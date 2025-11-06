Holnap az első és egyetlen szabadedzéssel és a sprintidőmérővel megkezdődik a 2025-ös Sao Pauló-i Nagydíj hétvégéje.

A brazil fordulóra a Williams látványos új autósfestéssel készül, ám ma kevésbé örömteli közleményt kellett kiadniuk: gond van Carlos Sainzcal.

A 31 éves spanyol a grove-iak közlése szerint „nem érzi jól magát”, ezért kihagyja a csütörtöki médianapos megjelenéseket. A rosszullét-betegség jellegét és súlyosságát nem közölték, így nem tudni, pénteken autóba ül-e majd Sainz vagy sem.

A pilóta egyébként az elmúlt időszakban kapta el a fonalat a Williamsnél: Bakuban egy szép 3. helyet hozott, Austinban a sprinten lett 3., és bár az amerikai főfutam és a mexikóvárosi verseny is kieséssel zárult számára összességében jó volt a tempója.

Melegíts a hétvégére kvízünkkel!