Ez a magyar lány úgy rajzol autókat, hogy szinte életre kelnek

Már majdnem elfelejtettem, mennyire jó érzés olyan tehetséges fiatalokra bukkanni, mint Lotti, akire teljesen véletlenül találtam egy Facebook-csoportban. Ilyenkor mindig visszatér a remény, hogy a világhálón nem csak vicces cicafotók és elmebeteg Tiktok-kihívások vannak, hanem találni értékes dolgokat is, csak nyitott szemmel kell böngészni, és kiszűrni a levesből a húst.

Lottival néhány rövid üzenetváltás után megvolt az összhang: nem szimplán az autórajongás miatt, hanem mert mindkettőnk kedvenc autója a 964-es Porsche, innen pedig nem volt megállás, sokat kérdeztünk, ő pedig készséggel válaszolt.

Vezess: Már oviban is szerettél rajzolni? Vagy mikor derült ki, hogy tehetségesebb vagy a többi gyerekeknél ezen a téren?

Lotti: Igen. Már az oviban is nagyon szerettem rajzolni és nagyjából középső csoportban kezdett látszani a különbség a többiekhez képest. Mindig is kicsit visszahúzódóbb voltam és jobban szerettem egyedül játszani. Számomra sokkal érdekesebbek voltak a kreatív feladatok és játékok, ahol készíteni kellett valamit.

Vezess: Ilyen jellegű sulit kezdtél, vagy ez csak hobbi és/vagy munkaként űzted, űzöd?

Lotti: Nem. Középiskolában közgazdaságtant tanultam, amit sajnos nem igazán kedveltem, mert nagyon nem az én világom. Gyöngyösön jártam a Vak Bottyánba. A rajzolást sosem tanultam és semmilyen tanfolyamon nem vettem részt. Teljes mértékig egy hobbinak indult és amit most tudok, azt mind magamtól tanultam meg. Ha minden jól alakul, akkor idén ősszel kezdem a Moholy Nagy Művészeti Egyetemen, természetesen formatervezési szakon. Főként felnitervezéssel szeretnék majd foglalkozni, viszont ugyanúgy imádom egy autó összes részét és formáit.

Rengeteget tud változtatni egy jármű kinézetén a felni és szerintem ebbe lehet a legtöbb kreativitást és egyediséget beletenni. A többi exterior tervezési résznél azért eléggé kötött kritériumok vannak. Persze a felniknél is rengeteg ilyen van és nagyon sok mindenre kell figyelni. Nemrég kezdtem gyakorolni a 3D modellezést is. Ebből elvégeztem egy fél éves tanfolyamot a 3DS Max programmal, viszont pár hónapja tértem át Blenderre és most abban készítek felniket. Alap modelleket már el tudok készíteni, de még bőven van mit tanulni.

Főként azért váltottam másik programra mert a Blendert használják az egyetemen és ugyanazt tudja, mint a 3DS Max és áttekinthetőbb a tervezői felület. Valamint próbálgatom a digitális rajzolást, viszont ebben még nagyon az elején járok.

Vezess: Ahogy látom, rajzaid fő témái az autók, aminek mi nagyon örülünk. Miért pont az autók? Az autózás szerelmese vagy? Vagy csak egyszerűen tetszenek az autóipari formák, dizájnok?

Lotti: Nos igen. Mondhatni, hogy az autózás szerelmese vagyok. Minden, ami autókkal kapcsolatos az érdekel. Ez is észrevehető volt már kiskoromban. Amíg más lányok babáztak és pónikkal játszottak, addig én autóztam a fiúkkal. Persze volt, hogy én is beszálltam egy-két lányos játékba, de sosem éreztem jól magam. 2017 óta rajzolok autókat és kb. másfél éve kezdtem jobban odafigyelni és érdeklődni az autók formái iránt. És ha már formák, akkor az én személyes kedvencem az a Porsche 911 964 és a 911 Turbo S. Összességében is a Porsche-k formája fog meg leginkább, mert szerintem az egyik legérdekesebb és legikonikusabb autót sikerült megalkotniuk anno. A Porsche mellett pedig a régi japán vonal az, ami nagyon mélyen benne van a szívemben. A 3 bakancslistás autóm a 2004- es Subaru STI, a Nissan Silvia PS13 (nem a bukó lámpás verzió) és a Porsche 911 Turbo S. Ebből már egy pipa.

Vezess: Versenyeztetted már meg bármilyen pályázaton az alkotásiadat, vagy csak magadnak készíted a rajzokat?

Lotti: Még általános iskolában vettem részt több rajzversenyen is éveken keresztül, viszont sosem értem el helyezéseket. 8. osztályban döntöttem úgy, hogy nem szeretnék több pályázaton részt venni, mert rájöttem, nem azért szeretnék rajzolni, hogy bármit is nyerjek vele, hanem azért, mert ez tesz boldoggá. Lehet kicsit csalódott is voltam, de utána sosem vágytam arra, hogy versenyezzek bárkivel is. Azóta rengeteg mindent köszönhetek a rajzolásnak. Szóval bepótoltam az eredményeket.

Vezess: A családban van más autós lelkületű ember? Szóval volt kitől “örökölni” ezt a szenvedélyt?

Lotti: Igazából senki ilyen nincs a családomban. Ez csak úgy jött magától. Szóval én vagyok a család fekete báránya az autókkal. Ahogy említettem is, 2017-ben volt a legelső autó rajzom, amit azért készítettem el, mert addig még nem rajzoltam autót és gondoltam miért is ne. Onnantól kezdve a rajzaim 90%-a autókból állt. Nagyon megtetszett akkor és magával ragadott, ez pedig a mai napig tart.

Vezess: Barátok, rokonok mennyire sűrűn kérnek, hogy rajzolj nekik valamit?

Lotti: Barátoknak már szinte mindent megrajzoltam. Szóval nekik már maximum csak akkor rajzolok, ha új autójuk van. Családon belül nem igazán volt olyan, hogy megkértek, de természetesen vannak rajzok nekik is. Meg amiket azért rajzolok mert megtetszenek, azok mindig itt vannak nekik.

Vezess: Mennyire sűrűn írnak rád tök idegenek, hogy rajzolj nekik autót? Esetleg fizetnének is érte?

Lotti: Rengetegen írnak nekem ezzel kapcsolatban, nap mint nap. Aminek én nagyon örülök, mert volt szerencsém már jó pár gyönyörű autót lerajzolni és rengeteg új barátot és ismerőst is szereztem ennek köszönhetően. És a legszebb az egészben, hogy páromat, Gábort is így ismertem meg 5 éve. Kért tőlem egy rajzot a Subaruról. Szóval amikor azt mondtam, hogy sok mindent köszönhetek már a rajzolásnak, akkor ez a legelső dolog, ami az eszembe jut.

Vezess: Van jogsid? Ezzel párhuzamos adja magát a kérdés, hogy van autód? Mi volt az első autód? Jelenleg mivel jársz?

Lotti: Van jogsim, igen. Amint lehetett mentem és megcsináltam. Egyelőre nem sokat szoktam vezetni, mert még nincs annyira szükségem rá, úgyhogy saját autóm sincs még. Gáborral van egy hétköznapi autónk, ami egy 2011-es Ford Mondeo, hétvégi autónak pedig ott a Subaru. De bőven akad még autó a családban, ezért sincs még saját autóm, mert felesleges lenne. De egyszer mindenképp lesz egy saját.

Vezess: Az egyik a legfontosabb kérdés: a Subaru, amely látható az egyik közösségi oldaladon, a tiéd?

Lotti: Nos, az előző kérdésekből ez kiderülhetett. Az autó páromé. De talán a legjobb szó erre az, hogy a miénk. A mi kapcsolatunkban nincs olyan, hogy az enyém vagy a tiéd. Ha nem lenne ez az autó az övé akkor most lehet, hogy Gábor sem lenne itt nekem. Rengeteg élményt és felejthetetlen napot köszönhetünk már a Subarunak.

Vezess: Melyik a kedvenc rajzod és melyikre vagy a legbüszkébb, ha a kettő nem ugyanaz?

Lotti: Ez egy érdekes kérdés mert több olyan rajzom is van amire büszke vagyok, vagy közel áll a szívemhez. A kedvencem az egy szürke Porsche GT2 RS, A/2-es méretben. 2021-ben készítettem azt a rajzot és még mindig azt tartom a legszebbnek. Amelyik a legfontosabb számomra az a legelső rajz, amit Gábornak készítettem. És amikre a legbüszkébb vagyok abból több is van. 3 rajzom kint van Japánban, 1 pedig Dél-Afrikában.

Japánok közül van egy Subaru GC8, a másik egy gyönyörű narancssárga Silvia S15, a harmadig pedig egy R32, ami Japán egyik legismertebb drfitcsapatának, az A Bo-Moon egyik tagjának az autója. A Silviás és a GTR-es sráccal nagyon jó baráti viszonyban lettem, amit még a mai napig is nehéz felfogni, mert soha nem gondoltam volna anno. De készítettem már rajzot Kiss Norbinak, Bútor Robiéknak, szerte az országban még nagyon sok ismert és hétköznapi embernek. Már nem tudom összeszámolni, mennyi autót rajzoltam le 2017 óta.

Nagyon sok mindenkitől megkaptam már azt, hogy “Úgy rajzolsz, mint Chip Foose” vagy azt, hogy “Te vagy a magyar Chip Foose” és ehhez hasonlókat. Régóta csodálom a munkáit és mindig is egy példakép volt számomra a munkái és persze a felnijei miatt.

Vezess: Milyen technikával rajzolsz? Mennyi idő átlagosan egy alkotás elkészítése?

Lotti: Alapnak filctollakat használok és erre jön a színes ceruza, majd a fehér zselés toll, illetve egy fehér akril festék a csillanások miatt. Filctollakból Promarkert, ceruzákból Artezát, Tombowot és Prismacolort használok. Azt pedig, hogy mennyi idő alatt készül el egy-egy rajz, elég nehéz megmondani és meghatározni, mert nagyon sok tényezőtől függ. Attól, hogy mekkora lapra dolgozom, hogy milyen autóról van szó, mennyire bonyolult az egész, egyszer vagy többször szerepel a rajzon stb. Szóval elég sok minden befolyásolja, hogy mennyi ideig készülnek a rajzok. Van, amit elkészítek 10-15 óra alatt, de van olyan is, amit 60-70-80 óra alatt sikerül befejeznem. (Vagy még akkor sem…)

GALÉRIA

Végül pedig lapozd végig a galériát, amelyből kiderül, hogy Lotti életét mennyire átszövik az autók és a művészet.