nyerte a 2024-es Forma-1-es Sao Pauló-i Nagydíjat az Alpine párosa, Esteban Ocon és Pierre Gasly előtt. A 71 körösnek induló száguldásra mindössze néhány órával a roncsderbivé váló időmérő után került sor, ennek köszönhetően csak 18 autó állt a rajtrácsra és csak 19-en vettek részt az őrült, közel 2,5 órás futamon.

Mivel az indulás előtt is volt utánpótlás csapadékból, nem volt kérdés, hogy mindenki az átmeneti abroncsokkal rajtol, a pálya vizes volt. Az incidensek már a rajt előtt megkezdődtek: Lance Stroll forgott meg és koccolta le a falat az Aston Martinnal. A kanadai nem tudott visszatérni a pályára, elásta magát a kavicsságyban, és ezzel véget is ért az el sem kezdett versenye.

A megismételt felvezető kör szintén furcsán alakult: a fél mezőny nem ment el a második felvezető körre, csak jelentős késéssel. Közben egy halom pilóta a két rajtrácson lévő lyuk miatt rossz helyre állt fel.

A nagy kavarodás miatt kompletten el is halasztották a rajtprocedúrát, a csapatok szerelői visszatértek a pályára, és kihirdették az eredetihez képest 17 perccel későbbre a harmadik felvezető kört.

Időközben kiderült, a megismételt felvezető kör nem is felvezető kör akart lenni, hanem már elhalasztott rajtprocedúra, melyet felirat és villogó sárga lámpa jelzett a pilótáknak. Lando Norris azonban a pole-pozícióból elindult egy extra körre, így a McLaren pilótája ellen a futam után vizsgálat indult George Russell (Mercedes), Cunoda Juki (RB/VCARB) és Liam Lawson (RB/VCARB) társaságában. A pilóták akkor indulhattak volna el, ha az extra felvezető kör jelzést kapják meg, sárga-zöld villogó lámpákkal.

17 perc elteltével elkezdődött a végső soron harmadik felvezető kör, mellyel 69 körre rövidült a versenytáv. Ezúttal nem voltak problémák, és tényleg elkezdődhetett a brazil futam, miközben megérkezett az eső is a pálya fölé.

Norris bukott egy helyet a rajtnál a mellőle induló Russell-lel szemben. Cunoda megőrizte a harmadik helyet Esteban Ocon (Alpine) előtt, Charles Leclerc (Ferrari) pedig feljött az ötödik helyre. Az első körön Sergio Perez megforgott a Red Bull-lal, de utolsóként folytatni tudta a versenyt. Közben a csapattárs Max Verstappen az első kör végén a 10. volt, Lewis Hamilton (Mercedes) előtt.

Ezt követően nyugis körök jöttek, a különbségek alakultak, de előzések leginkább Sainz környékén voltak láthatóak. A 4. körben egy pillanatra előkerült a sárga zászló és Oliver Bearman (Haas) esett vissza pár helyet a 17. hely környékén. A brit valószínűleg Franco Colapinto Williamsével került összetűzésbe, de ő húzta a rövidebbet a stewardoknál is, ugyanis 10 másodperc büntetést kapott.

Verstappen az 5. körben folytatta az előretörést Pierre Gasly (Alpine) megelőzésével, egy körrel később pedig már Fernando Alonso (Aston Martin) előtt járt. Rohama Oscar Piastri mögött akadt meg rövid időre, a McLaren ausztrálja jó szolgálatot tett csapattársának. Russell és Norris között az élen 1 másodperc körül alakult a különbség, előnyük pedig fokozatosan nőtt: a 10. körben közel öt másodperccel vezettek Cunoda előtt. Verstappen ugyanebben a körben megelőzte Piastrit is, így fellépett a hetedik helyre.

Egy körrel később Verstappen már a hatodik volt, Lawson nem gördített nagy akadályt a testvércsapat autója elé.

Hamilton nemigen érezte a Mercedesben a vizes Interlagost, egy alkalommal elhagyta a pályát és két helyet is veszített ezzel – egyébként sem volt pontszerző a hétszeres világbajnok.

A Verstappen-show Leclerc mögött szünetelt a hatodik helyen. Kész vonat alakult ott ki a 3. Cunoda vezetésével, Oconnal és Leclerc-rel a „mozdony” mögött. Hátrányuk 8,5 másodperc volt Norris mögött, aki egyre komolyabb nyomást helyezett Russellre az élen. Hamilton mellett közben Sainz és Bearman is elment, így a hétszeres bajnok visszacsúszott a 15. helyre. Sainz aztán két helyet bukott egy pályán kívüli kalanddal, és visszaesett Hamilton mögé.

A 24. kör magasságában érdekes üzenet látott napvilágot: a Mercedes a rajtrácson szabálytalankodhatott, ugyanis Hamilton és Russell autóján már fenn voltak a gumik, amikor azok nyomását állították. Ez szembemegy a szabályokkal.

A 25. körtől látványosan fokozódott az eső intenzitása. Leclerc volt az első, aki kereket cserélt ebben a körben, a Ferrarira új intermediate abroncsok kerültek. A monacói a 13. helyre tért vissza, a mezőny sűrűjébe. Az eső rázendítésével egy időben Lawson megforgott az első kanyarban, de ebben Piastri közreműködése is benne lehetett, aki az új-zélandival haladt együtt – emiatt később 10 másodpercet kapott is a mclarenes. Gasly ezzel feljött a 6. helyre a 27. körben.

Nico Hülkenberg a saját kerékcseréje után valahogy úgy csúszott ki, hogy a Haas padlólemezének közepe fennakadt valahol. Még az emiatt életbe lépett virtuális biztonsági autó előtt elment Ocon Cunoda mellett, így feljött a harmadik helyre. A német egyébként folytatta ezt követően a versenyt, de kizárták később, mert külső segítséget vett igénybe a visszatéréshez.

A VSC végén Russell és Norris a bokszban jártak új átmeneti gumikért, de úgy leszakadt az ég, hogy egyértelműen az esőgumikra volt szükség. Időközben óriási forgalom volt a bokszban, és Perezre már a jobbnak tűnő gumik kerültek fel. Közben Ocon vezetett Verstappen előtt – Cunoda eltűnt közülük, ugyanis ő ismét a bokszban járt esőgumikért.

A szinte vezethetetlen körülmények között Norris elment Russell mellett, még az előtt, hogy pályára küldték volna a biztonsági autót. Különösebb oka ennek nem volt, csak a hatalmas víz.

A 32. körben piros zászlóval megszakították a körözést, de ennek már volt oka. Franco Colapinto törte össze a safety car mögött a Williamset a célegyenesben. A megszakítás alatt szabadon csinálhatott bárki bármit, így egészen új futam kezdődhetett Ocon, Verstappen, Gasly, Norris, Russell, Cunoda, Leclerc, Piastri, Fernando Alonso (Aston Martin), Lawson sorrendben. A legjobb tízen kívül Hamilton, Valtteri Bottas (Kick Sauber), Sainz, Perez, Bearman, Csou Kuan-jü (Kick Sauber) volt az állás.

A versenyirányítás megvárta, hogy kicsit javuljon az idő, és a pályát is feltakarították Colapinto után. Repülőrajttal folytatódott az interlagosi verseny a 34. kör kezdetén, minden autón átmeneti abroncsokkal.

Az újraindítás az élen sima volt, mögöttük viszont kevésbé. Bearman és Csou a sor végén még a rajt előtt a füvön pörögtek, az első gyors szektorokban pedig Norris és Leclerc is jártak a fehér vonalakon kívül. Norris mellett el is ment Russell, Leclerc azonban összességében nem veszített helyet, sőt, a restartnál elment Cunoda mellett.

Ocon szépen ellépett az élen, 2,5 másodperccel vezetett Verstappen előtt rövid idő elteltével. A holland mögött nagy hézaggal jött Gasly, majd Russell, Norris, Leclerc, Piastri, Cunoda, Hamilton, Alonso volt a pontszerzők sorrendje.

A 36. körben Bearman pörgött a falba Sainz támadása közben a mezőny végén. Első szárnya megtört ugyan, de kitolatott a bukótérből és haladt tovább. Két körrel később máshol is elhagyta a pályát, de tökön-paszulyon is átment a brit.

A 40. körben újra jött a biztonsági autó, Sainz dobta el a Ferrarit. Gyorsan dolgozott az interlagosi személyzet, a 43. kör elején Ocon már indíthatta is a mezőnyt.

A restart komoly változást hozott: Verstappen átvette a vezetést, Leclerc pedig feljött a negyedik helyre, ugyanis elment Russell és Norris mellett is – a mclarenes elfékezte magát és visszaesett a hetedik helyre. Alonso visszacsúszott a mezőny végére egy pályán kívüli kalandot követően.

A 44. körben Verstappen már 1,5 másodperccel vezetett Ocon előtt, akit Gasly követett. Leclerc a negyedik volt Russell, Piastri, Norris, Cunoda, Lawson és Perez előtt. Az élen a háromszoros világbajnok a tőle esőben megszokott módon ütemesen építette előnyét, a 46. körben már 3 másodperccel vezetett. Közben Russell visszaelőzte Leclerc-t a 4-5. helyen, Norrist pedig csapatutasításra elengedte Piastri a 6-7. helyen.

Kissé lehiggadtak a kedélyek ezt követően. Az 52. körben Piastri hibázott egyet a célegyenes kezdetén, de kivédte Cunoda támadását. Leszakadt így a Leclerc, Norris párosról, az 5. helyért ment ott a meccs. Ezalatt Perez is szerette volna megkaparintani a 9. helyet Lawsontól, és Russell is utolérte az Alpine dobogósait, első körben Gasly-t.

Perez az 55. körben összeért Lawsonnal, miközben támadta a 9. helyért. Nem sikerült előznie, ehelyett kicsúszott a legjobb tízből, ugyanis Hamilton kihasználta egy hibáját.

A folytatásban nagy üldözőverseny zajlott a 3-4. helyen Gasly és Russell között, valamint a 9-11. pozíciókért Lawson, Hamilton és Perez közt. A sorrend azonban nem változott már, így Verstappen a 17. helyről rajtolva nyert Brazíliában 19 másodperces előnnyel a két Alpine előtt. Ocon és Gasly mögött Russell futott be, majd Leclerc és Norris következtek. Piastri látta meg hetedikként a kockás zászlót, de tíz másodperces büntetése miatt elé került Cunoda. A maradék pontokat Lawson és Hamilton zsebelte be.

Az egyéni bajnoki versenyben tovább nyílt az olló Verstappen és Norris között, a konstruktőrök között pedig három helyet is előrelépett az Alpine.

A bajnokság állása:

Verstappen – 393 p

Norris – 331 p

Leclerc – 307 p

Piastri – 262 p

Sainz – 244 p

Russell – 192 p

McLaren – 593 p

Ferrari – 557 p

Red Bull – 544 p

Mercedes – 382 p

Aston Martin – 86 p

Alpine – 49 p

A világbajnokság három hét múlva a Las Vegas-i Nagydíjjal folytatódik.