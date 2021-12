Nem a legdrágább és nem is a legerősebb tesztautók hagyták bennünk a legmélyebb nyomot 2021-ből. A Vezess idei kedvencei következnek, széles merítésből, mert mi, akik a teszteket és menetpróbákat írjuk, magunk is sokszínűek vagyunk. Van, ami a kényeztető luxusnál és az égig érő teljesítménynél is fontosabb.

Földes Attila, fedélzetmester és aranykoszorús lyukkamera-készítő



A tavalyi, 2020-as kedvenc tesztautólistához hasonlóan idén is széles skálát fog át az elmúlt évben kipróbált, vezetett, vagy csak megtekintett járművek sora. Logikus és teljesen érthető választás lenne, ha a földöntúli gyorsulást produkáló, 761 lóerős villany Porsche, a Taycan kombi változata lenne a kedvenc, aminek 2,9 másodperces gyorsulását Csehországban próbálgattuk. Persze, ennek az égvilágon semmi értelme nincs, és annyira zöld így az elektromos Porsche, mint Mayluu-Suu uránbányái, de a gyorsulása valóban nem evilági. Ez tényleg tudja azt, hogy megnyúlik a bőr az arcodon, és kimegy a vér az agyadból minden egyes gyorsításkor.

Ritka, kivételes alkalom, amikor ilyen ritkaságot vezethetünk

Mégsem ez lett a kiválasztott, mert ilyet nagyjából bárki vezethet, és ha elég vastag a pénztárcád, meg is vásárolhatod, hazaviheted, hanem egy másik, civileknek elérhetetlen szörnyeteg lett a befutó: a Komondor. A prototípusokat zárt pályán, a gyártó Gamma Zrt. telephelyén vezettük, ahol ezúttal nem a gyorsulás, hanem a bő 12 tonnás tömeg – ebből 100 kilogrammot nyom csak egy ajtók – , az 500 lóerős 12 literes motor, a 2300 Nm nyomaték és a bunkerszerű vasketrec pörgette meg az adrenalinszintet. Kilátni nem könnyű a lőrésszerű, 10 centi vastag üvegen át, de itt nem is akkora baj, ha odakoccanunk valaminek. Úgyis a valami fog eltörni, hacsak az nem nagyobb egy mozdonynál.

Horváth Zsolt, főszerkesztő, lélekben MX-5-tulaj



Villanyautó, villanyautó – erről szólt 2021-ben az autómárkák kommunikációja. Sorra jelentek meg az új elektromos hajtású vagy legalább hibrid modelljeik. Ami remek a hétköznapi, logisztikaszerű közlekedés szempontjából, de egy hétvégi mátrai túrán a klasszikus vezetési élményt keresem, amiből szerencsére idén is kijutott. Olyan izgalmas autók szerepelnek a top 10-es listámon, mint a Lotus Exige, az Alpine A110, a Hyundai i20N. A legjobb három közé viszont – erre én is csak utólag jöttem rá – már csak nyitható tetős modellek kerültek. Bejönnek a kabriók, roadsterek.

Nem hiányzik az örök kedvenc, a Mazda MX-5-ös, amelyből minden évben jön egy újabb változat, idén egy RF volt a barátom. De imádtam a másik végletet, a BMW 4-es Cabriót, amely mindent tud, amit egy prémiumautónak tudnia kell.

2021-es kedvencem a Lexus LC 500 Convertible. A 2012-es LF-LC tanulmány fő vonalain alig változtatva érkezett a piacra, előbb kupé, később kabrió formában. Különlegesen szép autó, amely úgy sugároz eleganciát, hogy közben egyértelműen sportos is. Utastere luxuskivitelű, elég csak megnézni a bőrbe bújtatott műszerfalat. De a kedvencem a középre helyezett fordulatszámmérő.

A lemezek alatt a klasszikus autóépítés hagyományait őrzi az LC 500. Orrában 5,0 literes V8-as motorral, amely tízfokozatú automatikus sebességváltón és önzáró differenciálművön keresztül hajtja a hátsó kerekeket. Nem sportautó, hanem gyors túrakocsi, amely izgalmas vezetési élménnyel örvendeztet meg, de a hétköznapokban sem követel sok lemondást. Kifinomult, elegáns, gyors.

Hamvas Tamás, E36-suttogó



Teljesen elszemélytelenednek az autók, a 2021-es évre visszatekintve ez egy elég megdöbbentő felismerés. A külföldi útjaim jelentős részén nem vezettem olyan autót, amiben lett volna hagyományos motor. Ebben az elektromos világban pedig nehéz kedvencet válogatni. Hagyjuk is a villanyautókat, szerencsére volt mellettük olyan, ami azért meghatározta az évet.

Akkora meglepetést okozott például a Cupra Formentor VZ5, hogy a sajtóbemutatón egy menet helyett besunnyogtam még egyre. Az az autó képes szárazon driftelni. Úgy, mint a 90-es évek összkerekes raliautói. Ki lehet ismerni, kommunikál, lehet vele fejlődni, megtanulni kihasználni a trükkös hátsó difit és a 400 lóerőt. Egy igazi hippi, mintha legalább 20 évet késett volna a megjelenéssel.

Tisztán látszik, hogy ami idén is tetszett, annak leginkább régi gyökerei vannak. Az Alpine A110 S koncepciója például több mint 15 éve készült el a Caterhamnél, olyan is az autó, fantasztikus vezetni. Aztán ott volt a Lotus Exige Sport 410, amiről videót is forgattunk. Adrenalintól remegve szálltam ki belőle akkor is, ha csak a boltig mentem el vele, szabályosan versenyautó, pont azért szeretem, mert semmi helye a közúton, maga az öncélúság.

Személyes listám élén viszont nem szerepelhet más, mint az Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio. Idén is ez volt a legjobb autó, amit vezettem, pedig volt Aston Martin Vantage, Bentley Flying Spur és Rolls-Royce is. Mégis az olasz V6-os biturbó sportszedán annyira tökéletes minden szempontból, annyira könnyen lehet vele keresztben autózni, olyan egyszerű és autószerű a vezetése, hogy idén sem érhetett a nyomába semmi. A Teletank sorozatban masszívan vezeti a sort a legmagasabb fogyasztással, amiért külön is büszke vagyok rá.

Ha Giulia Quadrifogliót vezethetek, akkor az lesz az év legemlékezetesebb pillanata. Szerencsére idén is jutott belőle

Fehér Patrik, F1-szakíró, szerkesztőségi gokartbajnok



Ha figyelmesen olvastátok kollégáim fenti gondolatait, többször is találkozhattatok az Alpine A110 S-sel és a Lotus Exige Sport 410-zel. Nem titok, hogy szerkesztőségünk több tagja is beült rövidebb-hosszabb ideig a volánjuk mögé, hatásukkal pedig levettek minket a lábainkról, köztük engem is.

Az újabb, egyébként jogos dicséret helyett inkább egy olyan autó felé fordultam, melynek kipróbálására Magyarországról egyedüliként utazhattam el. A minden eddiginél erősebb benzines Porsche Macan bemutatójára azóta is gyakran visszagondolok: a 18 mázsás kocsi viselkedése a kanyargós, szűk norvég utakon letaglózóan csodás volt, a “sportautó szegmense” kifejezés minden szempontból megállja a helyét: patent kormányzás, kiválóan hangolt futómű, patikamérleg pontosságú nyomatékelosztó szoftver a még jobb stabilitásért, na meg a 2,9 literes biturbó V6-os a GTS-ben, 440 lóerővel! Egyértelmű győztes nálam a stuttgarti crossover.

Önmagában is remek élmény volt a Macan, de ez csak az előétel volt egy háromfogásos lakomán

Visszatérve a hétköznapokba, itthoni tesztautóim közül a Volvo V60 Cross Country vitte a prímet: mind a terepkombi kategória, mind a svéd eredetű márka nagyot nőtt a szememben ennek az autónak köszönhetően. A Volvo szeretné, ha prémiummárkaként gondolnánk rájuk, a V60 CC pedig szinte el is hitette velem ezt az érzést. Mindezt ráadásul meglepően jó áron tudja.

Szörényi András, használtautó-felhalmozó

Kezdem két győzhetett volna autóval. A Hyundai Ioniq 5 külsejével, a majdnem fekvő helyzetig dönthető pihenőüléssel, a falunapra az ugrálóvárat felfújó (230V/3,6 kW-os) külső konnektorral és a 800 voltos, valóban villámgyorsnak mondható egyenáramú töltéssel lehengerlő autó. Egyedül azért nincs az első háromban, mert csak külföldön vezettem, és a megismerés egy menetpróbán nem ugyanaz, mint az itthoni teszten, hosszabban együtt élni egy autóval. Nekem a KIA EV6-nál sokkal jobban tetszett a szögletes testvérmodell. Az Alpine A110S nálam is dobogós lenne, de a kollégák már méltatták.

Ilyeténképpen nálam a dobogó alsó foka idén a BMW 430d Coupéé. Összkerékhajtással volt képes hozni a Prius III fogyasztását, annak keserűségei nélkül, és egészen más dimenzióban hajtva, mint ahogy az ökautók királya mozogni képes. 5,1 mp alatt gyorsul 100-ra és 100 kilométerre 5,6 liter volt a kúton mért átlagfogyasztása. A G22-es tesztautó listaáron 24 714 300 forintba kerül újonnan, de amit utazóautóként erőben, futási kultúrában, menetbiztonságban nyújt, azt nálam csak egy ötajtós G26 Gran Coupé volna képes elhomályosítani a mai BMW-k közül.

De majdnem 25 millióért ez a sok jó el is várható, ezért a gran turismo-t megelőzte egy földközeli családi autó. A Peugeot 5008 1,5 HDi az importőr „lakossági” tesztautói közé tartozik, tehát nem egy extrákkal teletömött, de minden szükségessel ellátott autó Active Pack felszereltséggel, kiválóan átrendezhető belső térrel, franciás kényelemmel, érdekes formatervvel és egy egészen kiváló dízelmotorral. A nagyon tisztán működő 1,5 Blue HDi többet ad annál, ami egy ekkora autóban 130 lóerőtől és 300 newtonmétertől elvárható és ezt megkoronázta a parádés fogyasztással.

Idei tesztautóink közül a londoni taxi modern reinkarnációja, az LEVC TX Vista a kedvencem. Semmi máshoz nem hasonlít a csomagterét a jobb első utas helyén viselő, 1+3+3 üléses taxi, amely az ősi személyfuvarozó tapasztalatokat és a modern, soros hibrid technikát összebékítő, tökéletes célszerszám, mint egy méregdrága metszőolló. 762 centis körön megfordul, ez jobb, mint a zseniális Toyota iQ-é.

26 év, hét ülés, öt henger, két év műszaki

Úgy szakmailag, mint emberileg az év autós sikerélménye számomra, hogy friss műszakival pöföghetek a 124-esben és a vizsga után megoldható lesz az átrendszámozása (amit valamiért érvényes forgalmi engedélyhez köt a jogalkotó). Hamarosan felcsavarozhatom rá azt a rendszámot, amiben S és 124 is van, amivel szívemnek még kedvesebb lesz ez az S124-es Mercedes.

Nektek melyik volt a kedvencetek a Vezessen idén bemutatott új tesztautók közül? Várjuk a hozzászólásokat, maradjatok velünk 2022-ben is! Minden kedves Olvasónknak jó egészséget és boldog új évet kívánunk!