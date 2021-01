Olvass tovább

Az autó két oldalán lévő egyik 200 literes üzemanyagtartályon kaptatunk fel a vezetőállásba, és mászunk be az ajtónyíláson az előrelátóan már a földről kinyitott, mázsányi ajtó mögé. Pontosabban lőrésen, mert itt ez a szokás és amúgy is inkább bunkerhangulata van az utastérnek, miután magunkra csuktuk a valószínűtlenül finoman záródó ajtókat. Bent vagyunk egy fém kalitkában, amiből nem könnyi kipiszkálni azt, akinek esze ágában sincs kijönni. Egyelőre még mi is maradnánk, hiszen a java még hátra van, életre kell kelteni a szörnyet.

Elfordítom az áramtalanító kapcsolót, felpöccintem a gyújtáskapcsoló piros kupakját, gyújtás, majd jön az indítózás. Itt nincs hülyebiztos féktaposás-kényszer, a motor indul, ha ezt várják el tőle. Próbálom beállítani a kormányt, ülést, de itt csak az üléstologatás az egyedüli opció. Hasonlóan járok a tükrökkel, állítani ezeken sem lehet, és az ablakot sem tudom leereszteni, hiszen még berepülne valami. Mindegy, az apró ablakon valami látszik a külvilágból is, de nem sok. Kész szerencse, hogy nem is nagyon kell, hiszen ezt a kasztnit nehéz úgy meghúzni, hogy bármi baja essen.

Kézifék ki, az automata váltó gombjai között megkeresem a D-t, és már mehetünk is. Itt 6,7 literes, soros hathengeres, Cummins dízelmotor morog az orrom előtt, ami 364 lóerős teljesítményre és 1100 Nm nyomaték leadására képes. Bár a tömeg lóerőarány nem annyira fényes, mint egy sportkocsinál, a 364 lóerő így sem kevés, egész élénken mozog vele a 12,5 tonnás autó. Kell pár kör, mire ráérzünk az ízére, meg mire az üvegen áttekintés helyett inkább a kamerák képére hagyatkozunk.

A körbe-körbe randalírozás után már feladatot is kapunk, vasúti beton talpfákon bukdácsolunk vele, meredek emelkedőn, lejtőn égetjük a gázolajat – békeidőben 100-on úgy 40 litert füstöl el a Komondor – nem meglepő, hogy a betonakadályokon magabiztosan lépked át, csupán a kormányt kell egyenesben tartani. A független, csavarrugós felfüggesztés határozottan komfortos, amihez a bitang méretű Michelin abroncsos kerekek is hozzátesznek. Mindössze az idétlen helyen lévő, fura szögben álló fékpedál használata igényel egy kis rutint, eleinte azt sem tudtam, hol keressem a talpammal.

Varázslatos dolog, ahogy nagyobb gázra elkezd hörögni a sorhatos dízelmotor, órákon át boldogan hallgatnám, miközben hol méteres rézsűn ugratunk le, hol mosógépnyi betonkockán gázolunk át. A mellettem ülő gyári embert ugyan megkérdeztem, hogy ezt azért ugye, kikerüljem, de lebeszélt a felesleges kerülőről. Miután minden létező tereptárgyon többször ide-oda is végigautóztunk, ideje volt átszállni a másik végletbe, a háromtengelyes, 500 lóerős, 2300 Nm-nyomatékú, 12 literes motorral hajtott nagy testvérbe.

Amennyivel nagyobb, annyival kényelmesebb is vezetni ezt a járgányt, hiszen ebben csupán 8 mm páncélt kell magunkra csukni, és az előzőhöz képest szinte óriásiak az ablakok is. Ugyan elképesztően hosszú a kasztni, de még ebben sem hiányzik különösebben az összkerék-kormányzás, szépen lehet vele lavírozni bárhol, bármilyen terepen.

A Gamma Zrt. jellemzően vegyi felderítő eszközök, műszerek fejlesztésével, gyártásával foglalkozik, és hamar kiderült, hogy jobb piaci lehetőségei vannak egy olyan cégnek, amely komplett megoldásokat tud szállítani. Jelen esetben nemcsak az elismert, keresett műszereket, pucéran, hanem ezt rendszerben, egy erre alkalmas járműbe beépítve. Eleinte más, külföldi cég bevonásával próbálkoztak, akik műszert nem, csak járművet gyártanak, de jobban belelátva a részletekbe, úgy tűnt, nem is olyan reménytelen, hogy saját gyártású járművel rukkoljanak elő.

A Netflix “Halálos harcmező” című akciófilmjében is feltűnnek Komondorok. Sőt, aki elég figyelmesen végignézi az alábbi előzetest, még a Kelenföldi erőmű vezérlőtermét és más hazai részletet is felfedezheti a képkockák között:

Százéves múlt – Gamma A Gamma Zrt. a bő 100 évvel ezelőtt alapított Gamma Művek utódja, amelyet 1920-ban szabadalmak értékesítésére, mechanikai és elektrotechnikai cikkek gyártására és forgalmazására hoztak létre. 1926-tól már a sokaknak ismert Fehérvári úti gyárban folyt a kutatás, termelés, elsősorban tudományos és kísérleti készülékek előállításával, geodéziai műszerek gyártásával, javításával. Az 1935-ben megalakult optikai csiszolórészleg termékei a 40-es évekre már világhírűvé váltak, és a II. világháborút megelőző években a gyár komoly mennyiségű katonai termékre kapott megrendelést. Az első Gamma-Juhász rendszerű lőelemképző műszerkomplexum az 1930-as évek kezdetén alkalmas volt légvédelmi ütegek irányítására. A háború után a szükséges irányzó és tábori távcsöveket, tájolókat szintén a Gammánál rendelték meg, de a katonai termékek mellett geodéziai és térképészeti műszerek gyártásával is foglalkoztak, de az mikroszkópok és egyéb orvosi műszerek gyártása is belefért a portfólióba. A profilváltások során az optika helyét a nukleáris műszergyártás vette át, a geofizikai és orvosdiagnosztikai műszerek mellett. Gamma Művek állami vállalat felszámolása során, annak szakmai utódaként alakult 1993. december 1-én a Gamma Zrt. , amely kezdetben a nukleáris műszergyártás profilt folytatta, majd 2008-ban átköltözött az Illatos útra, az azóta már a Gamma Zrt.-be olvadt Respirátor Zrt telehelyére. Jelenleg divíziókba szervezve folytatja működését, gyártanak egyéni védőeszközöket, mérőműszereket – meteorológiai állomásokat, sugárzásmérő műszereket, gázérzékelőket – , illetve nukleáris berendezések mellett páncélozott harcjármű családot, – ez a Komondor – illetve mobil laboratóriumot, tábori ellátó rendszereket. – forrás:wikipedia.org

Az első

2010 környékén, egy könnyű páncéllal ellátott, speciális vegyi felderítő jármű építésére kiírt pályázat keretében készült el az első Komondor. Az alapkoncepció szerint nem egy meglévő járműbe szerelték be a saját eszközeiket, hanem megnézték, képesek-e önerőből összehozni egy alapot. Képesek voltak. A tervezést szinte teljesen nulláról kezdték, csupán a meglévő előírások, katonai követelmények ismeretében, illetve a korábbi, katonai kiállításon látott minták alapján. Azóta ez a jármű már a Paksi atomerőműnél teljesít szolgálatot, illetve a katasztrófavédelem is használ három darab, háromtengelyes változatot.

Mennyi idő alatt és hol készülnek?

Ha valaki besétálna, hogy vásárolna magának egy Komondort, – ez elméleti kérdés csupán, mivel páncélozott, katonai eszköznek számító járműhöz civil nem nagyon juthat hozzá legálisan – úgy egy évet kellene várnia, hogy megkapja az elkészült járművét. A legtöbbet a fődarabok beszállítása, illetve a mérnöki egyeztetés viszi el, hiszen nincs két egyforma felhasználási területre szánt jármű, így a műszaki részletek is különbözőek. A Cummins-tól érkező dízelmotorok is ezerfélék lehetnek, mind teljesítményben, nyomatékban, lökettérfogatban és abban is, hogy milyen károsanyag-kibocsátási normának felelnek meg. Például ugyanaz a 8.9 literes motor 320 és 400 lóerő közötti teljesítményű is lehet, kaphat fix és változó geometriájú turbót is, a felhasználástól függően.

A motort amúgy a végletekig finomhangolható, még azt is meg lehet határozni, merre és milyen szögben álljon rajta a vízcsonk. A motor kiválasztása után a váltó jön, alapból a katonai felhasználásra szánt Allison gyártmányú, Szentgotthárdon készülő automatikus váltó kerül a Komondorba, amelyek más anyagbók készülnek, mint a civil változatok, robusztusabb a felépítésük és nagyobb nyomaték átadására képesek. Majd jön az osztómű és a futómű hangolása. A gyártás során még a motorgyártó cég szakemberei is kiszállnak, megnézik, hogyan építették be a motort.

Miből készül, mit bír?

Bár terepjáróknál azt szoktuk meg, hogy alvázra épülnek, a Komondor mégis önhordó karosszériájú jármű. Az aknára futásnál praktikus V-alakú has minden modellnél 20 milliméteres páncélból készül, míg a polgári célú felépítmény már készülhet 8 milliméteres páncéllemezből is, addig a katonai változatok 15 mm-es lemezből állnak, amire bentről még egy 10 mm-es repeszhatás csökkentő réteg is is kerül. Az ablakok 100 mm-es, illetve az új, masszívabb anyagoknak köszönhetően már 82 mm-es kompozit anyagból (többrétegű polikarbonát/üveg) készülnek és ugyanúgy ellenállnak a legtöbb 7.62-es kaliberű lőszernek – ez a Kalasnyikov ligája – mint a páncéllemez. Egy tisztességesen páncélozott ajtó így nagyjából 100 kilogrammot nyom, mégis meglepően finoman záródik. Csak arra kell figyelni, semmire ne csapjuk rá, mert annak lőttek.

Motorterében Cummins dízelmotorok dolgoznak, és az Allison-tól érkező automatikus váltóról is volt már szó. Az osztómű -terepváltó három fokozatú, az országúti és terepfokozat mellett van üres is, ami többek közt baj esetén jön jól, amikor esetleg vontatni kell a járművet. A független felfüggesztésű futómű katonai szabvány, szintén külső beszállítótól érkezik. Elméletben ezekkel az alkatrészekkel a négykerék-kormányzás is megoldható, de erre nincs igazán szükség, a Komondor egész jól fordul enélkül is. Persze, ha valaki kézi váltóval, vagy éppen merev hidakkal szeretné megrendelni az autót, az is megoldható.

Moduláris felépítésének köszönhetően végtelen variációt lehet összeállítani, a két- három tengelyes felépítéstől kezdve a zárt, platós, vagy hibrid felépítményig. Lehet variálni a páncélvastagsággal, ablakmérettel, illetve a belső is a célnak megfelelően alakítható ki, kérhető harci gázokat is kiszűrő, a kabinban 200 Pa túlnyomást biztosító levegőrendszerrel, és persze meg lehet tömni a cég fő profilját képező vegyi felderítő műszerekkel, eszközökkel is.

A saját alkatrészeken kívül más hazai termékek is megtalálhatóak a Komondorban, így a kormányszerkezet, elektronika, futómű részegységek, klíma környékén is találni magyar beszállítókat, és a programozható, intelligens kerékfúvó rendszer is magyar, ami a kerékagyon keresztül fújja fel a gumikat és 2-3 lövedék okozta lyuk légveszteségét képes menet közben pótolni. Felnijein Michelin XZL gumik találhatók, amelyek terepen és aszfalton is jó tapadást biztosítanak, valamint úgynevezett run-flat rendszer is beépíthető, ami, akár teljes légvesztés mellett is biztosítja még a mozgásképességet.