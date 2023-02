Rettegnek a magyarok ettől a használt autótól, de joggal?

Röviden – használt Subaru Legacy (BL5) Mi ez? Középkategóriás, Japánban gyártott autó, a Subaru Legacy negyedik generációja. 2003 és 2009 között készült a négyajtós és a kombi, 2007 a modellfrissítés éve, 2008-tól volt kapható dízelmotorral is. Mi tud? Jól vezethető, fölényes útfekvésű autó állandó összkerékhajtással. A dízel a csak ötgangos váltóval is erős, gyors és takarékos, de igen rizikós. Mennyibe kerül? Használt autóként 1,3-1,4 millió forintól mennek felfelé az árak 2,3-2,5 millió forintig. A 2,0 literes, kezdetben 137, 2006-tól 165 lóerős benzines a legolcsóbb, a dízelekért a cikk írásakor 1,5-2,1 millió forintot kérnek. A 245 lóerős hathengeresek, ezen belül is a 3,0R SpecB modellek kerülnek a legtöbbe. Melyik motor jó bele? Szervizköltségei és nyomatéka alapján a 2,5 literes benzines. Egy igazoltan motorcsere utáni dízellel, beméretett injektorokkal a mérsékelhető a boxer dízel kockázata.

Léteznek olyan motorok, amelyeket nem lehet jó szívvel ajánlani olvasóinknak. Ilyen az Isuzu-féle V6-os dízel az Opel Vectra C-ben és a Signumban vagy ugyanez a motor a Saab 9-5-ben, a Renault Vel Satis-ben és az Espace-ban. A Subaru dízel boxermotorjával is ugyanez a helyzet, amely az Outback, a Forester, az XV, az Impreza és a Legacy orrában szolgált egy ideig.

Autórajongóként időnként ránézek bizonyos típusok hirdetéseire, köztük van az XE10-es Lexus IS és a 2003-2009 közötti, máig mutatós Subaru Legacy. Akit kicsit utánaolvas, gyorsan kiderítheti róla, hogy belül csúnya öregedésre képes, de műszakilag kifinomult, benzines motorral megbízható, dízellel viszont igen kockázatos autó.

Tapasztalva a motorhibákat, a Subaru egyedi elbírálás alapján, de nagyvonalúan állt hozzá az ügyfeleit érő kár enyhítéséhez. A japán márkák többnyire jók ebben

240 000 km van az autóban, de csak 57 000 km a motorban

Ez a motor kódja. Igazolható olajcserékkel a garanciaidő végén mesze túl is történtek méltányossági motorjavítások. Ez az autó 10 évesen, 182 305 km-nél kapott új új fűzött blokkot, tömítéseket és olajszivattyút. A tulajdonos a munkadíjat fizette Igazolható olajcserékkel a garanciaidő végén mesze túl is történtek méltányossági motorjavítások. Ez az autó 10 évesen, 182 305 km-nél kapott új új fűzött blokkot, tömítéseket és olajszivattyút. Elég nehéz hozzáférni a mélyre beszerelt dízelmotor befecskendőihez, feltételezhetően a romló porlasztáskép állhat a főtengelytörések mögött

Sokkal jobb autó a szomjas és lusta 2,0 literes szívó négyhengeresnél a turbódízel boxer, amikor jó a motor

Alvázszáma szerint a kocsi 2008. június 26-án állt forgalomba Magyarországon, de az eredeti L-es rendszámot a második rendszámtábla elveszése után le kellett cserélni

Gyanút is ébreszthet az alacsony irányár, de a valóság megismeréséhez nem lehet megúszni az autó megtekintését. Ez a Legacy a dízel rossz hírén túl azért volt aránytalanul olcsó, mert útban van másik kocsi vásárlása miatt és a tulaj nem árulni,hanem eladni kívánja

Szép az alja, a futóművön sincs jelentős korrózió, pedig a BL5-ös Legacy egyik fő baja a korrózió Ez a Legacy a dízel rossz hírén túl azért volt aránytalanul olcsó, mert útban van másik kocsi vásárlása miatt és a tulaj nem árulni,hanem eladni kívánja Gyanút is ébreszthet az alacsony irányár, de a valóság megismeréséhez nem lehet megúszni az autó megtekintését. Ez a Legacy a dízel rossz hírén túl azért volt aránytalanul olcsó, mert útban van másik kocsi vásárlása miatt és a tulaj nem árulni,hanem eladni kívánja Fotó megosztása: 30 /61 Szép az alja, a futóművön sincs jelentős korrózió, pedig a BL5-ös Legacy egyik fő baja a korrózió Szép az alja, a futóművön sincs jelentős korrózió, pedig a BL5-ös Legacy egyik fő baja a korrózió Fotó megosztása: 31 /61 Fotó megosztása: 33 /61 Fotó megosztása: 34 /61 Fotó megosztása: 35 /61 Fotó megosztása: 37 /61 Fotó megosztása: 38 /61 Fotó megosztása: 39 /61 Fotó megosztása: 41 /61 Jó vezetni, van benne hely, kedvezően fogyaszt és nehezen állítja meg a hó vagy a sár. Jó vezetni, van benne hely, kedvezően fogyaszt és nehezen állítja meg a hó vagy a sár. Formaterve, a keret nélküli ablak és a technika értéke különlegessé teszi a 2003-2009 közötti Subaru Legacy-t. A dízel igen kockázatos, a benzinesek viszont biztosan sokat fogyasztanak és a 2,5 literes sem túl erős, csak a 3,0 literes megy igazán jól

Lelakottnak mutatja az utasteret a hullámos a műbőr az ajtóborításokon és a középső könyöklőn. A profikat ez nem zavarja ezért az árért, a magánvevőket igen Kiváló az útfekvése, nagyon jó az egyensúlya, jól gyorsul és a fejlett összkerékhajtás tökéletesen talajra viszi a 3600-on 1500 lóerős, 1800-as fordulatszámon 350 Nm-t leadó dízelmotor erejét

Sok külső sérülése viharvertté teszi ezt a karambolmentes, nem rozsdás, motorcsere utáni autót

De mi a helyzet akkor, ha ez a remek futóműhangolású, erős, összkerekes Legacy annyira olcsó, hogy abból a pénzből nemigen kapsz semmit, ami hasonlóan jó utazóautó volna és egy kiforrott összkerékhajtás használati, biztonsági és műszaki értékét hordozná?

1,5-2,1 millió a többi, ez mitől 1,1 millió Ft?

Prokopp Dóra örökbecsű kijelentése szerint van az a pénz, amennyiért az ember haja korpásodni kezd (amikor felkérik egy korpásodás elleni sampon reklámozására). Ennek analógiájára van az az összeg, amennyiért egy köztudottan problémás autó is érdekes lehet.

Eljutottam ugyanis a cikkben látható autóhoz, amely 1,1 millió forintért keresett gazdát nemrég. Motorcsere után, 60 000 km-t futott blokkal, ütött-kopott karosszériával, de csak 240 000 km-rel, és ez egy már modellfrissítés utáni autó.

Ez annyival lejjebb van a típusra még dízelmotorral is jellemző árszintnél, hogy először meggyőztem magamat, annyi baja lehet, nem is érdemes megnézni. De motoszkálni kezdett bennem, mi van, ha nem olyan rossz, csak hirtelen kell eladni, útban van már másik autó vásárlása miatt, vagy a tulaj nincs tisztában az árakkal? Ha meg tényleg olyan szakadék, akkor is érdekes téma, mert egymillió körül egyre nehezebb bármit is venni.

Főtengelytörés, nehézkes szerelés, problémás újraeladás

Varga Tibor, az Autóvizsgálat.hu vezetője és a Vezess használtautó-vásárlási szakértője nem biztatott semmi jóval. A dízel boxer főtengelytörési lehetőségén túl a porlasztóihoz nehezebb hozzáférni, mint a soros négyhengereseknél, ez is drágítja javítását és ez egy időzített bomba az egész autó, mert nem tudni, hogy a cseremotor meddig bírja. Autózni jó vele, mondta a végén, de rettegnek tőle a vevők és a használtautó-kereskedők is. Ő sem eladási céllal, sem megtartásra nem venne magának dízel boxer Subarut, még ilyen olcsón sem.

De én nem megvenni, hanem megírni akartam ezt az autót, amelynek árából összkerekes, 2008-nál nem régebbi dízel autó légkondival és érvényes vizsgával egyetlen egy van fent a Használtautón a cikk írásakor, egy Ssangyong Rodius egyterű 400 000 km-rel.

Viharvert, de nem rozsdás

Megbeszéltem a találkozót a fotózásra a Subarut hirdető úrral. Alvázszáma szerint a kocsi 2008. június 26-án állt forgalomba Magyarországon, de az eredeti L-es rendszámot a második rendszámtábla elveszése után le kellett cserélni, mert csak egyetlen rendszámtábla újragyártását engedi a jogszabály, ez egész párét nem.

Kívülről viharvert autó, számos horzsolással, meghúzással, viszont az összes hossztartója ép és ami hasonlóan értékes vonása, nem rozsdásodik se a karosszériáján, sem az alvázon. Mivel ez a BL5 kódjelű Legacy-generáció igencsak hajlamos korrózióra, ez sokkal többet ér, mint amennyibe a lökhárítók javítása, fényezése, vagy a hátsó ajtó csúnya fújásának javítása kerül. És még egyszer: ennyiért semmi mást nem adnak hasonló paraméterekkel.

Belül is vannak bajok a felszínen. A ventilátor hangosan vinnyogva fújja be a levegőt, a légkondicionálás kijelzője sötét, de a klímaberendezés működik. A biztonsági öv rondán kidörzsölte a B-oszlop borítását, a sokszor megfogott felületekről lekopott az ezüst színű fényezés, hullámos a műbőr az ajtóborításokon és a középső könyöklőn, foszlik a kézifékkar borítása. Hiába szép a kormányborítás és a váltógomb, hiába nincs kiülve a vezetőülés, egy Subarutól szebben öregedő belső teret várnék, mert a tulaj építészmérnök, nem kőművesbrigád használta az autót.

Menet közben megváltozik a kép. A lelakottságot sugalló külső és utastér ellenére a technika nagyon is rendben van. A kuplung és a váltó jól működik, a bemelegedett motor tisztán pörög fel, jó erővel húz, nincsenek aggasztó zajai és tényleg szépen jár. A hátsó futómű rémes kopogása jó esetben a keresztstabiliátor pár ezer forintos gumiágyazásának cseréjével megoldható, a szilentcseréről szól ez videó. Ha viszont a lengéscsillapító rossz és ebből jön a zörgés, az sokkal drágább lesz, de itt klasszikus szilentbajos kopogás jön az úthibák után.

Nem fogyaszt többet a dízel boxer, mint a soros motorok

A 6,61 liter a Spritmonitoron a dízel boxer Legacy-k átlagfogyasztása, a 155 lóerős Mk3-as Ford Mondeó 2,2 TDCi naplói 6,5 l/100 km-es átlagot adnak ki, a 140 lóerős B6-os Passat 2,0 TDI-k értéke 6,62 liter ugyanitt. Tekintve, hogy az összes dízel boxer Subaru Legacy összkerékhajtású, a Mondeóól meg egy sem és a Passatoknak is csak töredéke 4Motion, a boxer dízel kedvező fogyasztású motor.

Nyugodtan kérhetnek némi pluszt értékeiért, mert egészen más hangulata van, mint a soros négyhengeres dízeleknek. A boxermotor dízelként is surrogva forog, sokkal finomabban jár, mint a konkurensek motorjai.

Valójában a dízelmotoros Subaru Legacy sokkal jobb autó lenne a benzineseknél, mert lényegesen erősebb, könnyebb vele előzni, kisebb fordulatszámokon használható és autópályán 2-3, városban 4-5 literrel kevesebbet fogyaszt 100 kilométeren.

Ezért félnek tőle a vevők

Ha ez egy ennyire ígéretes autó, miért ennyire elutasított autó használtan? Mert nem kérdés, hogy nagyon félnek a használt autó piacon a Subaru dízelektől, míg a benzineseknek van becsülete. Azért, mert a dízel boxermotort főtengelytörés érheti, bizonyos esetekben fel sem újítható módon megy tönkre és a motorjavítás költsége irreális az autók piaci értékéhez képest.

Ezeknél a motoroknál különösen fontos (lett volna), hogy az injektorok jól működjenek, a tervezett porlasztásképpel lőjék be a gázolajat az égéstérbe. A tökéletlen porlasztás ütésként hat a dugattyútetőre, amely a dugattyúcsapszegen és a hajtókarokon át továbbadja az ütéseket a főtengelyre. A valószínűnek tűnő feltételezés szerint ettől törhet el idővel a forgattyústengely.

De a főtengelytörések a motor konstrukciójából is fakadhatnak. A súlycsökkentés érdekében könnyített motoralkatrészek, köztük a főtengely-ellensúlyok, azaz sonkák vékonyak, a támcsapágy rögzítése sem valami masszív. Kevés bennük a tartalék. Bevizsgált és szükség esetén felújított vagy kicserélt injektorokkal talán tovább bírnák ezek a motorok, de a valóság más.

Elég sok használt dízel Subarut hirdetnek motorcserével, garanciában kicserélt friss blokkal, mint a fotókon látható autót is. Kása Imre, a Subaru magyarországi márkaigazgatója megosztotta velünk a motorcsere hátterét.

Miért volt ennyi motorcsere?

Ez a fekete dízel boxer Subaru Legacy 2018. januárban kapott új fűzött blokkot, tömítéseket és olajszivattyút, a motorjavítás 182 305 km-nél történt. A fűzött blokk a motorblokkot jelenti főtengellyel, a hengertömbbe fűzött dugattyúkkal és hajtókarokkal. A hengerfejet és a sallangokat, a szívósort, az önindítót, a generátort, a vízcsöveket stb. vagy a meglévő motorról kell átszerelni vagy az alkalommal élve újra cserélni. A rossz motor kivételének, átszerelésének és a jó motor visszaszerelésének normaideje nagyságrendileg 16 óra, tehát a márkaszerviz ennyit számolhat el rá, akkor is, ha tovább tart.

Ha már ennyire félresikerült a márka első és egyetlen saját konstrukciójú dízelmotorja, a gyártó tisztességesen állt hozzá a bajhoz. Visszahívást nem írt ki a dízelmotoros autókra, de a 3 év/100 000 kilométeres gyári illetve a Magyarországon eladott autók 5 év/100 000 kilométeres garanciahatárán jóval túli autókban is állta motorhiba esetén a javítás részbeni vagy teljes összegét, ha igazolható volt az autó elemi karbantartásainak megtörténte. A méltányossági javítás megadásáról és a költségátvállalás mértékéről autóról autóra külön döntött a Subaru központja, de az egyedi elbírálás végeredménye jelentős arányban kedvezett a pórul járt ügyfeleknek.

Hibázott, de méltányos és nagyvonalú volt a Subaru

Nem kívánt sokat a központ, a garanciaidőn túli autókra elég volt számlákkal vagy szervizkönyvvel igazolni, hogy a garanciális időszakon belül márkaszervizben, utána márkaszervizben vagy más számlát adó műhelyben megtörténtek az olajcserék az előírt periódusban, évente vagy 15 000 kilométerenként.

Ezek az ügyfelek egy fűzött blokkot kaptak díjtalanul és a munkadíjat kellett kifizetniük a motorhiba javítására, 16 óra egy maszek műhely rezsióradíjaival körülbelül 220-250 000 forintos munkadíjat jelent, plusz a tömítések, szűrők. Nagyjából 300-350 ezer forintos ügyfélköltséggel megújulhatott egy motorhibás dízel boxer Legacy motorja a jótállás határain túl.

Aki a garanciális időszak után is márkaszervizbe vitte az autót a kötelező karbantartásokra, annak jó eséllyel a munkadíjat sem kellett kifizetnie. Egyedi, autónkénti elbírálással így kaphattak új fűzött motorblokkot használt boxer dízel Legacy-k, akár 10 éves korig és 200-250 ezer kilométerig.

A méltányossági részvállalás mértéke, amire jogszabály egyáltalán nem kötelezte a Subarut, az autók szerviztörténetétől is függött tehát, de időben és futásteljesítményben is nagyvonalúbb annál, amit az európai autógyártóktól megszokhattunk.

Aki viszont megvett egy ismeretlen szerviztörténetű autót, amin még az olajszervizek megtörténtét sem tudta igazolni, magára maradt a motorcsere vagy a javítás teljes költségével. Egy magyarországi, követhető előéletű dízel boxer Legacy gazdáját egészen másképp érintette a motorhiba, mint egy külföldről behozott, ismeretlen előéletű és karbantartottságú autó tulajdonosát.

Elég drágán szervizelhető egy Subaru Legacy

Egy Subaru Legacy eleve nem tartozik az olcsón szervizelhető autók közé. A négy hajtó féltengely elég tartós, de a hátsó differenciálműház szilentblokkjának cseréje legalább 50-60 ezer forintos tétel.

Egy sima lengőkarszilent cseréje itt nem olyan mellékmunka, mint hétköznapibb autóknál, mert csak gyári szilentblokk van, a szállítására várni kell és az ára magas. Emiatt oldalanként 50 ezer forintba belefuthat csak a lengőkarszilentek cseréje. Szorozva kettővel, mert párban illik cserélni őket mind a két oldalon.

Drágák az injektorok is. Sok esetben felújíthatók a dízelmotor porlasztói, de ha nem, az négy darabra legalább 450-500 ezres kiadás. Hasonló nagyságrend a kettős tömegű lendkerék és a kuplung cseréje is, amit a legtöbb autóban egyszerre kell cserélni. A kuplung és a kettős tömegű lendkerék cseréje legalább 450 ezres tétel, de van olyan szerviz, ahol rámondanak erre 700-950 ezer forintot is.

A tulaj helyében elvinném az autót a Szépvölgyi úti szervizbe, ahol a szerkesztőségbe jövet-menet látom, hogy majdnem mindig gyógyul egy-egy Forester, Legacy, Impreza vagy Outback és tapasztalataim szerint ez talán az egész országban az egyetlen hely, ahol értenek a Subarukhoz, de nem prémiummárkához árazva, hanem az Opelek, Fordok árszintjén szerelik őket.

Ide 390 000 kilométer feletti dízel boxer Subaru Legacy is jár gyári, bontatlan motorral, de nem ez az általános. Épp emiatt a dízeleket néha csak motorárban lehet eladni, függetlenül attól a sokkal büszkébb összegtől amennyiért meghirdetik őket.

Vannak feltett, levett autók, olcsóbban újra meghirdetett és mégis megmaradó dízel boxer Subaruk használt autóként. Megértem a tulajdonosokat: az autók használati értéke, amikor jók, meghaladja azt az összeget, amit végül kapnának értük. Ahogy a vevőket is megértem, hogy kerülik azt a kockázatot, amivel ezek az autók járnak. Mert nem lehet tudni, mikor megy tönkre benne a már kicserélt motor.

Ám van az az ár, amennyiért egy ennyire sokat nyújtó és ennyire kockázatos autó elkezd érdekessé válni. A nagy többség kerüli, de elég egy vevő, aki meglátja benne a lehetőséget. A fotózás utáni napra bejelentkezett egy dunántúli használtautó-kereskedés két munkatársa, megnézték, kipróbálták az autót, és el is vitték.

Hat számjegyű összeget adtak a műszakilag rendben lévő, látványában viharvert Subaruért, ami 9-cel kezdődik. A komplett autó ára alig volt több annál a 800 ezer forintnál, amennyiből egy működőképes bontott motort haza lehet hozatni Angliából. Ti mit tettetek volna? Ha az autó eladásakor 1,5-2,1 millióért hirdették a többit, ennyire olcsón bele lehet ugrani vagy használtan egy dízel boxer Subaru az az autó, ami távol legyen?