Minden évben nagyjából 150-160 új autót próbálunk ki itt a Vezessnél. Egy részüket nemzetközi menetpróbákon, másokat hazai bemutatókon, a legtöbb viszont tesztautóként érkezik hozzánk, általában egy hétre. Olyan modellek érkezését vártuk idén, amelyek egy részének már 2020-ban meg kellett volna jelenniük. Ám a világjárvány miatt több gyártó is elhalasztotta fontos új autók bemutatóját, amik a cikkeink olvasottságán is meglátszanak. Így nem meglepő, hogy a sokak által várt, népszerűnek ígérkező újdonságokról készült bemutatóinkat rengetegen elolvastátok. Hogy mik is voltak ezek? Íme, egy kis emlékeztető csokor a legolvasottabbakból.

Dacia Spring

Kétségtelen, hogy a 2021-es év egyik legjobban várt új autója Magyarországon a piac legolcsóbb elektromos autójának ígérkező Dacia Spring volt.

„Egy olcsó kisautó elektromos hajtással nem tud olcsó kisautó maradni, de a Dacia Springnek muszáj volt. Az benne a meglepő, hogy elektromos oldalról nem látszik a spórolás. Lítiumion-akkumulátora nettó 27,4 kilowattóra kapacitású, a fedélzeti váltóáramú töltőre se lehet egy szavunk sem, mert az autó 6,6 kilowattal tölthet AC-ről.” – írta a Vezess az autóról még májusban.

Szörényi Andris cikkéből mindent részletesen megtudhattatok a francia kisautóról, amiből először egy nagyon puritán, autómegosztásra készült kivitel járt nálunk.

Toyota Mirai

Megérkezett a jövő közlekedésének hajtóanyaga Magyarországra is. A Linde először megnyitotta az első hazai hidrogén töltőállomás tesztüzemét, majd megérkeztek az első olyan autók is az országba, amikbe hidrogént kell tankolni.

„Ahhoz, hogy életszagú legyen a jövő, pont semmilyen különlegességet nem szabad éreznünk az autón vezetés közben, és a Mirai pont ilyen. Miután semmit nem hallasz és a hajtásban sem jelentkezik semmiféle többlet egy villanyautóhoz képest, fogalmad sincs arról, miféle folyamatok mennek végbe a “géptető” alatt. És ez jó.”

Az egyik ilyen a Toyota Mirai, ami már kapható is Magyarországon és az elsők között próbálhattuk ki júniusban, itthon. Cikkünk az egyik kedvencetek volt, de a különleges autóról videót is készítettünk, ha még nem láttad itt megnézheted.

Dacia Duster

Megjelenése óta sláger a hazai új autó vásárlók között, az eladási listákon a Dacia Duster a Suzuki sikermodelljei mögött mindig ott sorakozik. 2021-ben kapott egy kis ráncfelvarrást, így nem maradt el a próba sem, amelyet szeptemberben ejtettünk meg.

„Összesen háromféle motorváltozatot is kipróbálhattunk a franciaországi bemutatón. A 100 lóerős, LPG-vel is tankolhatóval kezdtük a vezetést, majd a nap felénél kaptunk egy kis ízelítőt a 4×4-es, kézi váltós dízel Dusterek alapjárat körüli fordulaton is meggyőző nyomatékából, tereptudásából, majd az erősebb, automatikus váltóval felszerelt benzinessel zártuk a sort.”

Földes Attila Franciaországba utazott azért, hogy első kézből számoljon be nektek az újdonságokról, és a cikket ti is szerettétek.

Hyundai Ioniq 5

Az év egyik nagy meglepetése volt a Hyundai új teljesen elektromos autója, az Ioniq 5. Új modellcsaládot indít és komoly szereplőként akar részt venni a piacon a koreai márka. A különleges autó titeket is érdekelt kedves olvasók, rengetegen láttátok az alábbi gondolatunkat is a kocsiról:

„Tök jó, hogy a Hyundai csinált egy klasszikus kompaktot érdekes, retrós, mégis modern formákkal. Nem? De, csak elszabták a méretarányokat és két számmal nagyobb modell jött ki a 3D-nyomtatóból. Mert az Ioniq 5 hiába néz ki úgy, mint egy Golf/Astra/Focus-konkurens, a kereken 3 méteres tengelytávjával bizony a nagy SUV-k között játszik méretben.” Ha többre is kíváncsi vagy, így a teljes teszt az Ioniq 5-ről:

Dögös és végtelenül praktikus. Hatótávolsága 360-481 kilométer lehet és árban is nagyon jól pozicionálták. Azonnal kipróbáltuk, ahogy lehetett és be is számoltunk róla nektek.

Toyota Yaris Cross

Több mint egy évet csúszott a Toyota sikermodellnek ígérkező újdonsága, a Yaris Cross piaci megjelenése, de idén megérkezett és elég hamar ki is próbálhattuk. Bár a pandémia miatt körülményesebb lett az utazás, egy ilyen különlegességért megérte Brüsszelbe utazni nyáron.

„Az Európának tervezett, és Európában, pontosabban Franciaországban gyártott apró crossover a sima Yarisszal egy üzemben, de más szalagon készül, és hiába a közeli rokonság, a forma teljesen más lett, a Toyotánál nem intézték el egy egyszerű, 2,5 centis emeléssel és küszöbig olvadt műanyagba mártással, ennél több a különbség a két modell között.” – írtuk a Suzuki Vitara kihívójának első próbája után.

Idő közben befutott az első tesztautó is, így hosszabb körön is vallatóra fogtuk az összkerekes, hibrid crossovert, ami borsot törhet a Suzuki Vitara orra alá.

Suzuki S-Cross

Meglepetésként érkezett a Suzuki legújabb modellje, tudtuk, hogy érkezik, de egy teljesen új modellre számítottunk, amely helyett egy erős frissítéssel marad a piacon a magyar autó. Először az esztergomi gyár udvarán sikerült lefotóznia Földes Attilának, majd Szörényi Andris elég hamar ki is próbálhatta az új S-Crosst.

„Mivel a Suzuki még engedi teljesen kikapcsolni a menetstabilizálást, különös jelentősége volt a havat idéző pályának és a kipróbált autó 4×4-es hajtásának. A legjobb móka a locsolt műgyantás pálya volt, ahol kitartó gázra az autó szépeket farolt. Sport üzemmódban az elektronikus vezérlés nagyobb arányban ad nyomatékot a hidraulikus tengelykapcsolós hátsó hajtásra.”

Az erős modellfrissítésen átesett S-Cross megjelenésének érdekessége a cikkek népszerűségén is meglátszott, így ez is befért a Top 10-es listába. Azóta pedig már hosszabb, részletesebb tesztünk is megjelent a modellről, amit itt lehet elolvasni.

Skoda Enyaq

Ezzel a modellel indult el a Škoda az igazán nagy villanyautók szegmensében. Az Enyaq a legfrissebb VW technikára épül és már elsőre is elég meggyőző volt a teljesítménye. Nem véletlen, hogy az alábbi véleményt írtuk róla áprilisban:

„Valahogy az volt az érzésem, hogy a Škodának több ideje volt dolgozni a saját autóján, ezért az ID.3-nál érettebb, átgondoltabb és sokkal jobb minőségérzetű autót sikerült kifejleszteniük. Nekem az életminőségem is jobb volna itt, mert a középső képernyő alatt rendes kapcsolósor könnyíti meg a különféle funkciók használatát, és a lámpakapcsoló is nyomógombos.”

Szörényi Andris menetpróbája után teszten is járt nálunk az autó, ami minden méteren bebizonyította, jobb a konszerntársaknál.

Hyundai Santa Fe

Tisztán látszik, hogy a Vezess közönsége szeret racionális autókról olvasni, így a Top 10-es listába olyan cikkünk is bekerült, ami a frissített Hyundai Santa Fe-ről szólt. Miközben sorra érkeztek az elektromos és hibrid modellek, felüdülés volt egy friss technikával szerelt, hagyományos dízelmotoros változatot is kipróbálni.

„Mókás formájával, barátságos és a hétköznapokon felmerülő összes felhasználási módra megoldást kínáló belsejével, nagy csomagtartójával a Santa Fe egy nagyon szerethető családi autó, ami akár hétüléses változatban is kapható.”- summázta véleményét Földes Attila márciusban. Ha elolvasnád az egyik legnépszerűbb tesztünket, itt meg is teheted:

Barátságos óriás tágas és kényelmes utastérrel, olyan felszereltségi listával, amire egy prémium modell is irigy lehet. Nem csoda, hogy érdekes a piacon.

Volvo V60 Cross Country

Prémiumkombi emelt hasmagassággal, elegáns külső megjelenéssel. A sok crossover és SUV közé egy ilyen autóról készült cikkünk is befért a legolvasottabb tesztek közé. Persze nem meglepő ez, hiszen izgalmas modellről van szó, amelyet még márciusban próbáltunk ki:

„Tényleg elképesztő, hogy ez a közel 4,8 méteres, 11 kiló híján kéttonnás “hajó” milyen stabilan fordul nagy sebességgel: csak el kell forgatni a kormányt, az autó pedig gyakorlatilag úgy halad, mintha sínen menne, köszönhetően a jól hangolt futóműnek és az összkerékhajtásnak.”

Fehér Patrik írásából mindent jót és rosszat megtudhattatok a Volvo V60 Cross Countryról, ami prémium modellek között is tökéletesen megállja a helyét.

Kia EV6

Döbbenten vettük tudomásul idén, hogy a koreaiak már szorosan a német élmenők sarkában lohol, és bizonyos területeken már le is hagyták őket. Az Ioniq 5 mellett nagy meglepetés volt a Kia EV6 is.

„Pár éve még csak megjövendölték az autógyártók azokat az elektromos autókat, amelyek miatt a Teslának hosszú távon nehezebb lesz szárnyalnia. A Hyundai Ioniq 5 után itt a Kia EV6, hasonlóan különleges formában és iránymutató technikával. Vannak érthetetlen megoldásai, mégis az az érzés dominál az EV6-ban, hogy ez a fejlett jövő.”

504-528 kilométeres vegyes WLTP hatótávot ígér és a legolcsóbb kivitelt már 14,5 millió forinttól haza lehet vinni. Minőség és tudás terén is sokat kap a vásárló a pénzéért, nem csoda, hogy titeket is érdekelt annyira, hogy a legolvasottabb anyagok közé kerüljön.

Tesztek, újdonságok, bemutatók hadaival készülünk nektek 2022-ben is. A legújabb autókról olvashattok nálunk első kézből ezután is!