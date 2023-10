Ahogy a Vezess is megírta a futam után, a vasárnapi Katari Nagydíj a Forma-1 történetének egyik legpokolibb versenye volt a pilóták számára.

Az alapvetően igen megterhelő, nagy sebességű kanyarokból összefűzött pályán az esti időpont, a sötétség ellenére is 31 fok volt, melyhez 75%-os páratartalom párosult, ráadásul a pénteken, szombaton még gondokat is okozó szél megszűnt, a versenyzők a minden tudásukat, figyelmüket igénylő vezetés közben „főttek” a pilótafülkékben.

Az Aston Martin-os Fernando Alonso már a futam első szakaszában arra panaszkodott a rádión, hogy az ülésének jobb oldala égeti őt, azt kérte, hogy a bokszkiállásánál löttyintsenek rá vizet vagy ilyesmi.

„Azt hiszem, Lance-nek és nekem is gondom volt az ülés jobb oldalának melegedésével. Már az első 15 körben megégtem, szóval szóltam is, hogy a kerékcserénél öntsenek rám vizet vagy valamit, de mint kiderült, ez nem engedélyezett” – nyilatkozta a végül a 6. helyen záró spanyol.

Alonso arra utal, hogy a szabályok szerint a csapatok futam közben semmilyen folyadékot nem tölthetnek az autóba, ráadásul a túlsúly gondot okozhat a leintés utáni mérlegelésnél is, más kérdés, hogy a kétszeres világbajnokra löttyintett víz minden bizonnyal elpárolgott volna, a maradék pedig kifolyhat, hiszen a pilótafülke alján vannak lyukak, melyeken például az esővíz távozhat.

A spanyol csapattársa, Lance Stroll a 9. helyen ért be, végül a 11. helyre rangsorolták a pályaelhagyásos időbüntetései miatt. A kanadait még Alonsónál is jobban megviselte a meleg, a bokszutcába beérve alig tudott kimászni az autóból, rögtön az orvosi központba is szállították, ahol el is ájult.

Lance Stroll is seriously unwell after the finish of #QatarGP pic.twitter.com/LILYl11zW4 — Aston Martin F1 updates (@startonpole) October 8, 2023

A kérdésre, hogy szerinte mivel lehetne javítani az ilyen megterhelő futamokon, így felelt:

„Szerintem több tényező kombinációjáról volt szó. Itt volt a pályahatáros kérdés: borzasztóan kellett figyelni, miközben az év ezen szakaszában túl meleg is van. Talán kellene valami szellőzőrendszer, meg kéne ezt vizsgálnunk az olyan forró versenyekre, mint a szingapúri vagy ez.”

„És az autók is egyre nehezebbek, merevebbek – itt sima az aszfalt, de még így is érezni az autó keménységét, amikor a kerékvetőkre megyünk. Ez is komoly része a fizikai megterhelésnek. Lehet, hogy elgondolkodhatnánk a lágyabb rugózású autókon, na meg a szellőzésen. A pilóták meg többet szaunázhatnának…” – mondta Stroll.