A szokásos egy helyett két órán át tartott a Forma-1-es Azerbajdzsáni Nagydíj időmérője azok után, hogy hatszor is előkerült a piros zászló autótörések miatt. Mind közül a legnagyobb név Oscar Piastri volt, a McLaren bajnoki éllovasa volt a hatodik megszakítás okozója.

A Q3-ig eljutó ausztrál a kilencedik lett, és minden adott volt, hogy a helyzetből kihozza a maximumot az összetettben 31 pontos lemaradással rendelkező csapattárs, Lando Norris. A britnek azonban ez nem jött össze maradéktalanul: a csapadék áztatta pályán erősen csúszkált, egy alkalommal a falat is elcsípte, így végül csak a hetedik lett a pilóta.

Norris a bakui időmérő után elmondta, nem tekint elszalasztott lehetőségként a történésekre, de azért nem boldog. „Hiba volt részemről, részünkről, hogy elsőként hajtottunk ki a bokszutcába [az utolsó újraindítás előtt – a szerk.]. Ha lett volna egy sárga vagy egy piros zászló mögöttünk, hősök lettünk volna, míg a többiek a vesztesek. De most én vagyok a lúzer és ők a hősök, de ezt az árat néha meg kell fizetni, a kockázatot pedig vállalni kell” – fogalmazott.

„Még mindig szemerkélt az eső, szóval szerintem a mögöttem jövőknek sem volt nagyobb tapadása. De ez olyan döntés volt, ami végül nem jött be. Meg fogjuk vizsgálni, és legközelebb próbálunk jobban cselekedni” – tette hozzá Norris.

Andrea Stella, a McLaren csapatfőnöke egyébként megvédte a döntést, szerinte az volt a fontos, hogy pilótájuk mindenki előtt rakjon össze egy mért kört. „Úgy gondoltuk, hogy a helyzetünkben ez volt a jó, és inkább a kör megtételén múlt a dolog” – mondta a szakember.