A Forma-1 lényegéből adódik, hogy a csapatok autói egyedileg épített, folyamatosan fejlesztett prototípusok, így nem rendelkeznek valódi árral, az alkatrészek költségeit is legfeljebb becsülni lehet.

Ez persze nem akadályoz egyeseket, hogy az idények során figyeljék a versenyzők saját vagy külső hibás baleseteit, autótöréseit, majd hozzávetőleges összeget rendeljenek az okozott kárhoz. Egy biztos, hogy több ezer főt foglalkoztató csapatok építenek és versenyeztetnek két autót, amelyből azért sejthető, hogy a költségek óriásiak.

A Sao Pauló-i Nagydíj hétvégéje hozott is látványos balesetet: a brazil újonc, Gabriel Bortoleto a sprintfutam végén 330 feletti tempónál verte a Saubert a bokszutcafalhoz, majd az első kanyar bukóterében törte az ripityára. A pilóta szerencsére sérülés nélkül úszta meg a hatalmas bukást, ám a versenyautón szinte egyetlen ép elem sem maradt – az már csak a hab volt a tortán, hogy Bortoleto a vasárnapi nagydíjon is megtörte egy kicsit az addigra újjáépített zöld-fekete járgányt.

That was a big crash 💥



Huge relief to know Gabi is all right 🙏#F1Sprint #BrazilGP pic.twitter.com/NNxKKSopr4 — Formula 1 (@F1) November 8, 2025

A holland Racingnews365 által vezetett „kártékonysági bajnokságban” Bortoleto az élre is ugrott, az oldal szerint Sao Paulóban több mint 2 milliós eurós (770 millió Ft) kárt produkálva.

A brazil ezzel megelőzte az eddigi éllovas Cunoda Jukit, valamint a dzsiddai és montreali ütközéseivel az előkelő 3. helyen álló mclarenes Lando Norrist. Ha hihetünk a számoknak, Bortoleto csak otthon nagyobb kárt okozott, mint az ilyen szempontból „szorgalmas” Jack Doohan hat forduló alatt – emlékezetes, hogy az Alpine újonca Szuzukában zakózott hatalmasat, amikor nyitott DRS-sel próbálta bevenni az első kanyart.

Alább a holland oldal károkozói top10-e. A Racingnews365-nél hozzáteszik, hogy 2025-ben a legkisebb kárt – 200 ezer eurót – Max Verstappen miatt szenvedte el csapata. Az alábbi adatokból az is kiolvasható, hogy lesz helye a bajnoki címért járó pénznek a McLarennél, hiszen két pilóta a sérülések költségeiben és az élre repített a brit alakulatot.