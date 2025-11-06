Nagyot szólt 2021-ben, amikor a McLaren összefogott a kenőanyagokat és motorolajokat gyártó Gulffal, és a Monacói Nagydíjra felélesztették a márkához fűződő, több évtizedes múltra visszanyúló legendás autómintázatot. Az ismétlésre azóta is várhatnak a szurkolók, immár azonban nem a McLarennél: a Gulf az elmúlt években “átköltözött” a Williamshez.

A szponzor a grove-i istállóval is dolgozott már együtt spéci festéseken, azonban világoskékük és narancssárgájuk nem abban a formában jelent meg, ahogy azt megszokhatta a közönség. A felek azonban most újra összefogtak, és az előttünk álló hétvégén Interlagosban, a Sao Pauló-i Nagydíj helyszínén ismét felkerül az F1-es autókra a két színárnyalat, követve a “hagyományokat”.

Teljes Gulf-festésről azonban két dolog miatt nem beszélhetünk. Az egyik a meglévő szponzoroknak köszönhető, melyek azért kiharapják a saját részüket az autó felületéből: a leghangsúlyosabb a Williams eredeti kékjét megőrző Komatsu, valamint a felső légbeömlőn a Duracell. A másik ilyen tényezőt a Gulf kékje rejti, melybe összesen 493 szót írtak 12 különböző nyelven.

Driven by words and a tribute to the heartbeat of racing, the fans 💙🧡



Introducing our livery for the 2025 São Paulo Grand Prix. Incorporating 493 words in 12 different languages.#MyGulfWord @GulfOilIntl pic.twitter.com/v8fUgqEARc — Atlassian Williams Racing (@WilliamsRacing) November 5, 2025

Ezeket a szavakat a rajongók küldhették be a Williams és a Gulf közös projektjébe már július óta. A felek az F1-hez, a versenyzéshez, valamint az istállóhoz köthető szavakat vártak, és érkezett is 140 ezer javaslat, melyek közül a legnépszerűbbek kerültek fel az autóra. A legtöbb voksot a legacy (örökség) kapta, megelőzve a passion (szenvedély) és a teamwork (csapatmunka) kifejezéseket.