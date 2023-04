Ez a koreai autó jobb, mint egy Lexus

Egészen egyedi a megjelenés a beltérben, és a tesztautó jól mutatja, mennyire extravagáns is lehet egy Genesis, ebben például a legtöbb bőr kárpit piros. A formavilág következetes, az ellipszis megjelenik a műszerfalon, az ajtókárpitok díszbetétjén, a kilincseken, a középkonzol díszén és kicsit a kormányon is. Ettől elsőre minden egészen egységesnek tűnik.

Bőr illat járja át az utasteret és szemre, érintésre is jó minőségérzetű az anyag. 20 000 kilométer után észrevehetően fényes a vezetőülés, ezt egyszerű bőrápolóval nagyon hamar orvosolni lehet és könnyen fenn is tartható az állapot, így ezen nem érdemes fennakadni, mert a Genesis GV70-nek sokkal érdekesebb pontjai vannak.

Kivitelezésből tökéletes, nem tudok belekötni a kidolgozásba, bármennyire is keresem rajta a fogást. Harmonikusak az anyagok, nincs sokféle műanyag, és a bőr minősége is egységes. Egyedül a klímakonzol nagy fekete lapra helyezett érintőgombjainál tudnék elképzelni elegánsabbat, minden más téren viszont minimum elfogadható. Az ergonómia jobb, mint egy Lexus NX-ben és az anyagok minősége is felette áll. Nem mellesleg a hangulat, amit a töredezett, kristályszerű díszbetétek hoznak, valami egészen érdekes, egyedi ötlet, nem láttam még ehhez hasonlót.

Mutlimédiájának képernyője széles és vékony, mint egy Mazdában, a menü rendszer halványan ismerős, de a kezelőfelület teljesen egyedi, csak Genesisbe kerül. Tárcsával kezelhető, mint egy jobb BMW-ben, a csempék pedig gyorsan pörögnek, a kép kontrasztos, éles, nagyon jó használni. Az ergonómia egyetlen buktatója az egymás elé épített váltó és multimédia kezelőszerv, ami pont ugyanakkora, érdemes megjegyezni, melyik van közelebb, különben furcsa dolgokat művelhetünk.

A tekerők fogása is egészen minőségi, annak ellenére, hogy a váltó így nem jó kapcsolni, valahogy ide illik. A gombok kattanása, a tekerők döccenése és a bajuszkapcsolók mozgása is jól súlyozott, van minőségérzete. A helykínálat hátul elfogadható, 180 centimmel magam mögött is kényelmesen elfértem. Csomagtartója 540 literes, motorosan nyílik az ajtó a padló alatt pedig pótkereket is találunk.