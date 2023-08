„Az idei évben jellemző, hogy az idősebb, kisebb értékű járműveket a tulajdonosok nyitott állapotban hagyják, esetleg az indítókulccsal együtt parkoltatják. Az elkövetők ezt használják ki, és tulajdonítják el a járművet szétbontás és alkatrész-értékesítés, vagy hulladéktelepen történő leadás céljából” – válaszolta az Országos Rendőr-főkapitányság (ORFK) a Vezess azon kérdésére, hogy a rendőrség tudomása szerint melyik 2-3 járműlopási módszer a leggyakrabban alkalmazott idén?

Ez az alapvetően felelőtlen magatartás már csak azért is különösen veszélyes, mert több évtizednyi hazai gyakorlattal ellentétben mostanában már vidéken – ahol jóval magasabb számban használnak idős autót – lopnak több gépjárművet a tolvajok. A 90-es évek elejétől egészen a közelmúltig a Magyarországon körözött személyautók 80-90 százaléka Budapesten tűnt el, nemrég azonban teljesen megváltozott ez a helyzet.

Jelenleg kétszer annyi személyautót, és csaknem kétszer annyi motorkerékpárt lopnak vidéken a bűnözők, mint a fővárosban.

Az alábbi táblázatban a 2023-as év első felére vonatkozó legfrissebb rendőrségi statisztikák láthatók, elég egyértelmű a helyzet.

Személyautó

Körözések száma Motorkerékpár

Körözések száma Vidék 109 170 Budapest 57 94 Összesen 166 264

Ami nem változott, hogy egyes bandák vagy magányos bűnözők ráállnak konkrét típusokra. Szegedről és Vecsésről is 508-as Peugeot-kat lopott egy férfi, akit így fogtak el a kommandósok, mielőtt újabbat vitt volna el.

Nézzük meg, melyik autóból mennyit loptak!

Még a Budapest-vidék arányok átfordulása előtt megindult egy másik, kimondottan kedvező változás: az elmúlt évtizedben a korábbi töredékére esett a lopásszám.

2007-ben még kizárólag személyautóból 7584 darab ellopását jelentették be a tulajdonosok, majd többévnyi tartós csökkenés után 2010-re 5864-ra mérséklődött a bűncselekmények száma, aztán két évig ismét növekedett, 6920-ig emelkedett vissza 2012-re. Tulajdonképpen 2014 óta húz teljesen egyértelműen lefelé a grafikon, ami mögött elég jól ki lehetett mutatni egy konkrét rendőri vezetőnek és a kilenc éve felállt csapatának a munkáját. Ez az egység számolta fel a tolvajok mögött álló háttérszervezeteket, nagyrészt nekik köszönhetőek a kedvező folyamatok. Mikor leültünk a vezetőjükkel beszélgetni, mesélt a bűnözők szemtelen új trükkjéről, és arról is, hogyan fenyegetőznek a sarokba szorított suttyók.

Két éve tulajdonképpen stagnál a személyautós lopásszám évi 360-400 darab környékén, a 2023-as félévi adatból is ez várható 2023 egészére. A márkák sorrendjében azonban évről évre találni változásokat. Kérésünkre az ORFK most is elküldte a legfrissebb 20-as listát, az év első felében ezeknek a gyártóknak lopták a leginkább az autóit nálunk.

1. Opel 25 2. Suzuki 22 3. Ford 16 4. Volkswagen 14 5. Mercedes-Benz 12 6. Fiat 11 7. Audi 10 8. Renault 9 9-10. BMW 8 9-10. Peugeot 8 11. Seat 7 12-14. Škoda 6 12-14. Daewoo 6 12-14. Toyota 6 15-17. Mitsubishi 3 15-17. Nissan 3 15-17. Citroën 3 18-19. Honda 2 18-19. Kia 2 20. Chrysler 1

A lista eleje megegyezik a tavalyi egész éves sorrenddel, azonban az időarányos számokból az olvasható ki, hogy csökkent a listavezető Opelek lopása. A múlt év egészében 69 darabra adtak ki körözést, idén az első félévben 25-re, ami jó hír lehet az ország útjain legnagyobb mennyiségben futó márkát használó autósoknak. A Suzukinál nem látható ilyen változás.

Újdonság a BMW hátra csúszása a 2022-es ötödik helyről a kilencedikre-tizedikre, a múlt évben 23 darabot loptak a bajor prémiumgyártó autóiból, most feleannyi idő alatt nyolcat. Hátrébb került a tolvajok noteszében, így érdemben az ORFK listáján is a Škoda (12. vs. 8. hely a sorban) és a Toyota (14. vs. 9.), előrébb viszont a Fiat (6. vs. 10.), az Audi (7. vs. 11.) és a Peugeot (10 vs. 12.) is.

Sajnos a márkalistánál precízebb, konkrét modelleket tartalmazó statisztikát továbbra sem tud adni a rendőrség, pedig teljesen egyértelmű, hogy az még hasznosabb információ lenne az autósoknak.

Leginkább a robogókat és a KGST örök sztárját lopják

Nincs változás a motorkerékpáros toplistán, a Simsont birtoklóknak továbbra is mindent meg kell tenniük, hogy százszázalékos biztonságban legyen ősöreg kedvencük, mert nagyon mennek rájuk a bűnözők. Minden más gépjárműnél többet lopnak manapság ebből az egykor viszonylag olcsó közlekedési eszköznek számító kétkerekűből, pedig nyilvánvalóan töredékannyi fut belőlük az utakon, mint mondjuk Opel személyautóból (abból közel félmillió, Simsonból maximum pár ezer lehet).

Itt a motorkerékpáros feketelista 2023 első feléből.

1. Simson 30 2. Yamaha 17 3. Honda 16 4. Piaggio 10 5. Aprilia 8 6. Suzuki 8 7. Csepel 7 8. Kymco 7

Még Csepelből is elloptak hetet, pedig abból sanszosan csak pár száz darab lehet az országban. Érdekes, hogy a Pannónia rendre hiányzik a listáról, ha valakinek van rá tutinak gondolt magyarázata, hogy miért nem lopják (szemben a Simsonokkal és a Csepelekkel), írja meg kommentben.

2023 eddigi legérdekesebb autólopása

Ezt a sztorit is a mostani „trendnek” megfelelően egy nyitva leparkolt, majd a sorsára hagyott autó, pontosabban annak szórakozott tulajdonosa indította. Május 4., Budapest, VIII. kerület, a régen prostikkal teli és meglehetősen zűrös, ma már jóval nyugisabbnak gondolt Nagyfuvaros utca.

Egy Kia Riót hagyott hátra gazdája anélkül, hogy bezárta volna, amibe simán beült a tolvaj, aki egy spéci szerkezettel beindította a kocsit. Másnap reggel a meglepett tulajdonos már csak az autó hűlt helyét találta, így értesítette egyből a helyi kapitányságot.

A körözésről tudott egy aznap éppen pihenőnapot kezdő helyi rendőr, aki pár utcával arrébb a privát autójával közlekedve kiszúrta a forgalomban a fehér Kiát. Utánaeredt, de nem volt egyszerű dolga, saját mezei kocsijával nem száguldozhatott. „Gyorsan utánafordultam, de civil autóval nem volt könnyű a nyomában maradni, addigra már öt kocsi haladt közöttünk” – mesélte utólag a törzsőrmester, aki éppen a gumistól tartott hazafelé.

Végül veszélyes üldözősdi helyett felhívta a kollégáit, akikkel együtt éppen akkor értek az ellopott Kia Rio mellé, amikor leparkolt vele a tolvaj. Akiről kiderült, hogy

1. 15 éves,

2. nyilvánvalóan nincs jogosítványa,

3. korábban is lopott már autót,

4. ráadásul egy hónappal ezelőtt az utassal együtt lopta el a másik kocsit.