Ha a mindent elsöprő elektromos forradalom el is maradt, lassan, de biztosan mégis átalakult az európai autópiac. Az utóbbi hat évben drámaian visszaesett az eladott új autók között a dízelmotorral gyártott autók részaránya. Míg 2018-ban 36,7 százalék volt a részarányuk, addig ez 2022-re 16,4 százalékra csökkent. Ezzel párhuzamosan a benzinesek aránya is csökkent, egy százalék híján pontosan ugyanilyen mértékben, 55,6 százalékról 36,4-re.

Igaz, a benzinesek hiánya nem annyira feltűnő, hiszen a hibridek szinte kivétel nélkül benzinmotorra épülnek. Utóbbiak eladási adatai látványosan nőnek, míg 2018-ban az eladott autók 4,9 százalék volt hibrid – az öntöltő és a külső áramforrásból is tölthető hibridek egyaránt beletartoznak ebbe a mennyiségbe – addig 2022-ben már 32 százaléknál tartott az arányuk.

Miért félünk a dízeltől?

Tagadhatatlan, hogy rengeteget rontott a dízelek megítélésén a Volkswagen dízelbotránya. A csalás miatt sok cég, majd rengeteg privát vásárló is tiltólistára tette a dízelt, és a politika is az elektromos átállást tűzte a zászlajára. Ezzel párhuzamosan jónéhány európai város egészéből, vagy csak belső részéből már ki is tiltották a dízelüzemű járműveket. Igaz, még annyira nem vészes a helyzet, egyelőre csak az Euro5-ös és annál rosszabb kibocsátású autók korlátozásánál járnak, így egy pár éves, modern dízellel még ott is lehet autózni. Ugyanakkor vannak olyan városrészek is, ahol nem teketóriáznak, és mindenféle belsőégésű motorral hajtott járművet kitiltanak.

Persze ettől még nem kéne félni a dízeltől, hiszen a városokon kívül is van élet, és hosszú távú, autópályás utaknál még a legtakarékosabb hibridek fogyasztása is irgalmatlanul messze van egy dízelmotor üzemanyagigényéhez képest. Nincs az a hibrid, amivel tartós 130-140-es tempó mellett meg lehetne közelíteni mondjuk egy 2,0 literes dízel 5 literes fogyasztását.

Mik vannak és mik maradnak?

Itthon, ahol az utakon futó autók átlagéletkora 15,6 év, még valószínűleg jó ideig nem kell attól félni, hogy bárhonnan is kitiltják a belsőégésű, vagy csak a dízelmotoros autókat, így igenis jó alternatívát jelenthet egy modern dízelmotor, amely a szokásos erényei, a kis fogyasztás, a nagy nyomaték mellé immár a viszonylag tiszta működést fel tudja mutatni. Miközben a villanyautók használata egyelőre – a problémás töltő infrastruktúra miatt – csak akkor jelent kis kompromisszumot, ha valaki otthon tudja tölteni. Összegyűjtöttük ezért, hogy mely márkáknak van még dízelmotorral kapható típusa és mi lesz ezekkel jövőre.

Alfa Romeo

Az Alfánál két modell, a Giulia és a Stelvio is konfigurálható dízelmotorral. Mindkettő 2,2 literes, 210 lóerős kivitelben, és emellett mild hibrid dízele is van a márkának, amit a Tonale-be lehet rendelni, igaz, ez csak 130 lóerős.

Audi

Továbbra is komoly a dízelfelhozatal az Audinál, ott az A3, A4, A6, Q2, Q3, Q5 különböző változatai kaphatók dízelmotorral is, és 116, 150, 200 lóerős változatokban érhetők el. Illetve mild hibrid dízel hajtáslánccal a A4, A5, A6, A7, A8, Q5, ezek 163, 204, 286 lóerősek lehetnek. Jövőre nem terveznek változást a dízelellátottság terén.

BMW

A BMW többször hangoztatta, hogy kitart a belsőégésű modellek mellett, ameddig lehet így Irgalmatlanul széles a BMW dízelkínálata: náluk a 1-es sorozattól már kapható dízel BMW, és a 2 Active Tourer, 2 Gran Coupé is létezik sima dízelmotorosként, 116, 150 190 lóerős változatokban. Dízel mild hibridből pedig a 2 Active Tourer, a 2 Coupé, a 3-as sorozat, a 4 Cabrio és Coupé, 4 Gran Coupé, 5 Touring, 7-es, 8-as sorozat tagjai, illetve az X1, X2, X3, X4, X5, X6, X7 150, 190, 286, 299, 340 lóerős csúcsteljesítménnyel.

2024-ben érkezik majd az új BMW X2, amiből a modellbevezetéstől kezdve lesz 18d változat is, az új BMW 5-ösnél a jelenleg is kapható 20d modell mellé érkezik egy vadonatúj 6-hengeres dízel erőforrás is. Ráadásul ez egy újfejlesztésű motor lesz. Jó hír, hogy a BMW is a sokféleségben hisz, nem engedi el a belsőégésű motorok kezét, és továbbra is fejleszt hagyományos motorokat is.

Citroën



A C3, C3 Aircross, C4, C4 X, C5 Aircross modellek jelenleg is rendelhetők BlueHDi motorral és 2024-ben is maradnak. Ami újdonság a márkánál, hogy nem szűkül, hanem nő a dízel választék. Jövőre már a Berlingo és a Spacetourer modellek újra választhatók lesznek 100, 130 lóerős dízelmotorral is, árulta el a márka marketingigazgatója. Emellett természetesen a márka teljes tehergépkocsi kínálata is kapható HDi motorral.

Cupra

Kétféle típus kapható a márkánál dízelmotorral, a Leon és a Formentor. A mindkettőben megtalálható kétliteres TDi 150 lóerős teljesítményre képes.

Dacia

Jelenleg a lassan kifutó Dacia Duster még kapható a takarékos 1,5 dCi motorral, ami 115 lóerős, de a jövőre érkező új Duster már csak benzines, vegyes benzin/gáz, illetve hibrid változatban lesz elérhető.

Dongfeng

A márka terepes pickupja a DF6 2,3literes, 163 lóerős dízelmotorral is megvásárolható.

DS

A francia prémiummárka a DS3, DS4, modelljeit kínálja 1,5-os BlueHDi dízelmotorral, amelyek mind 130 lóerősek.

Ford

Dízelmotorral a Ford Focus kapható – 1,5 literes 115 lóerőssel – a Tourneo Connect, Grand Tourneo Connect a 2,0 literes EcoBlue-val az orrában vásárolható meg, és 122 lóerős, kétliteressel a Kuga.

Isuzu

Nem meglepő, ha egy munkagépbe dízelmotor kerül, így az is teljesen normális, hogy az Isuzu D-Max mindenféle variánsába – kis kabinos, nagy kabinos, kézi- és automatikus váltós – az 1,9 literes dízelmotor került, ami 163 lóerős.

Jaguar

Tartja magát a dízel a Jaguar-nál is, bár főleg lágy hibridek találhatók az árlistán. Az E-Pace, F-Pace, XE, XF is elérhető ilyen hajtással, 163 lóerős a leggyengébb 300 lóerős a legerősebb változat.

Jeep

Meglepő, hogy a tekintélyes méretű, terepjárásra készült Jeep modellek közül mindössze a Gladiator létezik dízelmotoros változatban. Ennek az orrában 3,0 literes V6-os Multijet hozza össze a 264 lóerőt. Ezek azonban már csak a kifutó darabok, hiszen eltűnik a modell Európából.

Kia

A Kia egyetlen dízelmotoros modellt tartott idén kínálatban és ez marad jövőre is. Ez pedig a Sorento, a maga 193 lóerős 200 CRDi motorjával, két- vagy összkerékhajtással. Láthatóan a nagy kényelmes utazóautóknál még igénylik a vevők a nagy hatótávot és a takarékos üzemet.

Land Rover

163, 204 lóerős kétliteres négyhengeres, – Discovery Sport, Range Rover Evoque – háromliteres soros hathengeres 249, 300, 350 lóerős – Discovery, Range Rover, Range Rover Sport, Range Rover Velar – illetve 250, 300 lóerős, háromliteres V6-os lágy hibrid dízelmotorok – Defender – érhetők el a márkánál amelyek láthatóan több modellben is megtalálhatók.

Mazda

A Mazdánál 2024-ben a CX-5 kifutásával eltűnik a 150 lóerős, 2,2 literes dízel a kínálatból. A nemrég érkezett és fogyasztásbajnok sorhatos 3,3-as dízelmotor marad jövőre is a CX-60-ban, sőt, az új CX-80-ba is bekerül majd.

Mercedes-Benz

Óriási a Mercedes-Benz modellkínálata is, így nem meglepő, hogy rengeteg típusnál opció a dízelmotor. Csak az osztályokat sorolom fel, az árlistát böngészve az A, B, CLA, GLA, GLB, C, CLE, GLC, E, S, GLE, GLS, G-ből is mind mind létezik dízel kivitel is.

MINI

2024 első felében érkezik az új MINI Countryman, ebből lesz dízel változat, Countryman D modellként. Addig is a jelenlegi Countryman D és és a Clubman D a dízel MINI, kétliteres négyhengeres motorral, 150, 190 lóerővel.

Opel

Az Opelnél az 1,5-ös dízelmotorra épül a kínálat, a Crossland és az Mokka 110 lóerős változatot kapott, az Astra és a Grandland pedig az erősebb, 130 lóerőset. A flottavásárlók által is kedvelt márkánál szükségszerűen kell még gázolajos modell, hiszen vannak olyan cégek, amelyeknek nincs ennél jobb megoldás a munkához.

Peugeot

Jövőre a Peugeot-nál a 208 és 2008-as modellekből már nem lesz dízel, az utolsókat idén decemberben gyártják le. 3008-ból és 5008-ból új modell érkezik, ezekből már szintén nem lesz dízelmotoros változat, tudta meg a Vezess Mocsai Zoltán marketing vezetőtől. A jelenlegiből még van, a 3008-ast jövő áprilisig, az 5008-ast júniusig gyártják még gázolajos blokkal. A 308 asból jelenleg van dízel és várhatóan 2024 végéig nem változik, az 508-asból szintén van dízel, ami 2024 őszéig marad gyártásban. A kisteherautókban maradnak a dízel motorok.

Szintén jövőre tér vissza a dízelmotor a Rifter és a Traveller egyterűekbe, várhatóan az áprilisi gyártástól lesznek elérhetők takarékos változatban, korlátozott darabszámban.

Renault

A Renault a kínálat két végén tart dízeleket, a Clio, a 100 lóerős dCi motorral valószínűleg fogyasztási bajnok, de a dízel Megane is aránylag takarékos lehet a 115 lóerős dízel változatban. Ez persze még a korábbi Megane, amely belső égésű motorokra épült. Az új E-tech már villanymotort kínál. Aki erősebb dízelre vágyik, annak ott a Trafic, amiből a 110 lóerős változat mellett 150 és 170 lovas is létezik.

SEAT

Leon-ból 2024-ben érkezik majd a facelift és azzal együtt lesz elérhető kétféle dízel verzió. Jelenleg 115 és 150 lóerős TDI létezik belőle. A 150 és 200 lóerős dízel Tarraco ugyen még van, de a modellév váltással eltűnik majd ez a típus. A SEAT Ateca esetében egyféle dízel verzió marad.

Skoda

A Skodánál egyetlen modell nem fog kiesni, amelyik jelenleg is elérhető dízel erőforrással az továbbra is kapható marad. Az Octavia, Karoq, Kodiaq, Superb választható dízelmotorokkal, bár a gyár a piaci igényekhez igazítja a kínálatot, így bizonyos hajtásláncok kikerülhetnek a listából.

Ilyen lesz az új generációs Superb esetében az, hogy az erősebb dízelmotor már csak 4×4 hajtással lesz elérhető, az új Kodiaq esetében pedig a gyengébb 150 lóerős dízel már nem lesz elérhető 4×4-es hajtással.

Toyota

Aránylag szerény a Toyota dízel választéka, ők inkább a hibridben hisznek, miközben a jövő elektromos hajtásláncát sem csak akkumulátorral képzelik el, hanem hidrogén üzemanyag-cellával. Jelenleg a Stellantis csoporttal (Citroën, Fiat, Opel, Peugeot) közösen gyártott Proace és Proace City személyszállító és a Hilux esetében érhető el dízelmotor, és ez a jövőben sem fog változni. Ezen kívül a Hilux, a Land Cruiser, illetve az új Land Cruiser 250 létezik dízel kivitelben. A Land Cruiser 250 modellben lévő 2.8D csak apróságokban tér el a jelenlegi motortól, a legnagyobb változás az lesz, hogy a 6 fokozatú automatát felváltja egy 8 fokozatú váltó.

Volkswagen

2024-re a márkánál nem várható változás, ami jelenleg is kapható dízelmotorral, az marad is. Ezek az Amarok, Arteon, Tiguan, Touran, T-Roc, Multivan illetve a 3,0 literes V6-os motorral kapható Touareg.

Bár a gyártók nagy lendülettel vetették bele magukat az elektromos átállásba, hiszen a jelenlegi Európai Uniós tervek szerint 2035 után mifelénk nem lehet majd csak nulla emissziós új modelleket értékesíteni, láthatóan nem adták fel a régi technikát. Iparági szereplők közül sokan nem hiszik, hogy az említett forgatókönyv megvalósítható, a várakozások szerint a céldátum vagy a teljes tiltás puhulni fog még. Szóval egyelőre nem kell parázni, aki a dízelt kedveli jobban, annak van még bőven miből választani.