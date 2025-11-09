A mclarenes Lando Norris nyerte a Forma-1-es Sao Pauló-i Nagydíjat a mercedeses Andrea Kimi Antonelli és a Red Bull hollandja, Max Verstappen előtt. A brit nagyot növelt bajnoki előnyén, a négyszeres világbajnok pedig a bokszból indulva lépte át másik bajnoki riválisát, Oscar Piastrit a McLarenbem, akit meg is büntettek. A két Ferrari feladta a futamot.

A 71 körös futamra 40 százalék eséllyel jósolt esőt a Nemzetközi Automobil Szövetség. Picit szemerkélt is a rajt előtt, de száraz gumikra alkalmas pályán kezdődött a száguldás. A mezőny megosztott volt gumiszempontból, heten lágyakat, nyolcan közepeseket, öten keményeket választottak a kezdéshez. Max Verstappen a Red Bull-lal, valamint Esteban Ocon (Haas) a bokszból eredtek a mezőny után, keményekkel kezdtek, míg az élről induló hatosból ketten is (Andrea Kimi Antonelli, Mercedes, 2. és Isack Hadjar, Racing Bulls, 5.) a lágyakra voksoltak – körülöttük a többiek a közepes gumikra.

Lando Norris a gumikülönbség ellenére meg tudta őrizni a vezetést a McLarennel Antonelli előtt, és mögöttük is maradt a Charles Leclerc (Ferrari), Oscar Piastri (McLaren), Hadjar sorrend. Az első kör nem volt sima, Gabriel Bortoleto ment a falnak, a Kick Sauber futóműve pedig eltört, így véget is a versenye. Pályára küldték a biztonsági autót, mely mögött Lewis Hamilton az utolsó helyre esett vissza a Ferrarival, hiányzó, a kocsija alá szoruló első szárnnyal. A brit egy előzést mért el. Verstappen egyébként ekkor a 17. volt, Hamilton pedig a javítás után utolérte a mezőny végét, még az újraindítás előtt. Autója azonban komolyabban sérült, a padlólemez nem úszta meg a szárnyszorulást.

12 fotó

A száguldás a 6. körben folytatódott, de nem simán. Norris mögött Antonellit kívülről Leclerc, belülről Piastri támadta, az ausztrál pedig megpöckölte a Mercedest. Antonelli Leclerc-nek koccant, ami a monacói bal első futóművének törését eredményezte, ki is állt a versenyből. A lehúzódása virtuális biztonsági autót eredményezett, mely mögött Norris, Piastri, Antonelli, Hadjar, Lawson, George Russell (Mercedes) volt a legjobbak sorrendje. Verstappen újabb helyeket javított, már 13. volt ekkor, de jobb első defekt miatt kereket kellett cserélnie, és visszaesett a 18. helyre közepes gumikon.

A VSC-szakasz a 9. kör elején ért véget, Piastri pedig Norris nyakán volt. A McLaren párosa elhúzott Antonellitől, miközben Russell javított egy helyet és feljött ötödiknek. Piastri támadási esélyei hamar elfogytak, Norris kicsit meglépett tőle, Russell viszont feljött a 4. helyre Hadjar megelőzésével.

Közben a mezőny végén Hamilton vergődött a sérült Ferrarival, Verstappen simán átlépte a britet a 15. helyért. Elöl is ment a hadakozás, Oliver Bearman lépett fel a 6. helyre Liam Lawson kárára. Szoros volt itt a mezőny, Pierre Gasly (Alpine) és a két Williams is a pontszerző helyeken haladt egymás nyakán. Időközben Cunoda Juki egy 10 másodperces büntetést kapott, a Red Bull-pilóta torpedóként kipörgette Lance Strollt (Aston Martin).

Hamilton a 15. körben újabb kerékcsere miatt járt a bokszban, miközben Verstappen már a 13. volt és folyamatosan tört fel. A hollandnál nem sokan voltak gyorsabbak a pályán, Norris volt az egyedüli, de komoly lépésekben szakadt el Piastritól is. Az ausztrálra a 17. körben sújtott le az FIA: 10 másodperces büntetést kapott a Leclerc kiesését okozó balesetért.

A tervezett kerékcserék a 18. kör magasságában kezdődtek Bearman és Carlos Sainz (Williams) vezetésével, mindketten a lágyakat váltották közepesekre. Egy körrel később többen is követték példájukat, beindult a bokszutcai élet. Tisztult így a pálya Verstappen előtt is, üresebb pályán, kevesebb előzéssel tempózhatott.

Az élmezőnyben Antonelli volt az első, aki kereket cserél, az olasz Mercedesére a 22. körben kerültek közepes gumik. A többiek válaszára még lehetett várni, hiszen ők alapból közepes gumikkal indultak. Addig is lehetett figyelni, hogyan mennek át az új gumisok a használtakkal körözőkön.

Hamilton a 29. körben épp az utolsó előtti helyen haladt, amikor 5 másodperces büntetést kapott baleset okozásáért – azért, amikor az első szárnyát eltörte. Elég gyatra futama volt, mert csak azt a Cunodát előzte, akit amiatt vizsgáltak ekkor, mert nem jól töltötte le a 10 másodperces büntetését. Később a japán ismét kapott egy 10 másodperces büntetést

A 30. kör körül a kemény és közepes gumikon haladók is szorgoskodtak már a bokszban. Éppen a 30. körben Norris ejtette meg kerékcseréjét, lágyakra váltott a brit, azaz számítani lehetett egy újabb kiállásra nála. A pályán ekkor a negyedik volt Piastri, Russell és Verstappen mögött, de az előtte lévőkre is vártak még cserék – Piastrira pedig egy büntetés letöltése is. Norris ráadásul nem sokkal később el is ment holland riválisa mellett.

Hamilton a 33. körben ismét a bokszban járt, büntetését is letöltötte. A hétszeres világbajnok a csere után már körhátrányban volt.

Russell és Verstappen egyszerre jártak a bokszban a 35. körben, a Mercedesre lágyak, a Red Bullra közepesek kerültek. Piastri volt az utolsó, aki kereket cserélt, az “adósságát”, büntetéssel együtt a 38. körben rendezte. Az előtte lévő garázshoz épp ekkor hívták Hamiltont, aki feladta a versenyt, mindkét Ferrari kiesett ezzel.

39 kör után Norris 7,5 másodperccel vezetett ekkor Antonelli előtt, akit Russell még egyszer ennyivel követett. Bearman volt a negyedik, Antonelliéhez hasonló taktikával, Verstappen pedig az ötödik. Nem volt tiszta egyébként, hogy Antonelli és Bearman gumistratégiája mire lesz jó, náluk biztos volt a kerékcsere, míg a többieknél ez kétséges volt. Piastri a hatodik volt a büntetése után, Verstappen a bokszból átugrotta a negyedik helyről induló McLarent.

Bearman a 43. körben friss gumikat kapott, így Verstappen és Piastri előtt eggyel kevesebb megoldandó feladat tornyosult. A dobogóért zajló csata kezdett izgalmas lenni, mivel Verstappen közeledett Russellre, Piastri meg Verstappenre. Éleződött (az Antonelli kiállása után) a 2-3-4. helyért zajló csata. Antonelli végül a 48. körben cserélt is, és hatodiknak állt vissza közepes gumikon, az egyre csereérettebb gumikon haladó Lawson mögé.

A 49. körben végül eldőlt, hogy Russell nem húzza ki gumicsere nélkül a végéig. Antonelli mögé tért vissza, így Mexikó után újabb Mercedes-házimeccs alakult. Russellre Norris is reagált az 50. körben egy kerékcserével, így ideiglenesen Verstappen vezette az interlagosi futamot 3,5 másodperccel Piastri és 8 másodperccel Norris előtt. “Nem rossz” – nyugtázta az infót a holland.

A helyzet nem maradt sokáig így, mert egy körrel később Piastri is kereket cserélt. Az ausztrál hetedikként haladt tovább, Lawson és a nagy futamot teljesítő Bearman mögött. Az 55. körben végül Verstappen is a bokszba hajtott, vadiúj lágyakat kapott az utolsó 17 körre.

Norris vezetett ekkor az egymás mögött haladó Antonelli és Russell előtt, Verstappen és Piastri pedig újabb párost alkotott a 4-5. helyen, bár a holland inkább előre mozgott, mintsem hátra. Verstappen annyira előremozgott, hogy 10 körrel a leintés előtt utolérte Russellt, az első adandó alkalommal pedig előzött is.

Verstappennek ezt követően volt még néhány köre arra, hogy elkapja Antonellit a második helyért, miközben Piastri Russellt üldözte a 4-5. helyen. A két Mercedes végül sikeresen védekezett, így kialakult a végeredmény is: Norris mögött Antonelli, Verstappen, Russell, Piastri volt a befutó sorrendje.

A további pontszerző helyeken Bearman, Lawson, Hadjar, Nico Hülkenberg (Kick Sauber) és Gasly végeztek. Lawson egy valóságos vonatot vezetett mögötte kb. az egész mezőnnyel, agyonhasznált gumikon, de bejött neki a húzás.

A bajnokságok állása:

Norris – 390 p Piastri – 366 p Verstappen – 341 p Russell – 276 p Leclerc – 214 p Hamilton – 148 p

McLaren – 756 p – bajnokok Mercedes – 398 p Red Bull – 366 p Ferrari – 362 p Williams – 111 p Racing Bulls – 82 p

A szezon két hét múlva a Las Vegas-i Nagydíjjal folytatódik.