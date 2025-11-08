Ami a világbajnoki versenyfutást illeti, gyakorlatilag ellenfél nélkül nyerte meg Lando Norris a Forma–1-es Sao Pauló-i Nagydíj kvalifikációját. Miközben a brit az idei hatodik és pályafutása tizenötödik pole-pozícióját szerezte meg, az üldözői közül a csapattársa, Oscar Piastri a negyedik rajtkockába kvalifikált, míg a négyszeres és címvédő világbajnok Max Verstappen óriási meglepetésre már a Q1-ben búcsúzott, így csak a tizenhatodik helyről indulhat vasárnap.

Norris mögött a mercedeses Andrea Kimi Antonelli zárt a második, a ferraris Charles Leclerc pedig a harmadik helyen. A leggyorsabb trióval a korábbi F1-es pilóta, Romain Grosjean készítette az interjúkat a szombati nap legvégén.

„Ismét nehéz körülményekkel kellett megbirkóznunk. Csúszós, egyenetlen volt a pálya, de jól éreztem magamat” – nyilatkozta Norris a rajtelsősége után. „Volt egy kis nyomás rajtam, miután elfékeztem magamat az első körben. Egy kicsit nagyobb nyomás nehezedett rám, mint szerettem volna, de nyugodt maradtam, és amikor kellett, mindent összeraktam. Nagyon boldog vagyok.”

„Kicsit bosszant, hogy már megint emögött a srác mögött vagyok” – jegyezte meg Antonelli, aki 174 ezredmásodperccel csúszott le az első rajtkockáról. „Nagyon közel voltunk egymáshoz a sprinten is, de az erős szél miatt nagyon nehéz volt jó kört futni. Ezzel együtt is sikerült összerakni egy tisztességes kört, elégedett vagyok vele. Holnap a második helyről indulhatok, természetesen nagyon gyorsak a többiek, de fontos lesz a jó rajt, és az, hogy megtartsuk a jó tempót.”

„Nagyon jó köreim voltak a Q2-ben és a Q3-ban” – mondta Leclerc, aki a Q1 végén még a kiesés határán táncolt. „Minden annyira szoros, hogy mindössze néhány század különbséggel lett a katasztrofálisból igazán jó hétvégém. Örülök, hogy össze tudtam rakni a Q2-t és a Q3-at, és mivel a határon autóztam, elégedett vagyok a harmadik hellyel. Nehéz hétvége volt ez számunkra.”