Sokan megkérdezik tőlünk, milyen használt autót tudnánk ajánlani, ami nem kerül többe kétmillió forintnál, nem túl öreg, nem ment el a Holdig meg vissza és várhatóan megbízhatóan működik. A használt autók áremelkedése miatt egyre szűkebb a merítés, de a közelmúltban áttekintett, CY0 kódjelű Mitsubishi Lancer után ezúttal egy családi autónak is befogható kisautót illetve egy kompakt kombit mutatunk be. Vannak más jó megoldások is, mi ezúttal a JA8-as Ford Fiesta és a V50-es Volvo előnyeit és hátrányait, vonzó és kerülendő motorváltozatait tekintjük át.

Röviden – Ford Fiesta JA8, 2008 – 2017 Mi ez? Sokat nyújtó, használható méretű kisautó, a Ford Fiesta utolsó előtti generációja 60 és 215 lóerő között nagyon gazdag motorválasztékkal. Modellfrissítés 2012 őszén. Melyik motorral? Városi használatra az 1,1 és az 1,25 literes szívó benzinesekkel is megfelel, vegyesben járni jobb a 96 lóerős 1,4 16V vagy az 1,6-os, 105-134 lóerős Ti-VCT benzines. A dízelek is ajánlhatók belőle, ha sokáig megtartjátok. Mennyit ér? 1,4-1,5 millió forinttól indulnak a használt Ford Fiesták, az 1,4-es benzinessel 1,6-2,2 millió Ft között többnyire 10-14 éves, 150-200 ezer km-rel meghirdetett autók várnak vevőre. Mi van helyette? Például FIAT Grande Punto és Punto Evo, Opel Corsa D és E, 2005 utáni Renault Clio vagy 2010 utáni Suzuki Swift. A kortárs Micrák, Yaris-ok nívója nem ér fel a Fiestáéval.

2007 őszén mi is láttuk a Verve tanulmányautót Frankfurtban az autó-kiállításon, amely a következő Fiestát megelőlegezte. 2008 tavaszán meg is jött az új generáció, amelyet a kétmillió körüli használt autót keresőknek jó szívvel ajánlhatunk.

Így vehetsz jó autót használtan, kétmillióból 1 /40 Fotó megosztása: 2 /40 Külföldről elég sokat hoznak be, itthon nem sok kelt el belőle a 2008-as válság utáni években. A kép illusztráció, nem jobbkormányos Fiestákat hoznak a nepperek. Ez a 2008-2012 közötti verziü Külföldről elég sokat hoznak be, itthon nem sok kelt el belőle a 2008-as válság utáni években. A kép illusztráció, nem jobbkormányos Fiestákat hoznak a nepperek. Ez a 2008-2012 közötti verziü Fotó megosztása: 3 /40 2012 őszén a modellfrissítéssel a külseje és a motorkínálata is alaposan átalakult 2012 őszén a modellfrissítéssel a külseje és a motorkínálata is alaposan átalakult Fotó megosztása: 5 /40 2017-ben jött ki az utóda, 2023 nyarán fog leállni a gyártása, amivel megszűnik a Fiesta 2017-ben jött ki az utóda, 2023 nyarán fog leállni a gyártása, amivel megszűnik a Fiesta Fotó megosztása: 6 /40 Voltak belőle szebb verziók, de sok használt Fiesta elég fapados Voltak belőle szebb verziók, de sok használt Fiesta elég fapados Fotó megosztása: 7 /40 Ilyen a műszerfal a 2012 utániakban Ilyen a műszerfal a 2012 utániakban Fotó megosztása: 9 /40 Egész jók az első ülések Egész jók az első ülések Fotó megosztása: 10 /40 Családi autónak is befogható a JA8-as Fiesta, normális hely van benne hátul Családi autónak is befogható a JA8-as Fiesta, normális hely van benne hátul Fotó megosztása: 11 /40 Gond lehet a 100, 125 vagy 140 lóerős, turbós háromhengeres benzines kenésével és hűtésével is Gond lehet a 100, 125 vagy 140 lóerős, turbós háromhengeres benzines kenésével és hűtésével is Fotó megosztása: 13 /40 Ebben a korszakban a Yaris, a Micra és a Space Star messze nem érte el a Firsta színvonalát. A 2010 utáni Suzuki Swift viszont érdemi alternatíva Ebben a korszakban a Yaris, a Micra és a Space Star messze nem érte el a Firsta színvonalát. A 2010 utáni Suzuki Swift viszont érdemi alternatíva Fotó megosztása: 14 /40 2004-től készült a V50 Belgiumban 2004-től készült a V50 Belgiumban Fotó megosztása: 15 /40 Kompakt autó, de öthengeres motorja és felszereltsége az S40-nel együtt kiemelte az alsó középkategóriából Kompakt autó, de öthengeres motorja és felszereltsége az S40-nel együtt kiemelte az alsó középkategóriából Fotó megosztása: 17 /40 2007-ben volt a modellfrissítés, ez a faceliftes verzió. Kétmillió körül már van belőle választék, nagyjából 2,5-22,6 millió forintig kúszik fel az áruk 2007-ben volt a modellfrissítés, ez a faceliftes verzió. Kétmillió körül már van belőle választék, nagyjából 2,5-22,6 millió forintig kúszik fel az áruk Fotó megosztása: 18 /40 Elődje a Mitsubishi Carismával közös V40 kombi, utóda az ötajtós V40 Elődje a Mitsubishi Carismával közös V40 kombi, utóda az ötajtós V40 Fotó megosztása: 19 /40 Használt autóként az egyik legnagyobb előnye, hogy nem hajlamos rozsdásodni Használt autóként az egyik legnagyobb előnye, hogy nem hajlamos rozsdásodni Fotó megosztása: 21 /40 Meg kell barátkozni vele, hogy a V50 csomagtere csak 417 literes, a Focus kombié 482 liter alapesetben Meg kell barátkozni vele, hogy a V50 csomagtere csak 417 literes, a Focus kombié 482 liter alapesetben Fotó megosztása: 22 /40 Amibe használtan az 1,8-as és a 2,0 literes Mazda-motorokkal bele lehet futni, az az erős olajfogyasztás illetve a kettős tömegű lendkerék elhasználódása Amibe használtan az 1,8-as és a 2,0 literes Mazda-motorokkal bele lehet futni, az az erős olajfogyasztás illetve a kettős tömegű lendkerék elhasználódása Fotó megosztása: 23 /40 Nézni kell az olajszintet, főleg ha 1,8-ast vesztek Nézni kell az olajszintet, főleg ha 1,8-ast vesztek Fotó megosztása: 25 /40 Ellentétben a II-es Focus-szal, itt nem folyhat be a két vezérműtengely közé a víz, gyújtásgondokat okozva. ezt a fedelet érdemes megvenni a Fordokra is a C30-S40-V50 trióból Ellentétben a II-es Focus-szal, itt nem folyhat be a két vezérműtengely közé a víz, gyújtásgondokat okozva. ezt a fedelet érdemes megvenni a Fordokra is a C30-S40-V50 trióból Fotó megosztása: 26 /40 Jobban felszerelt, igényesebb belső terű autó a technikáját vele megosztó Focus II-nél Jobban felszerelt, igényesebb belső terű autó a technikáját vele megosztó Focus II-nél Fotó megosztása: 27 /40 Ez a kicsi gyűrű hajlamos leesni, a sokféle szín miatt nehéz bontottal pótolni Ez a kicsi gyűrű hajlamos leesni, a sokféle szín miatt nehéz bontottal pótolni Fotó megosztása: 29 /40 Kevésbé veszélyezteti a térdet ütközéskor a magasra tett slusszkulcs Kevésbé veszélyezteti a térdet ütközéskor a magasra tett slusszkulcs Fotó megosztása: 30 /40 Gyönyörű a lebegő középkonzol, pláne ezzel a fabetéttel Gyönyörű a lebegő középkonzol, pláne ezzel a fabetéttel Fotó megosztása: 31 /40 A festett felületek lekopására számítsatok a hasznlt autókban, bér ez pont egy szépen megőrzött középkonzol A festett felületek lekopására számítsatok a hasznlt autókban, bér ez pont egy szépen megőrzött középkonzol Fotó megosztása: 33 /40 Elegáns Elegáns Fotó megosztása: 34 /40 Praktikus a hattyúnyakasra cserélt kézifékkar, a rövidebb kézifékkarral a két első ülés között felszabadított terület is enyhít az addigi rakodóhelyínségen Praktikus a hattyúnyakasra cserélt kézifékkar, a rövidebb kézifékkarral a két első ülés között felszabadított terület is enyhít az addigi rakodóhelyínségen Fotó megosztása: 35 /40 Előredönthető az utas oldai üléstámla, felszereltségtől függően még az S40-esben is előfordul Előredönthető az utas oldai üléstámla, felszereltségtől függően még az S40-esben is előfordul Fotó megosztása: 37 /40 Sok részlet javult az átdolgozással, Nagyobbak az ajtótárolók, kevesebb helyet foglal a kézifék, de megmaradt a sokféle kárpitozás Sok részlet javult az átdolgozással, Nagyobbak az ajtótárolók, kevesebb helyet foglal a kézifék, de megmaradt a sokféle kárpitozás Fotó megosztása: 38 /40 Közepes a térkínálat hátul Közepes a térkínálat hátul Fotó megosztása: 39 /40 Nagyon sokféle belső terű V50 keres gazdát használtan Nagyon sokféle belső terű V50 keres gazdát használtan Fotó megosztása: Fotó megosztása:

Futott belőle lépcsőshátú is, például Észak-Amerikában és Indiában, de Európában csak a ferdehátút lehetett megvenni. A háromajtós vagányabb, sikkesebb, de a hosszú oldalajtók miatt macerás szűk parkolóhelyeken az ötajtóshoz képest. Ez akkor is hátrány, ha nagyrészt egyedül vagy kettesben használjátok majd legtöbbször.

Jók benne a szívó benzinesek és a dízelek is

Kedvező a Fiestában, hogy az 1,1 és az 1,25 literes alapverziók is négyhengeresek, ha már nem valami erősek, legalább kifinomultabb motorok a kiegyensúlyozatlanabb háromhengereseknél sok konkurensben. Ford-márkaszervizekben létezik szoftveres vizsgálat a Ti-VCT szelepvezérlés-állítás ellenőrzésére az 1,6-os benzinesen, de a vezérlésmódosítóval nincs sok baj.

Ha nem az ST-re utaztok, amelyben mindenképp az 1,6-os turbómotor van, a Fiestát vagy a szívó benzinesek vagy az 1,4-1,5-1,6 literes dízelmotorok valamelyikével érdemes megvenni. JA8-as Fiestát saját magamnak az 1,4-es, 96 lóerős benzinessel érdemes vennék. Ez a szívócső-befecskendezéses, az elődben még csak 80 lóerős motor elég az autóhoz és nagyon kevés hibalehetősége van.

Problémás lehet az 1,0 EcoBoost

Nehéz ügy a 998 köbcentis, 2012 őszén a modellfrissítéssel bevezetett háromhengeres benzines turbós változata (volt szívó is). Az 1,0 EcoBoost és GTDi EcoBoost néven, 100, 125 és 140 lóerővel is fellelhető motor egyrészt takarékos, erős és finoman jár, ezért is szavazták meg sokszor az Év Motorjának. De ez a díj nem használt autóknak szól, hanem újaknak osztják.

Használt Ford Fiestákban, és a Focus-B-Max-Ecosport modellekben is elég sok baja lehet ennek a gépnek. A Mondeóban csak azért nem vészes, mert az itt játszott szerepe jelentéktelen a használtautó-kínálatban. Vannak a turbós háromhengeres hibalehetőségei között a hűtést érintő, túlmelegedést okozó gondok, de kilehelheti lelkét az elégtelen kenés miatt is.

A képzetlen/gondatlan tulajdonosok és a tudatlan autószerelők ezt a folyamatot meg tudják gyorsítani azzal, ha nem a gyárilag előírt motorolajat használják benne.

Más kenőanyaggal az olajködben futó vezérműszíj képes oszlásnak indulni, darabjai eltömítik a motorolaj-szivattyú szívókosarát és az elégtelen kenés miatt a motor besül. De tökéletes márkaszervizes pedigrével, megfelelő karbantartással 50 ezer kilométernél motorhibás autókról is tudunk.

JH1 és JD3 kódjelű elődjével és a vele kortárs Fordokkal szemben a rugótörés már nem jellemző erre a Fiesta generációra, kormányrásegítése pedig a szíjhajtású, hidraulikus szivattyús megoldás helyett villanymotoros, amivel kevesebb a hibalehetőség.

Szinte csak légkondis autókat találtok belőle a piacon, a cikk írásakor nagyjából 1,4-1,5 millió forinttól felfelé. A legolcsóbbak a dízelek (többnyire 1,4 TDCi-k, ritkábban 1,6 literesek) és a 60 vagy 82 lóerős, de egyformán 1242 köbcentis benzinesek.

1,4-es benzines motorral a kétmilliós keretből nagyrészt 150-200 ezer kilométerrel hirdetett autókat találtok. 4-5 millió forintba kerülnek a széria végéről az ST sportmodellek és a keveset futott szívó benzinesek is drágák, 3-4 millió forintot is elkérnek értük.

Családi autó, kompakt kombi: nyerő a Volvo V50

Nézzük, mi jót lehet venni használtan, ha nagyobb autóra van szükség, de nem kell harmadik üléssor. Tippünk a Volvo V50, amely egyetlen nemzedéket ért csak meg a Mitsubishi Carismával közös V40 kombi és a 2012-től a C30-as Volvót is leváltó, ötajtós V40 között, de remek autó.

Röviden – Volvo V50, 2004-2012 Mi ez? Belgiumban, a C307-es Ford Focus-szal közös technikára gyártott kompakt autók négy- és öthengeres dízelmotorokkal, szívó négy- és öthengeres valamint turbós öthengeres benzines motorokkal, 100-230 lóerő között, a T5-ből 4×4-es hajtással is. Modellfrissítés 2007 tavaszán. A modellcsalád háromajtósa a C30, limuzinja az S40, kupékabriója a C70. Melyik motorral? Kockázatkerülőknek az 1,6-os benzines a mindenvivő, csábítóak a kiforrott öthengeresek, benzinesként és dízelként is. A négyhengeres dízelek közül a 2,0D a jobb 136 lóerővel és hatfokozatú váltóval. Mennyit ér? Félmillió kilométerrel jóval egymillió Ft alatti autók is akadnak a V50-ből. A kínálat nagy része dízel. Érdemes a 2007 tavaszi ráncfelvarrás utáni autókra koncentrálni, kétmilliós kerettel kijönnek a modellfrissítés utáni V50-es Volvók is. Mi van helyette? Kombi nincs a korabeli A3-ból, 1-es BMW-ből és A-osztályból. Esetleg Alfa 159 SW, Lexus IS, Saab 9-3, az olcsóbbak helyett Rover 75 kombi. A volumenmárkák közül Hyundai i30 CW, Kia Cee’d ED SW, Renault Mégane III Grandtour. Egzotikus autókra fogékonyaknak FIAT Croma II, a C Vectra technikájával, de szebb belső térrel.

Egyautós családoknak kétmillió forintig nehezen tudnék vonzóbb autót mondani a Volvo V50-nél. Az 500-600 ezer és 2,4-2,6 millió forintos ársávban szóró kompakt kombik a Ford és a Volvo együttműködésében készültek és bár ez mesze nem mindig adja ki, itt mindkét féltől az előnyös tulajdonságokat örökölték.

C307-es Focus-erények, de rozsda nélkül

Adott a C307-es Focus technikája, egy masszívan 5 csillagos Euro NCAP-töréstesztet hozó, biztonságos és szilárd műszaki alap, BK generációs Mazda3-ak, Mazda 5-ök, C-Maxok és Grand C-Maxok, kettes Focusok millióval amortizált fejlesztési költségekkel. A technika elterjedtsége megteremti a sok utángyártót a kopóalkatrészekhez, ezzel a megfizethető árakat. Közös előny a legkevésbé drága gumiméret a 195/65 R15-205/55 R16-225/45 R17-es váltóméretekkel.

Amiben belső kivitelén, minőségérzetén kívül sokkal jobb a V50-es Volvo, mint a C307-es Focus, az a korróziógátlás. A fenéklemez hátsó részén, az első sárvédők tövében, a küszöb elején vagy a hátsó sárvédőíveken meginduló rozsda a ridegen tartott használt Volvo V50-re sem jellemző.

Kétmilliós kerettel már bőven kijönnek a modellfrissítés utáni autók. Azért érdemes ezekre koncentrálni, mert a facelift előtt az első ajtókban nagyon kicsi a hely, ami a ráncfelvarrással leváltott hangszórókkal jóval nagyobb lett.

Praktikus a hattyúnyakasra cserélt kézifékkar, a rövidebb kézifékkarral a két első ülés között felszabadított terület is enyhít az addigi rakodóhelyínségen.

100-230 lóerő, öthengeresekkel

100 és 230 lóerő közöttiek a benzines motorok, 109 és 180 lóerő közöttiek a dízelek. Az öthengeresek minkét vonalon a Volvo saját fejlesztésű motorjai, a sornégyesek a Fordtól illetve a Mazdától átvett erőforrások.

A japán féltől származó 1,8-as és 2.0 literes benzines több figyelmet igényel, de ezek is megvehetők. Láncos vezérlésük tartós, erős konstrukció. A Ford 1,6-osa és a négyhengeres dízelek illetve a Volvo öthengeresei szíjas vezérlésűek, a cserperiódus tartásával ezekkel sincs baj.

Amibe használtan a Mazda-motorokkal bele lehet futni, az az erős olajfogyasztás illetve a kettős tömegű lendkerék elhasználódása. Érdekes, hogy az öthengeresekben nincs, a Ford 1,6-os benzinesében sincs, de a Mazdától származó motorok ugyanúgy kettős tömegű lendkerékkel készültek, mint a II-es Focus ezzel a két motorral. Az alapverzió motorját viszont szinte csak azzal lehet megölni, ha az olajcseréket nagyon elhanyagolja valaki, de elterjedtsége miatt egy bontott ezerhatos motor 150-180 ezer Ft körül kijön, ha minden kötél szakad.

Jobb felszereltség, rendes hifi, kisebb csomagtér

Aki kiábrándult a mezítlábas használt autók tömegéből manuális légkondival, kurblis hátsó ablakkal és ESP nélkül, annak felüdülés egy V50-be beülni. Nagyon gyéren felszerelt autók nincsenek is belőle, a tempomat nélküli autók jutányos összegért elláthatók sebességváltó automatika és tempomat-kapcsolóval a kormányon, ami látványra is szebb. A pocsékul szóló, ócska hangszórós kompakt autóktól gyári audiorendszerével is tisztes távolságot tart a V50, a jobb gyári hifit akár bontóból is érdemes beszereltetni.

Azzal meg kell barátkozni, hogy a Focus csomagtartójánál kisebb hátul a V50, ahogy az S40-be is jóval kevesebb cucc fér, mint a kortárs Focus II szedánba. A lépcsőshátú csomagtere 404, a V50-é 417 literes. A Focus limuziné 526, a kombié 482 liter alapesetben, de a kis Volvókban a csomagtér kialakítása átgondoltabb és a kárpitozás is igényesebb.

További használtautó-típusbemutatók, videós átvizsgálások és használt autó tesztek itt.