Miután a hőmérséklet +7 Celsius-fok alá csökken, érdemes – számos európai országban pedig, különböző feltételek mellett, egyenesen kötelező, az aktuális előírásokról mindig tájékozódjunk utazás előtt! – ún. téli gumira váltani, hiszen a nyári abroncsok anyaga megkeményedik, nem tapad megfelelően és – függetlenül az aszfalt nedvességétől – csúszóssá válik, emellett a mintázat sem kezel olyan jól a vizet, latyakot, havat. Megnő a fékút, a féktávolság, összességében a balesetveszély.

Az autósok jelentős része mostanra talán már túl van a cserén, de akik még nem rendezték ezt, és esetleg épp idén válik aktuálissá a korábbi szett lecserélése – hiszen az abroncs anyaga akár minimális használat, a leggondosabb tárolás mellett is öregszik, majd 5-6-8 év után alkalmatlanná válik, függetlenül a felület, a mintázat állapotától –, azok most a lehető legfrissebb választékról tájékozódhatnak alább.

Feltételezzük, hogy aki téligumi-tesztet olvas, ezen az akadályon már túl van, de a biztonság kedvéért leírjuk, hogy ezeket – az EU-s előírásoknak megfelelően – 3 hegycsúcs és hópehely piktogrammal, valamint M+S (mud and snow – sár és hó) betűkkel jelölik.

Érdemes figyelni az ún. DOT-számot is, ennek négy jegyéből a második kettő a gyártási évet, az első kettő az éven belüli gyártási hetet mutatja. Alább új gumikról lesz szó, de ha korábbi modelleket – ne adj’ isten használtakat – vennénk, ahogy fentebb is írtuk, kiemelten fontos a kor – ahogy persze a minta profilmélyége is, ez újonnan 4 mm, 1,6 mm-es mélység alatt már érdemben használhatatlan az abroncs téli körülmények között.

A már-már etalonnak számító német autóklub, az ADAC a 2023/24-es tél előtt is elvégezte téligumi-tesztjét, alább mutatjuk az eredményeket a legújabb téli gumikról.

A legelterjedtebb gumikat vizsgálták

Az ADAC az idei szezonra két, igen széles körben használt méretet, a például számos kis és kompakt SUV-n (Dacia Sandero Stepway, Kia Xceed, Opel Crossland stb.) elterjedt 205/60 R16-ost, valamint a kompaktokon (Audi A3, Ford Focus, Opel Astra, Peugeot 308, VW Golf stb.) jellemző 225/45 R17-ost tesztelte, kétszer 16, összesen 32 különböző gyártmányt.

Téli gumik kis SUV-kra

A 205/60 R16-os, H-s, azaz 210 km/órás sebességig ajánlott méretű abroncsokat Volkswagen T-Rocon tesztelte az ADAC.

A kipróbált gumik közel fele ért el „jó” minősítést, de kiemelik, hogy a használati érték nagyban függ a vezetési stílustól, szokásoktól is.

A sokat autópályázó, tehát gyakrabban száraz felületen vezető autósoknak a Dunlop Winter Sport 5-öt és Michelin Alpin 6-ot ajánlják, a tartósságuk is kiváló.

Az összes jó minősítést elért abroncs jól szerepelt a nedves útfelületen, a tesztelők elégedettek voltak a fékezésnél mutatott teljesítményekkel, ezen a téren a Bridgestone Blizzak LM005 teljesített a legjobban, de a Goodyear Ultragrip 9+, a Continental WinterContact TS 870 P and Hankook Winter i*cept RS3 is ajánlhatók ilyen körülményekhez. A hóval gyakrabban találkozóknak a Hankook lehet a tuti tipp az ADAC szerint.

A 16-ból hét gumi kapott „megfelelő” minősítést, ezek szintén bátran használhatók, de ahogy feljebb, itt is érdemes az igényekhez, szokásokhoz leginkább passzoló modellt választani, és tisztában lenni azzal, miben nem jeleskednek az abroncsok. A Kleber Krisalp HP 3, a Barum Polaris 5, a Vredestein Wintrac és az Uniroyal WinterExpert száraz útfelületen teljesített gyengébben, míg a BFGoodrich G-Force Winter 2 és a Fulda Kristall Control HP 2 épp vizes, latyakos aszfalton gyengébb.

Ebben a méretben két gyártmány bukott meg, azaz kapott „elégtelen” minősítést: a török Lassa Snoways 4 és a kínai Austone Athena SP-901 száraz, de főként nedves útfelületes szerepelt gyengén, ezek – bármilyen olcsók is legyenek – senkinek nem ajánlhatók jó lelkiismerettel.

Nagyobb méretért kattints a képre!

Focustól a Golfig

A „kompaktos gumikat”, azaz 225/45 R17-es méretű H-s jelölésű abroncsokat a kategória etalonján, egy Volkswagen Golfon vizsgálták az ADAC szakemberei.

Az egyik legjobban fogyó méretben a 16 közül már csak négy modell ért el „jó” minősítést, 11 zárt „megfelelő” értékeléssel, egy kapott „elégtelent”. Ahogy a kisebb méretnél, ezúttal itt sem volt „nagyon jó”.

A legjobb összesített eredményt a Continental WinterContact TS 870 hozta, köszönhetően a száraz és nedves úton nyújtott kiváló teljesítményének, valamint a szintén erős környezeti „teljesítményének” – igen kiegyensúlyozottnak bizonyult. (Bár csak a „megfelelő” osztályzatot érte el, a Bridgestone Blizzak LM005-öse még az osztályelső Continentalénál is jobb vizes úton, ám ezt a gyengébb havas-jeges szereplés húzta le.)

A Michelin Alpin 6 és a Goodyear UltraGrip Performance + igen hasonlóan szerepelt, a francia terméket a jobb futásteljesítmény helyezte előrébb, az utolsó „jó” a Dunlop Winter Sport 5-ös lett, ezt szintén megdicsérte az ADAC, megjegyezve, hogy a nedves úton azért lehetne jobb.

Mindent is mérlegelnek A szövegben és a táblázatban szereplő fő kritériumok többsége eleve több részeredményből áll össze, mutatjuk, miket is vizsgál-mérlegel az ADAC, amíg eljutnak az összesített végeredményig. Alapvetően két fő szempont érvényesül: a menetbiztonság, ez a végeredmény 70%-a, míg a környezetterhelés 30%-kal szerepel. A menetbiztonság 70%-os „szelete” számos alszempontból áll össze, mutatjuk, melyek ezek: Száraz útfelület – súlyozás: 30%

– Viselkedés: az autó viselkedése normál körülmények között: egyenesfutás, kormányvisszajelzések stb. – súlyozás: 40%

– Biztonság: az autó viselkedése a határon – sávváltás, kanyarstabilitás stb. – súlyozás: 40%

– Fékteljesítmény: féktáv ABS működése mellett 100 km/óráról 1 km/órára – súlyozás 20% Nedves útfelület – súlyozás: 40%

– Fékteljesítmény: féktáv ABS működése mellett 80-ról 20 km/órás sebességre aszfalton és betonon – súlyozás: 30%

– Hosszirányú aquaplaning: gyorsítás 7 mm mély vízben, a jobb oldali kerekek szárazon, a bal oldaliak a vízben, az utóbbiak 15%-os megcsúszási pontját mérik – súlyozás 20%

– Átlós aquaplaning: fokozatos gyorsítás 65-ről 95 km/órára egy 200 m hosszú körpályán, 20 méteres vizes szakasszal, 5 mm mély vízzel; a vizes szakaszon a kerekek eltérő sebességét mérik – súlyozás: 10%

– Úttartás: 1900 méteres, kanyargós, teljes felületén vizes pályán való vezetés a lehető legnagyobb sebességgel, a köridőt és a tesztpilóták szubjektív benyomásait értékelik – súlyozás: 30%

– Úttartás kanyarban: a lehető leggyorsabb vezetés egy teljesen nedves körpályán, a köridőt értékelik – súlyozás: 10% Havas útfelület – súlyozás: 30%

– Fékteljesítmény: féktáv ABS-es lassítás mellett 30-ról 5 km/órára havas úton – súlyozás: 25%

– Elindulás: alacsony sebességről való gyorsítás havas úton, 10 és 60% közötti megcsúszási tartományban – súlyozás: 15%

– Úttartás: havas úton történő vezetés időméréssel és a tesztpilóták szubjektív benyomásainak értékelésével – súlyozás: 40%

– Viselkedés jeges útfelületen – súlyozás: 20% A környezetterhelés 30%-a az alábbiakból áll össze: Kopásállóság – súlyozás: 40%

– 15 ezer kilométeres konvojos menet azonos autókkal, váltott sofőrökkel, valamint 5 ezer kilométeres tesztpados futás; a profilmélység változását mérik; próbapados mérések: 5000 km megtételét szimulálják, 1250 km utáni kopásmérésekkel; az eredmények felszorzása az 1,6 mm-es törvényi határérték eléréséig megtehető távolságig. Gumikopás – súlyozás: 20%

– A kopadék tömege mg/km-ben az autó tonnnánkénti súlyára vetítve, garnitúránként Hatásfok – súlyozás: 20%

– Tömeg: az abroncsok tömegének hatása a lendületre gyorsítás közben; Fogyasztás: 2 kilométeres pályán, konstans 100 km/órás sebesség mellett elvégzett mérés (l/100 km) – súlyozás:50-50%. Zaj – súlyozás: 10%

– Beltéri zaj: 30 és 80 km/óra közötti, aszfalton és betonon leállított motorral történő futás a bent ülő két személy szubjektív benyomásai alapján – súlyozás: 50%

– Külső zaj: ISO-szabványok alapján végzett mérés a mérési ponton leállított motorral, 80 km/órával elguruló autón – súlyozás: 50% Fenntarthatóság – súlyozás: 10%

– Különböző környezetkímélő gyártási szabványoknak való megfelelés

A „megfelelő” minősítést elért, sokszereplős középmezőnyben is fontos szempont lesz a választásnál a jellemző használat: a nedves, vizes utakra a Semperit Speed Grip 5, a Hankook Winter i*cept RS3, a Giti GitiWinter W2, az Apollo Aspire XP Winter, a Pirelli Cinturato Winter 2, a Yokohama BlueEarth-Winter V906 és a már említett Bridgestone Blizzak LM005 jobb, míg az itthon egyre ritkábban előforduló havon-jégen a Vredestein Wintrac Pro, a Hankook Winter i*cept RS3, a Kumho Wintercraft WP52, a Pirelli Cinturato Winter 2, a Sava eskimo hp2 és Kormoran Snow teljesít jobban.

Utóbbi ugyanakkor tényleg kizárólag egész télen havas utakra – talán síüdülőkbe, hütték környékére – ajánlható, a vizes és száraz útfelületeken leszerepelt, ezért is kapott elégtelent az ADAC-tól.

Nagyobb méretért kattints a képre!

Tárolás

Akár nyáriról váltunk téliekre, akár fordítva, fontos a lecserélt, hónapokra félretett abroncsok megfelelő tárolása, hiszen helytelenül raktározva eldeformálódhatnak, ami teljesítményromlást, sőt, balesetveszélyt is jelenthet.

Ha nem a gumisnál, hanem mi magunk tároljuk őket, akkor ha felnin vannak, lógatva vagy vízszintesen egymásra tornyozva, a sorrendet időnként váltogatva, ha pedig felni nélkül, akkor állítva, bizonyos időközönként – mondjuk havonta – egy kicsit elforgatva raktározzuk őket, amíg vissza nem kerülnek az autóra.

A cserék kapcsán talán mondanunk sem kell, hogy sosem szabad csak az egyik tengelyen használni téli (nyári) gumikat, cseréljük mind a négyet!