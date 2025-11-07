Pályatisztítás miatt öt perc csúszással, helyi idő szerint 11.35-kor, szórványosan felhős, enyhe időben – 19 Celsius-fokos levegő, 36 fokos aszfalthőmérséklet – kezdődött a 2025-ös Forma–1-es idény 21. fordulóját jelentő Sao Pauló-i Nagydíj első és egyben egyetlen szabadedzése az interlagosi Carlos Pace pályán.

A rendelkezésre álló 60 percet ki kellett használni, hiszen a péntek második programja már – sprinthétvége lévén – a szombati rövid futam kvalifikációja volt.

Elsőként a Mercedes újonca, Kimi Antonelli gurult ki, de Max Verstappen kivételével gyakorlatilag a teljes mezőny azonnal kiment a lámpa zöldre váltásakor. A holland sem várt sokáig – mindenki mással egyetemben ő is a kemény keverékű Pirelliken kezdte a gyakorlást.

Az első körök után a mclarenes Ocasr Piastri állt az élen, mögötte a ferraris Lewis Hamilton és az Aston Martin-os Fernando Alonso.

7 perc telt el, amikor Cunoda Juki hibázott, a japán a 4-es kanyar kijáratán pördült meg a kerékvetőn, a bukótéren végigcsúszva egy kicsit a gumifalnak is ütközött, de folytatni tudta.

10 perc után már Lando Norris volt a leggyorsabb, majd a mercedeses George Russell állt az élre

Az első 30 perc aztán különösebb incidens, történés nélkül zajlott a kemény gumikon, egyedül Piastri Isack Hadjar előtti „feltartása” volt húzósabb pillanat.

Bő 20 perc volt hátra, amikor megszületett az első lágy gumis mért kör, Cunoda kezdte a pirosak használatát. Mindenki más az utolsó 14 percre hagyta a lágyabb gumis köröket, ráadásul nem is a lágyakat, hanem a közepeseket tették fel.

10 perccel a vége előtt a csütörtökön még betegeskedő Carlos Sainz volt a leggyorsabb, mögötte Esteban Ocon, Russell, Alex Albon sorakozott.

Ten minutes remain in FP1 and Carlos Sainz is P1 💪#F1 #BrazilGP pic.twitter.com/6k40NygF0S — Formula 1 (@F1) November 7, 2025

Nem sokkal később a McLaren-pilóták ugrottak az élre Piastri-Norris sorrendben, mögéjük a sauberes Nico Hülkenberg lépett a 3. helyre.

Az utolsó percekben Piastri tovább növelte az előnyét, 261 ezreddel állt csapattársa előtt, míg Verstappen a lágyakon kezdett gyors kört, de nem vitte végig, visszavett, a bokszba hajtott, majd keményeken ment ki újra.

Az utolsó percben a mclarenesek még nekifutottak egy-egy körnek, Norris javított, 23 ezreddel Piastri elé ugrott. Lewis Hamilton egy igen látványos megpördüléssel zárta a gyakorlást – érdekes módon a Ferrarinál csakis a kemény keveréket használták.

A hétvége magyar idő szerint ma este 19.30-kor folytatódik a sprintkvalifikációval, a sprintfutam szombaton 15 órakor, a hagyományos időmérő 19 órakor kezdődik. A Sao Pauló-i Nagydíj vasárnap 18 órakor rajtol.