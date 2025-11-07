A Forma-1-es Sao Pauló-i Nagydíj hétvégéjén eddig Lando Norris volt a legjobb a bajnokesélyesek közül, és mivel mások sem tudták legyőzni, ő zárta az interlagosi sprintidőmérőt is az első helyen. Bajnoki riválisai viszonylag messze kerültek tőle, így a McLaren-pilóta joggal nyilatkozhatott boldogan az őt kérdező Jamie Chadwicknek.

“Keményebb volt [az időmérő – a szerk.], mint szerettem volna. Szoros volt, a Mercedes gyors volt a lágy gumikon. Mindig trükkös, amikor a közepes gumikról a lágyakra váltunk, hogy mennyivel nyomhatjuk jobban, egyáltalán jobban nyomhatjuk-e. De megcsináltuk, amit meg kellett csinálnunk, azaz a leggyorsabbnak lenni.”

“Az időmérő itt nehéz, az út huplis, és vannak szintemelkedések. De mókás is, mindig mosolyt csal az arcomra, főleg, ha pole-ban vagyok. Jó napunk volt, de a hétvége hosszú, még csak péntek van. Van még egy időmérő, egy pár verseny, de jó a kezdés.”

“Meglátjuk, mit hoz a holnap. Sokat fog reggel esni, elég szelesnek ígérkezik, szóval mindenki hozzon esőkabátot! De emiatt most nincs értelme aggódnom. Elégedett vagyok a mai nappal.”