Megérkezett a legújabb Suzuki Swift generáció a magyar piacra is. Az új kisautó szinte semmit nem változtatott az eredeti koncepción, könnyű, egyszerű és a legolcsóbb új autók között játszik. Ezzel párhuzamosan viszont rengeteget fejlődött vezetéstámogató rendszerek és biztonsági berendezések terén, javult a minőség, bővült a felszereltség és alapos változáson ment keresztül a külső.

Minden eddiginél merészebb a formaterv és az élénk fényezések mellé divatos pasztell színeket is hordhat a kisautó fekete tetővel is akár. Jelentős változás az elődjéhez képest, hogy már nem négy, hanem három henger hajtja, de a motor lökettérfogata azonos, az erő is hasonló, 81 lóerő és 111 Nm nyomaték. Egy apró hibrid rendszer segíti a motor működését, ami plusz erőt tud kifejteni az olyan üzemekben, amikor a motor terhelése ezt indokolja.

Ezáltal a fogyasztását is alacsonynak ígérik, 4,4 liter/100 kilométer, ami meggyőző, ha tudja a valóságban. Pontosan ennek jártunk utána a legújabb Teletank epizódban, a végeredményen pedig mi is csak pislogtunk.

Tarts velünk! Ez a Teletank, a Vezess fogyasztásmérő sorozata. Ha megmutatnád az autódat, ami lehetetlenül sokat eszik, vagy éppen benzinpárán is elketyeg, írj nekünk a teletank@vezess.hu e-mail-címre!