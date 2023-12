Nem túl gyakori „botlások” kivételével napi szinten, heti, havi és éves számok tekintetében pedig újra, immár évek óta, 2023-ban is a Vezess Magyarország legolvasottabb autós magazinja. Ez elsősorban olvasóink érdeklődésének és hűségének köszönhető – amiért itt is hadd mondjunk köszönetet! –, melyeket anyagaink mennyiségével, minőségével, sokszínűségével igyekszünk megszolgálni és meghálálni.

Az idei év végéig összesen több mint 6700 cikk jelent meg a Vezessen, jelentős részük napi hír, komoly hányaduk a Forma-1 világával foglalkozott a hírek szintjén, de természetesen minden egyes versenyhétvégét is végigkövettünk a beszámolókkal. A Vezetünk rovatban az autós élet érdekességeit, furcsaságait vettük számba, míg a Driverben a közlekedés, autózás határterületeit, vagy az azon is túlmutató, érdeklődésre számot tartó tudományos, életmód- és luxushíreket szállítottuk minden nap.

Kíváncsi vagy, a szerkesztőség tagjai mit kívántunk karácsonyi ajándékként? Itt olvashatod, kattints!

A derékhad mellett bőven akadtak teljesen saját ötletből és megvalósításból származó anyagaink, elosztva szinte minden napra jutott egy-egy, az autózást, az autóipart, a nemzetközi és hazai autópiacot, közlekedési, forgalomszervezési, közlekedésbiztonsági, rendőrségi, baleseti statisztikákat közlő és elemző, balesetek jogi hátterét feldolgozó, biztosítási kérdéseket körbejáró és kismillió egyéb témát feldolgozó cikkünk a Magazin rovatban, és végül, de nem utolsósorban – sőt! – mintegy 170 új autóról közöltünk tesztet, ahogy a használt autók vásárlása terén is többtucatnyi anyaggal igyekeztünk segítséget nyújtani, tanácsot adni.

Az év vége többek között a számvetés ideje, ezért most, az esztendő utolsó napján áttekintjük, idén mely cikkeink keltették a legnagyobb érdeklődést, melyekre kattintottak legtöbben – aki lemaradt róluk, most elolvashatja őket –, hogy aztán holnaptól a korábbi elkötelezettséggel és lelkesedéssel, a tanulságokat levonva folytassuk a munkát, remélhetőleg még jobban.

Hírek

A pénz nagy úr, így érthetően mindig sokan kattintanak az autósokat érintő anyagi változásokat taglaló cikkeinkre, ám meglepő módon egy ilyen sem volt az idei top 5-ben. A Hírek rovatban egy 34 éves, jó néhány évre egy bicskei udvarban „letámasztott”, újjászületésre váró Lada sztorija tarolt.

Szintén százezreket érdekelt az autópálya-matricákat érintő hasznos újítás, ahogy – rajtunk kívül – azt is tömegek találták érdekesnek, hogy egy közel-keleti államban nem a felső, hanem az alsó sebességhatárt húzták meg meglepően magas értéknél.

Bár idén – szerencsére! – valamivel kevesebb horrorkaravánról hallhattunk, egy, a végén hajót is húzó, brutális összegre büntetett „országúti vonat” nagyon pörgött. A top 5 utolsó tagja egy igen szomorú okból összeállt, narancsszínű konvoj lett.

Magazin

Idei legolvasottabb anyagunkkal a Magazin rovat büszkélkedhet: az autókat megkapó hűséggel és művészi érzékkel rajzoló Lottiba a közösségi médiában keringő poszt kapcsán botlottunk bele, de úgy gondoltuk, az egyszerű továbbközlés helyett személyesen is beszélgetünk vele – az interjú óriási siker lett.

A Vezess nagy dobása volt, a hazai média túlnyomó része tőlünk vette át, amikor egy elejtett mondat alapján utánajártunk, hogyan is változik a traffipaxozás toleranciája. Bár szerencsére az elmúlt években örvendetesen alacsonyra csökkent a gépjárműlopások száma, továbbra is nagyon sokakat érdekelt, hogy miket is visznek el a tolvajok, főleg akkor, ha a tulajdonosok buta hibát követnek el. Szintén százezres nagyságrendben kattintották az autó kímélését taglaló tanácsainkat, valamint az állam által lefoglalt, alacsony áron árverésre bocsátott autókról, valamint a legjobb téli gumikról szóló összeállításainkat.

Vezetünk

A Vezetünk az oldal „mindent bele” rovata, melyben örökzöldnek számítanak a Mekk Mesterek „műhelypoklos” megoldásai, idén is egy ilyen válogatás tarolt. Mögötte egy, az elektromos autók töltésének hazai, háztáji módszerét bemutató cikk, valamint a németesen izmosra szabott kis Suzuki, a teletankolás kérdéskörét körbejáró, illetve egy elmés parkolási üzenetet bemutató anyag következett. (Zárójelben jegyezzük meg, hogy egy, a feljebb említett Lotti újabb munkáit bemutató anyag is nagyot durrant a rovatban.)

Forma-1

A 2023-as Forma-1-es idény a futamok és bajnokság végeredményét tekintve a papírforma szerint – sőt, azt tulajdonképpen újraírva – elég izgalommentesen alakult, talán ebből is fakad, hogy olvasóink a futamokon kívüli „színesekre” kattintottak leginkább.

A legnagyobb érdeklődést Magyar Nagydíj, pontosabban a hungaroringi árusok árcédulái generálták, sokan megnézték a hazai verseny előkészületeiről a helyszínen lőtt fotóinkból készült óriásgalériát is, ahogy az év elején az új autók, valamint az új helyszínre, Las Vegasra átfestett járgányok is sok kattintást kaptak. A top 5-be egyetlen, konkrét futamhoz kapcsolódó anyagunk fért be: a pokoli hőségben lezajlott Katari Nagydíjon Fernando Alonso megégett az autóban, sokan szerették volna, tudni, hogy a csapat miért nem segíthetett rajta.

Újautó-tesztek

A nagyjából 170 újautó-tesztünkből nem meglepő módon a legnépszerűbb a költségarányosan verhetetlen új Dacia Duster zárt az élen, azt viszont érdekes módon egy, a többség számára megszerezhetetlen modell, a Ferrari Purosangue követte. Igen sokan kattintottak az itthon eddig csak a vájt fülű autóértők által ismert Genesis márka modelljének ismertetésére, de a Mazda CX-60-asa és a Toyota Hilux újabb kiadásának tesztje is nagyon pörgött.

Használt autó

A vadonatúj modellek bemutatása érdekes, de a hazai valóság sajnos inkább a használt autók felé tereli a vásárlókat. A különböző használt autók jellemzőit, potenciális hibáit, a rájuk vonatkozó tanácsainkat összegző anyagaink közül a legtöbben a Subaru Legacyt taglaló cikkünkre kattintottak, de a Ford Fiestát és műszaki kuzinját, a Volvo V50-est, valamint az örök kedvenc Toyota Corollát és az eredetileg, újonnan a hétköznapi ember számára elérhetetlen Jaguar XF-et bemutató cikkünk is nagy érdeklődést generált.

Driver

A Vezess legnagyobb merítésű rovata, az utazástól az űrkutatásig, a modellektől, az autós ruházattól a hajókig, kerékpárokig, akár a gasztronómiáig terjedő színesek egyvelege. Itt egy bringás anyag volt a király, a BMW kétkerekűi taroltak, de több, az ukrajnai háború miatt elhagyott orosz luxusjacht sztorija is nagyot ment, az egyik a top 5-be is befért.

Egy youtuber autógyilkolásra épített kereseti megoldása is sokakat érdekelt, ahogy az USA klasszikus lakókocsija is pörgött. Örömmel láttuk, hogy egy hazai téma, a 3-as metrót „lerohanó” Csillagok háborúja-figurák (Star Wars) is nagy számban vonzották az olvasókat.

Haszongépjármű

Bár nem a fő profilunk, a tömegközlekedés, a buszok, teherautók, munkagépek világa sem maradhat ki, igyekszünk ezen a téren is érdekes, hasznos, friss híreket, teszteket hozni.

Azt minden bizonnyal a vidéki olvasóink többsége is tudja, hogy a budapesti buszok „BKV-kék” színben közlekednek, de az talán a tősgyökeres fővárosiak többsége számára is titok volt, miért, ezért is kattinthattak sokan az ezt magyarázó anyagunkra.

Ha már – leánykori nevén – BKV, az egyik utolsó Ikarus-klasszikus, egy 200-as eladása is sokakat érdekelt, ahogy a modellkülsejű kamionsofőr, a „végtelen” sebességi fokozatokkal rendelkező amerikai csőrös, illetve a nemzetközi fuvarozási szektor problémájára megoldást kínáló elképzelés is kattintékonynak bizonyult.

Összefoglalónk végén is köszönjük az egész éves figyelmet, minden kedves olvasónkat várjuk 2024-ben is! Boldog új évet kívánunk,

a Vezess szerkesztősége