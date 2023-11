A Youtube-on WhistlinDiesel néven csatornát futtató amerikai autós tartalomgyáros-influenszer, Cody Detwiler elég csúnyán elbánt egy Ferrarival és egy Mercedes-Benzcel, mégis szépen kaszált a pusztítással.

A férfi – miután különböző eszelős mutatványokkal alaposan megkínozta – a szó szoros értelmében szénné égette Ferrari F8 Tributóját (720 lóerős, 3,9 literes V8-as biturbó, 2,9 másodperces 0-100-as gyorsulás, 340 km/óra végsebesség), az egész megkoronázásaként szó szerint fel is gyújtotta azt.

A videók kedvéért szintén kicsinált egy Mercedes-AMG G63-ast (a közel 5 méter hosszú, 2 méter magas, 2,5 tonnás monstrumot 585 lóerős motor mozgatja, 4,5 másodperc alatt gyorsul 100-ra, és ha kell, 220-ig meg sem áll), a piros luxusterepjárót tényleg a legkeményebb terepen nyúzta.

Miután végzett velük, a két méregdrága autót ledaráltatta, majd kiváló érzékkel megtalálta bennük a kereseti lehetőséget: a törmelékeket kis díszdobozokba helyezte, majd a Ferrari esetén 229, a G-osztálynál 189 dollár/doboz áron forgalmazni kezdte.

Mivel a Ferrarinál igen rossz szemmel nézik, ha autóikat akár csak átfestéssel is átalakítják, Detwiler minden bizonnyal soha nem vásárolhat már kereskedésből maranellói modellt, azonban hogy ne bőszítse még tovább az olasz gyártót az üzleteléssel, a roncspakkoknál nem is említi a márkát, egyszerűen „400 ezer dolláros, élénkvörös V8-as olasz szupersporkocsi darabjai” néven kínálja azokat. A Mercedes esetében is így tett: a „300 ezer dolláros, piros, összkerekes német luxus-SUV darabjai” nevet kapta a „termék”.

Ami az autók értékét illeti, a Ferrari nagyjából 100, az AMG-s G-osztály 60 millió Ft körüli áron mozog. Hogy a youtuber valójában mennyiért vette őket, nem tudni, az viszont kiszámolható, hogy a 729 ferraris, valamint a 899 mercis roncsdobozka eladásával nagyjából 330 ezer dollárt, azaz 115 millió forintot kereshetett – ugyanis már mindet sikerült is értékesítenie.