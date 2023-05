Rohamosztagosok lepték el a 3-as metrót

Bő 45 éve van velünk a Csillagok háborúja (Star Wars), a George Lucas által teremtett világ pedig túlzás nélkül százmilliókat ragadott meg az évtizedek során.

Sok rajongó az ún. cosplay-ben is igyekszik kiélni a széria és az univerzum iránti szenvedélyét, azaz sokszor igen komoly anyagi és erőbefektetéssel elkészített, akár a forgatásokon használtaknál is minőségibb jelmezekben jönnek össze, mutatják meg magukat.

Így történt kedden is, amikor az elmúlt években felújított, néhány hete az utazóközönségnek is átadott 3-as metró minimalistán futurisztikus megállóiban, valamint az M3 alagútjában jelentek meg a Darth Vader által vezetett birodalmi rohamosztagosok. Az ikonikus, fehér páncélos „céltévesztők” mellett vörös egyenruhás császári testőr, birodalmi tisztek, valamint néhány nyomorult lázadó is akadt.

A BKV Metró Felújítási Projekt Igazgatóság és a megállókat tervező NAUTES Architects támogatásával és szervezésében, az 501-es Légió tagjainak részvételével létrejött happening lenyűgöző képeiért kattints az alábbi fotóra!

Ugyan a “razzia” két nappal, cikkünk eggyel megelőzi a május 4-ét, ahogy Star Wars-os körökben mondják, „May 4th/the force be with you!”