Csapnivalóan sikerült a Forma–1-es Sao Pauló-i Nagydíj időmérő edzése a Red Bull szempontjából: az kevésbé meglepő, hogy Cunoda Juki kiesett a Q1-ben, az viszont, hogy Max Verstappen is, annál inkább. A holland folyamatosan a tapadás hiányára panaszkodott, így a vasárnapi futamnak a legjobb esetben is a 16. rajtkockából vághat neki. Habár a tavalyi, esőkáoszban megrendezett futamot a 17. helyről rajtolva nyerte meg, egyelőre úgy fest, hogy ezzel véget érhet a négyszeres világbajnok eddig tündérmesébe illő felzárkózása.

A váratlan kiesése után a Sky Sports F1-nek nyilatkozott a 28 éves versenyző: „Egyszerűen rossz volt az autó. Egyáltalán nem tudtam nyomni, mert mindenhol csúszkáltam” – panaszkodott Verstappen. „Sokszor vissza is kellett vennem, nehogy eldobjam. Ez persze nem igazán működőképes egy időmérő edzésen. Először is meg kell néznünk, hogy mi történt. Nem igazán értem, hogy lehet ilyen rossz az autó, de most fontosabb, hogy megértsük.”

Ennél bővebb magyarázattal szolgált a csapatszintű fiaskóra Laurent Mekies, a Red Bull újdonsült csapatfőnöke, aki elismerte, hogy a túlságosan bevállalós beállítások vezették félre a Milton Keynes-i együttest.

„Nyilvánvalóan senki sem számított erre. Amióta itt vagyunk, elégedetlenek vagyunk az autóval. Nehézségeink voltak az edzésen és a sprinten, és eljutottunk arra a pontra, hogy nemhogy a győzelemére, de már azért sem tudunk harcolni, hogy az üldözőbolyban legyünk” – idézte Mekies szavait a Motorsport.com.

„Úgy fair, ha elmondjuk, hogy az időmérő edzés előtt nagyobb kockázatot vállaltunk azért, hogy versenyképesebbé tegyük az autót, de a visszájára fordult. Itt tartunk most, de ez az ára annak, ha kockázatot vállal az ember. Nem mindig mehetünk a saját utunkat járva. Ugyan fájdalmas, de tanulhatunk belőle.”

A francia csapatvezető aztán újra megismételte, hogy túlságosan merész megközelítéssel álltak neki a beállításoknak, de „így versenyzünk, és néha fáj”.

„Vállaltunk némi kockázatot, jelentősen megváltoztattuk az autót, mert ezt a fajta kockázatot kell vállalni, ha esélyt akarsz adni magadnak arra, hogy az autó újra jobb formába lendüljön. Ahogy mondtuk, ez fordítva sült el, így most ott tartunk, ahol, de nem mondanám, hogy megijedtünk. Merész változtatásokról van szó, és a megközelítésünk már régóta merész” – tette hozzá.