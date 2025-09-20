21 Celsius-fokos levegő- és 27 fokos aszfalthőmérséklet mellett, kifejezetten erős szélben vághatott neki a 2025-ös szezon 17. időmérő edzésének a Forma-1 mezőnye Bakuban. Az azerbajdzsáni hétvége korábbi szakaszai alapján nem lehetett egyértelműen megnevezni, ki lehet a kvalifikáció fő esélyese.

Ahogy a harmadik szabadedzésre, úgy a Q1-re is jellemző volt a gyakran rövid időre előkerülő sárga zászló. Ezeket a kisebb kicsúszások bukótérbe gurulások számlájára lehetett írni, és legtöbbször csak az járt ezek miatt pórul, aki éppen hibázott. Az első komoly hiba Alexander Albon nevéhez volt köthető, aki annyira szűken vette az első kanyart, hogy az ívbelső kerékkel elcsípte a falat, és a futómű eltört a Williamsen.

Az incidens miatt életbe lépett piros zászló jól jött Esteban Oconnak, aki a Haasszal ágakat gyűjtött a pályáról, és ezt legalább ki tudták szedni a jobb hátsó kerék környékéről. A nagy szél a környező fákat is megtépázta, több helyen is szinte halmokban állt a falevél a falak tövében.

9 fotó

Kb. öt percig folytatódott zavartalanul az időmérő a következő piros zászlóig. Ezt Nico Hülkenberg idézte elő, aki a falba csúszott a Kick Sauberrel. A németnek szerencséje volt, ugyanis valahogy kitolatott a falból, és folytatni tudta az időmérőt.

Here's the moment Hulk hit the wall 💥



He managed to get going again minus his front wing 👀#F1 #AzerbaijanGP pic.twitter.com/1jRz37LP2P — Formula 1 (@F1) September 20, 2025

A szakasz végül viszonylag normálisan ért véget, legalábbis abból a szempontból, hogy kb. mindenki befejezte mért körét. Franco Colapinto autótörése miatt azonban harmadjára is előkerült a piros zászló, nagyot kapott az Alpine a faltól. Az autótörők közül mindenki kiesett, és elköszöntünk még Esteban Ocontól (Haas), valamint Pierre Gaslytól (Alpine).

A desperate end to Q1 for Alpine 😖



Gasly bails off into the run-off area at Turn 4 and moments later Colapinto ploughs into the barriers nearby#F1 #AzerbaijanGP pic.twitter.com/wAGs9LeYda — Formula 1 (@F1) September 20, 2025

A vontatott Q1 után a Q2 sem alakult sokkal jobban, Oliver Bearman törte el a Haas jobb hátsó futóművét az első percekben.

🔴 RED FLAG 🔴



Ollie Bearman has found trouble at Turn 2 and limps to a halt moments later - he's out ❌#F1 #AzerbaijanGP pic.twitter.com/Z6b3mkQ0N6 — Formula 1 (@F1) September 20, 2025

A folytatás már jobban alakult, de a szakasz utolsó percei előtt a Ferrarinak volt izgulnivalója: Lewis Hamilton csak tizedik volt, Charles Leclerc pedig idő nélkül állt kiesőként. Amennyire lehetett, siettek is, hogy mihamarabb bebiztosítsák továbbjutásukat, és ne járjanak pórul a forgalmas legutolsó pillanatokban.

Hamilton végül nem javított eleget és elvérzett a két Aston Martinnal, Gabriel Bortoletóval (Kick Sauber) és Bearmannel karöltve. Érdekes volt a szakaszban figyelni, hogy sokan nem a lágy, hanem a közepes gumikkal futották legjobb idejüket.

Ha az eddigiek nem lettek volna elegendőek, a Q3 kezdetén néhány esőcsepp is megjelent a kameraképeken. Annyi csapadék azért nem volt, hogy indokolt legyen bármi más is a slick abroncsokon kívül, de többen is a pálya fokozott csúszósságára panaszkodtak. George Russell is kicsúszott egy zsákutcába a Mercedesszel, és amikor onnan visszatolatott, megzavarta a mclarenes Lando Norrist.

Az első mért kört csak Carlos Sainz (Williams), Liam Lawson (Racing Bulls) és Isack Hadjar (Racing Bulls) fejezte be addig, amíg Leclerc miatt ismét elő nem került a piros zászló. A Ferrari nagy sebességgel csúszott a falba első Q3-as mért körén.

A romok eltakarítása után 7 perc maradt az időmérőből, és kérdéses volt, hogy milyen állapotú a pálya. Vegyesen voltak az autókon közepes és lágy gumik, hol használtak, hol újak. Max Verstappen Red Bulljára például használt közepesek kerültek, míg a McLarenek lágyakkal próbálkoztak. De ez lényegtelen is volt: az idő fele eltelt, senki nem futott új mért kört, mert Oscar Piastri összetörte a McLarent. Hatodik piros zászló.

A takarítás után az időmérőt újraindították a maradék 3 perc 41 másodpercre. Mindenki lágy gumikon volt a végén, nem volt variálás. A kamerákon sok esőcseppet lehetett látni, csúszkálások is voltak, de így is volt gyorsabb köridő a korábbi Sainz-etalonnál. Igaz, csak egy: Max Verstappené. Sainz második lett, Lawson pedig tudott javulni, és harmadikként végzett. Andrea Kimi Antonelli is nagyot villant a végén, negyedik lett a mercedeses csapattárs George Russell előtt. Cunoda Juki a másik Red Bull-lal hatodik lett, és csak mögötte találkozhattunk Lando Norris nevével: a McLaren britje sokat csúszkált a pályán.

Norrist, valamint az autót törő Piastrit csak Hadjar választja el a rajtrácson, Leclerc a 10. helyre állhat majd fel.

A 2025-ös Forma-1-es Azerbajdzsáni Nagydíj vasárnap 13 órakor kezdődik.