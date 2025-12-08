Vasárnap az Abu-dzabi Nagydíjjal lezárult a 2025-ös Forma–1-es idény, a mclarenes Lando Norris személyében új világbajnokot avattak. A Vezess F1-es podcastje, a Csapatrádió idei 25. adásában Szeleczky Ádám Baka Gáborral és Kováts Olivérrel tekinti át, mi történt a fináléban.

Norris sikere igazolta a McLaren idei megközelítését? Reális volt, hogy akár másik versenyző, akár a stewardok belezavarjanak a bajnoki küzdelembe, vagy csak hamis remény lehetett az izgalom, a fordulat? A futam megnyerésén túl tehetett volna többet Max Verstappen?

