Max Verstappen csak a 16. helyen zárta a Forma-1-es Sao Pauló-i Nagydíj időmérőjét. Az interlagosi helyosztóra a Red Bull átállította a holland autóját, azonban az eredmények, illetve a négyszeres világbajnok visszajelzései is azt mutatták, a beállításváltoztatás a kívánt hatás ellentétét érte el.

Gyakorlatilag a Q1-es kiesés után azonnal felmerült, hogy a 16. helyhez képest a bokszutcai rajt nem nagy veszteség, cserébe viszont újra hozzá lehet nyúlni az autóhoz, jobbak lehetnek a beállítások, emellett pedig minden erőforrás-elemből újat kaphat, és a szezon utolsó futamain frissebb és erősebb hajtáslánccal küzdhet a McLaren párosa ellen a bajnokságban.

A Red Bull mindezt meg is lépte: Verstappen autójára a helyszíni infók szerint visszakerült egy korábbi, a brazil pályához jobban illő padlólemez. Ezek mellett a Honda is vadiúj motort pakolt a holland háta mögé.

Verstappen ezzel együtt mégsem túl bizakodó a bajnoki esélyeket illetően, erről itt írtunk a Vezessen:

Verstappen mellett egyébként a Haas franciája, Esteban Ocon is a bokszutcából rajtol egy motorcserét követően.