Lezajlott a harmadik szabadedzés a 2025-ös Forma-1-es Azerbajdzsáni Nagydíjon. Bakuban az időmérő előtti utolsó gyakorlási lehetőségen a mclarenes Lando Norris volt a leggyorsabb.

Péntekről szombatra változás állt be az időjárásban. A 21 Celsius-fokos levegő- és 33 fokos aszfalthőmérséklet még nem jelentett kirívó körülményeket, azonban a feltámadó, erős szél igen. Mindez nem csak az autókra volt hatással, hanem a pályára is: még a kezdés előtt leszakadt például az egyik fáról egy jókora ág, így az edzés előtt azt is el kellett takarítani az aszfaltcsíkról.

A gyakorlás menetrendje a szél ellenére sem tért el a harmadik szabadedzéseken megszokottaktól. A pilóták nem lepték el azonnal a pályát, többen is percekkel a hivatalos kezdés után értek egyáltalán a garázsukhoz.

F1: Megrázta magát a McLaren az időmérő előtt 1

George Russell az edzés előtt (Kép: Jayce Illman/Getty Images)

Aki pedig pályára hajtott, időnként benézett egy-két bakui menekülőutcába egy-egy bizonytalan féktáv végén, de nem volt ritka a fal megcsípése sem.

A leglátványosabb eset Liam Lawsonhoz volt köthető, aki egy alkalommal megforgott. A Racing Bulls versenygépe sértetlenül megúszta a piruettet.

Mint már írtuk, a 60 perc során futotta a leggyorsabb kört Norris futotta a McLarennel, előnye 2 tizedmásodperc volt Max Verstappen Red Bulllja előtt. A papaja alakulat a pénteki gyengébb formáját láthatóan maga mögött hagyta, de Oscar Piastri (aki egyébként a harmadik lett 25 százados hátránnyal) számos elrontott, elhibázott köre jelezte, hogy azért nem lehetnek biztosak a dolgukban.

Persze nem csak Piastrinak volt sok elhibázott köre. Leginkább Charles Leclerc eredményén (10. hely, 1 másodperc hátrány) látszott meg az, hogy az edzés vége felé nemigen voltak tiszta köre. A ferraris csapattársa, Lewis Hamilton egyébként negyedik lett, hátránya nem volt több 3 tizednél.

F1: Megrázta magát a McLaren az időmérő előtt 2

A teljes eredménylista

Az azeri időmérő szombaton 14 órakor kezdődik.

F1: Megrázta magát a McLaren az időmérő előtt 3
