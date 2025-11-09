Utoljára a 2021-es Forma-1-es Orosz Nagydíj időmérőjén fordult elő Max Verstappennel, hogy a Q1-ben búcsúzott, de akkor is motorproblémák miatt járt így a Red Bull hollandja. Az új mélypont a legrosszabbkor jött a négyszeres világbajnok számára a Sao Pauló-i Nagydíj időmérőjén, hiszen a pilóta még harcban van a bajnoki címért, riválisai pedig az élmezőnyben vannak. Azt már Verstappen is elmondta, hogy az autó borzasztó volt, csapatfőnöke pedig azt is hozzátette, hogy elszúrták a beállításokat.

Kérdéses, hogy ilyen szorult helyzetből mit lehet kihozni a folytatásban. Közhely, de tényleg igaz, hogy a legtöbb esetben az első lépést maga a pilóta személye és hozzáállása jelenti. Ha ebből indulunk, akkor már most tudhatjuk, mi jön a folytatásban, tekintve, hogy Verstappen az időmérő után a következőket mondta:

“Elfelejthetem [a bajnoki címet]. Igen, ez biztos.”

A Red Bull azonban ennyire nem adja fel könnyen. Helmut Marko motorsportfőnök elárulta, a csapat helyi idő szerint vasárnap reggel összeül egy megbeszélésre. “Meg kell néznünk, mit tehetünk ebben a szituációban. Meg kell keresni, hol fordultunk rossz irányba.”