Felhős, de száraz időben, 26 Celsius-fokos levegő- és 49 fokos aszfalthőmérséklet mellett vághatott neki a 2025-ös szezon 21. időmérő edzésének a Forma-1 mezőnye Interlagosban. A sprintfutam roncsderbije után az volt a fő kérdés, vajon mindenki részt tud-e venni az időmérőn.

A Q1-ben végül már az elején pályára gurult Oscar Piastri (McLaren) és Franco Colapinto (Alpine) is. A legnagyobbat bukó Gabriel Bortoleto Kick Sauberjét sokáig szerelték. A brazilt az orvosok rendben találták azok után, hogy 339 km/órás tempónál megcsúszott a kocsija, melyet először egy 34, majd egy 57 G-s ütés ért. Csapata egy új kasztni köré épített újjá egy másik versenygépet. Igyekeztek kihasználni minden percet, az pedig külön jól jött nekik, hogy az időmérő kezdete csúszott öt percet egy korlát javítása miatt.

Bortoleto autója végül nem készült el időben, így mért kör nélkül esett ki. Nem ez volt azonban a legnagyobb dráma, hanem a két Red Bull kiesése. Cunoda Juki kiesése kis túlzással menetrendszerű volt, de ezúttal Max Verstappen sem tudott bekerülni a legjobb 15-be: a négyszeres világbajnok folyamatosan a tapadás hiányára panaszkodott.

8 fotó

A szakasz végén búcsúzott még Colapinto, valamint Esteban Ocon (Haas).

A Q2-ben az egész hétvégére jellemzően szoros volt a mezőny, a legjobb tíz között az első körök után 353 ezredmásodperc volt csak a különbség. Ennek peremén volt csupán Lewis Hamilton a Ferrarival, míg Charles Leclerc be sem tudott férni a legjobb tízbe. A legjobb Oliver Bearman volt a Haas-szal, a brit már a Q1-ben is villogott.

A szakasz hajrájában mindenkinek igyekeznie kellett ilyen előzmények után, az utolsó századmásodpercek is pozíciókat értek. A kiélezett összecsapásban végül alulmaradt a két Aston Martin, a két Williams és Hamilton, ők nem jutottak tovább. A legjobb tíz pilóta között végül 369 ezredmásodperc volt, de ebből 139 ezred a végül élen végző Norris előnye volt Bearman előtt.

A Q3-as első körök után meglepő módon Piastri vezetett, és 2 ezreddel vezetett Leclerc előtt, ami még inkább meglepő volt. Őket Bearman és Andrea Kimi Antonelli (Mercedes) követte. Norris sehol nem volt, első körét elszúrta és csak a tizedik volt George Russell (Mercedes), Pierre Gasly (Alpine), Liam Lawson és Isack Hadjar (Racing Bulls), valamint Nico Hülkenberg (Kick Sauber) mögött. A köridők egyébként kb. mindenkinél általánosan lassultak.

A fináléban több komoly javítás is történt, de a legnagyobbat Norris autózta, aki 17 századmásodpercet adott a másodikként végző Antonellinek, és 3 tizedet Leclerc-nek: az olasz és a monacói megelőzte Piastrit. A harmadik Hadjaré és Russellé lett, mögöttük zárt Lawson, Bearman, Gasly és Hülkenberg.

A 2025-ös Forma-1-es Sao Pauló-i Nagydíj magyar idő szerint vasárnap 18 órakor kezdődik.