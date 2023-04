Többször elhatároztam, hogy gondosan írni fogom az autóimmal adódó kiadásokat, de arra nem sikerült rávennem magamat, hogy az átlagfogyasztás kiszámításán illetve a szervizelés és a karbantartás rögzítésén túl minden tételt feljegyezzek a parkolójegyektől a gépjárműadón át az ablakmosó-folyadékig.

Szerencsénkre vannak nálam sokkal pedánsabb autótulajdonosok, akik a kocsival kapcsolatos valamennyi kiadásukat rögzítik. Ennél is nagyobb öröm, hogy ezeket a kincset érő (és szerintem rendkívül érdekes) adatokat megosztják velünk.

10 év, 10 millió forint

Így jutott el hozzánk egy úrtól 1,4 literes Toyota Corollájának gondosan dokumentált története, amit most közlünk. Az illető az ingatlanszakmában irodaházak költségeivel foglalkozik, hasonló feladatot vállalt öt évesen és 77 000 kilométerrel megvásárolt autójának költségkövetésével. A 97 lóerős, 1,4 VVTi motoros modell élettörténetét és költségigényét 77-től 239 ezer kilométerig, öt és 15 éves kora között követhetjük. A teljes ráfordítás 9 935 138 Ft volt.

10 év alatt 161 425 kilométert tett meg a 2005 júniusban gyártott ötajtóssal. A három fő kritérium a megbízhatóság, a költséghatékonyság és a ráfordított idő kímélése, ebből igyekezett kihozni az optimumot.

Ahogy ő fogalmaz: „a mottó az lehetne, hogy 10 év, százezer mérföld, tízmillió forint, egy fájdalmasan átlagos autóval.” Teljesítményben, árban, korban az autó és a 16 100 kilométeres éves futásteljesítmény valóban közel van ahhoz, amit mi a Vezessnél átlagosnak érzünk Magyarországon. Lássuk, mi mennyibe került!

Kezdőbefizetés: 2 062 538 Ft

2,1 millió forint volt az első tétel, ennyibe került öt évesen az autó vagyonszerzési illetékkel és az átírás többi terhével együtt. Jóllehet a balesetmentes közlekedéssel A0-ból bónusz 10-ig lépett előre az autó gazdája, a kötelező felelősségbiztosítás és a casco majdnem 900 ezer forintot vitt el a 10 év során.

A bírságokra, gyorshajtásokra kifizetett 187 531 forint hasonló nagyságrendet tett ki, mint a 172 460 forintos gépjárműadó. Utóbbit sokan hívják súlyadónak, jóllehet régóta a motor teljesítménye után rója ki az állam, ami a 97 lóerős Corolla esetében 72 kilowatt.

Végig márkaszerviz, minimális javítási igény

Hosszabb távon az autó karbantartása és javítása 1,88 millió forintot emésztett fel, öt-öt kis és nagy szervizre bontva. Egyszer kellett kuplungot cserélni az autón és mindössze 345 187 forint ment el az autó javítására kipufogó-hegesztéssel, izzók és szervomotorok cseréjével, apróságokkal.

Öt és 15 éves kor között, 161 425 kilométeres futásra vetítve ez rendkívül csekély összeg és kiváló minőséget feltételez. Ennek tudatában jobban megértem, miért viselik jól a tulajdonosok a kortárs Toyoták szegényes zajszigetelését, rövid ülőlapját, nem elég magasra kihúzható fejtámláját, a tengelyirányban nem vagy csak nagyon kis tartományban állítható volánt és a spórolás egyéb szembetűnő vagy rejtett jeleit.

Fogyasztás: jobb lett volna dízelt venni?

Izgalmas tétel az üzemanyagköltség is, amire itt fillérre pontos adatokat találunk. Összesen 10 759 liter benzin vált kipufogógázzá az évtized során, ami 3 949 051 forintot emésztett fel. A 95-ös benzin átlagára 367 forintra jön ki literenként, ez mai áron 600 Ft felett van, sajnos az egész régióban a legmagasabbak közé tartoznak a magyarországi üzemanyagárak.

Átlagosan 6,67 litert fogyasztott 100 kilométeren a szívó oldalon változó szelepvezérléses Corolla 1,4 VVT-i. A tulaj takarékosan vezetett, mert a Spritmonitoron a típus átlaga 7,1 liter a belépő benzines motorral.

Elméleti kérdés, de érdekes lehet az összevetés az 1,4 literes dízellel, amely a fogyasztási naplók szerint 5,5 litert fogyaszt százon. Mai üzemanyagárakkal, 605 forintos benzinnel és literenként 585 forintos gázolajjal számolva az Otto-motorossal 6 934 000 forintba kerülne megtenni ezt a 161 425 kilométert, a dízellel 5 194 000 forintba.

1 740 000 Ft az árkülönbség, de hogy ebből mennyi marad a tulaj zsebében, az attól függ, mennyit kell elköltenie a szívó benzinesből hiányzó elemek javítására. Lehet, hogy megúszta volna az EGR-szelep rendszeres tisztításával és egyszeri cseréjével, de előfordulhat az is, hogy 200 ezer km körül injektorokat, nagynyomású szivattyút és turbófeltöltőt kellett volna felújíttatnia.

1,74 millió forintba beleférne nagyjából az összes dízelspecifikus alkatrész felújítása illetve cseréje erre szakosodott műhelyekben, amire ritkán van szükség, viszont a többletkiadás biztosan jelentkezik. De ne feledjük, hogy az autó rendelkezésre állása, a tulaj idejének kímélése is a három fő kritérium között volt az autóválasztáskor! 10 év tapasztalatával az atmoszférikus benzines Corolla gazdája cseppet sem bánja, hogy nem a D-4D-t választotta, ahogy abban is biztos, hogy a márkaszervizzel és a gyári alkatrészekkel is jó lóra tett.

Nem ette az olajat

Érzésem szerint ennél olcsóbban nehéz volna egy autót jó karban tartani és használni, ha az autótartás összes költségtényezőjét figyelembe vesszük. Tehát egy univerzálisan használható, egyautós családoknak is megfelelő biztonságú, kényelmű, méretű és elfogadható menetteljesítményű autó nemigen tud ennél kevesebb pénzbe kerülni ilyen hosszú távon egy megbízható technikájú, csekély fogyasztású, használtan, de nem elhasználtan megvett autónál.

Megvásárlásakor a Corolla már túlesett az új autók első életszakaszában adódó nagy értékvesztésen, de még friss és korszerű autó volt. Hajtástechnikája a benzines szívómotorral és a kézi sebességváltóval még egyszerű, de korrózióvédelme már tart ott, hogy a lakatosmunkák költsége elhanyagolható legyen 10 éves távlatban is.

Mivel az autót nem adta el gazdája, az értékvesztést csak saccolni lehetne, de a kiadásokat mérsékli a Toyoták és ez ezen belül is az E120-as Corolla kiemelkedő értéktartása. Az 1,4 literes motornál a súlyos olajfogyasztás az E110-es elődmodellt fenyegette az új motorgeneráció 1999-es bevezetése után. Az E120 ködjelű új generációban, pláne a 2005-ös modellfrissítés úti autókban más a helyzet.

Végigtekintve ezen az autóbiográfián kiviláglik, hogy a szervizelés az autó karbantartására vonatkozott, a tervezetten felüli javításokra, pláne költséges beavatkozásokra, nem kényszerült az autó tulajdonosa, aki jó gazdaként óvta autóját. Ár/érték alapon választott szervizt is, az autót a főváros agglomerációjában működő márkaszerviz tartotta karban.

Megtartani vagy lecserélni?

A régóta megbízhatóan szolgáló, de a nagykorúsághoz közelítő autókkal kapcsolatban felmerülhet a megtartani vagy lecserélni kérdés.

Ez itt is dilemma időnként „Egy új autó beszerzését számomra leginkább a környezetvédelem, a fejlesztések indokolhatják. Kérdés, hogy 3-4-5 évente az autók fejlődnek-e annyit műszakilag, hogy cserélni kelljen, vagy tisztább üzeműek-e annyival az újabb autók, hogy a gyártás nem éppen környezetbarát folyamatával együtt is pozitív-e még a mérleg? Összességében jelenleg semmilyen ingerem nincs lecserélni a vén csatalovat. Az autók biztonsági fejlesztéseit leszámítva érdemi racionális indokot nem találtam a váltásra. Egy mai autó sem fogott meg még. Ahogy a jelenlegi tendenciát nézem, ez még sokáig így is marad” – zárja levelét az elégedett tulajdonos.

Sokba kerül, de sokat is ad az autózás

Megértem az álláspontját, mert ennél kevesebb pénzből nemigen lehet megbízható állapotban tartani egy autót, bár számszerűsítve még ez is megdöbbentően magas összegnek hat. Amiért azonban sokat is kapunk függetlenségben, biztonságban, kényelemben, megspórolt utazási időben. Nem beszélve a szabadságélményről, amit egy jó állapotú saját autó ad, amely beindul, elvisz bárhová és haza is hoz onnan. Megér ennyit az autózás? Vagy többet is? Ti követitek, mennyibe kerül valójában az autótartás? Várjuk a tapasztalataitokat, a véleményeteket!

A 2005-ös Toyota Corolla 1,4 VVTi költségei, forintra pontosan

Vételár, átírás: 2 062 538 Ft

Fogyasztás: 10 759 liter benzin, 3 949 051 Ft (6,67 l/100km)

Szervizelés, karbantartás: 1 878 423 Ft

Összetevők bontásban:

Nagy szervizek (5 db): 488 843 Ft

Kis szervizek (5 db): 510 051 Ft, benne a kuplungcsere

Rendkívüli szerviz (7 db): 345 187 Ft, izzók, szervomotorok, kis lakatolás, kipufogó hegesztése

Vizsgák és felkészítés (5 db): 177 130 Ft

Fejlesztés: 60 493 Ft, váltózár, oldaldíszléc, ablakfólia

Saját bütykölés: 23 814 Ft, tisztítószerek, ablaktörlő, néhány izzó, klímatisztítás

Mosás: 49 905 Ft

Gumis: 223 000 Ft, szezonális gumicsere, felni, gumiszettek

Kötelező felelősségbiztosítás és casco: 893 737 Ft, A0-tól B10-ig

Kiegészítők: 253 826 Ft Pl. tetőcsomagtartó, gyerekülés, apróságok, bontóból ez-az

Saját hibás koccanások javítása: két alkalom, 253 417 Ft

Parkolás, pályamatrica: 204 297 Ft

Büntetések: 187 531 Ft. 7 db, jobbára gyorshajtás, külföldön és belföldön

Önkormányzati teljesítményadó: 172 460 Ft

Egyéb: 79 858 Ft Autóbérlés, közösségi közlekedés, stb.

————————————–

Mindösszesen 3653 napra, 161 425 km-re: 9 935 138 Ft

Fajlagosan: 61,55 Ft/km és 82 793 Ft/hónap