Lewis Hamilton hatalmas várakozások mellett érkezett meg a Ferrarihoz 2025 elején, ám a hétszeres világbajnok beszállása a sportág történetének egyik legkínosabb elhasalását hozta: a 40 éves angol nemhogy futamgyőzelmet, de még dobogós helyezést sem szerzett a Scuderiával – ezzel 44 éves negatív rekordot állított be a csapatnál, emellett a saját 19 éves F1-es pályafutása során sem történt még ilyen –, és az sem múlott sokon, hogy a világbajnokságban mercedeses utódja, a tini Kimi Antonelli is megelőzze.

Hamilton elvileg legalább 2026 végéig – találgatások szerint hosszabbítási opciója alapján akár 2027-re – is maradhat a Ferrarinál, ám a szégyenletes szezont követően sokan a visszavonulását követelik.

Egykori barátja és mercedeses csapattársa, Nico Rosberg szerint nagy hiba lenne, ha Hamilton hallgatna ezekre a hangokra.

„Szerintem mennie kell tovább. A kiszállás nem menő. Épp csak belekezdett a ferraris projektbe, egy szezon után egyszerűen nem lehet feladni. Folytatnia kell, rá kell még szánnia egy évet, bíznia kell abban, hogy a jövő évi autó fekszik majd neki. Az idei autó alapvetően nem volt jó, ő pedig leginkább az időmérőkön küszködött. A futamokon már voltak zseniális villanásai, az időmérő volt a rákfenéje. De mivel jövőre egészen másik lesznek az autók, akár újra ő is újra előhúzhatja a varázslatot. A remény még él” – magyarázta a brit Sky Sports szakkommentátoraként is tevékenykedő expilóta.

Hamilton – aki a szezonzáró hétvégén újra csak a Q1-ben búcsúzott, de a 16 rajthelyről végül a 8. helyre kapaszkodott – az Abu-dzabi Nagydíj utáni megszólalásában, amellett, hogy gratulált az új világbajnok Lando Norrisnak, csak a feltöltődésre helyezte a hangsúlyt:

„Jelenleg kizárólag a téli szünetre gondolok. Elszakadni mindentől, senkivel sem beszélni. Ezen a télen senki nem tud majd elérni, nálam sem lesz a telefonom. Kiszállok a Mátrixból. Eddig mindig nálam volt a telefonom, most iktatom a kukába. Alig várom, hogy szabaduljak az F1-től, az állandó fotózásoktól meg egyebektől. Azt várom legjobban, hogy semmi dolgom ne legyen” – mondta.

Hamilton a szezon hajrájában már szinte csakis szűkszavúan és negatívan nyilatkozott, de a Ferrari főnöke – akivel még az F1-es bemutatkozása előtt, a GP2-ben is dolgozott –, Fred Vasseur igyekezett nem túl sokat belelátni.

„Nem is figyelek a tévés nyilatkozatokra, sőt, az autós rádiós dolgokra sem mindig. A médiakarámban 5 perccel az után nyilatkoznak, hogy kiszálltak az autóból, akkor kapják a kérdéseket. Ilyenkor nyilván az érzelmek vannak az előtérben nála is, és alig várja, hogy aztán átbeszélje a dolgokat a mérnökökkel. Számomra az a lényeg, hogy aztán csapattal együtt azon dolgozzon, hogy jobban teljesítsünk. Az, hogy ki mennyire indulatos a rádión, egyénfüggő, ez közismert.”