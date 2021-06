Drasztikus tervekkel vezetik fel általában a gyártók a hosszú távú jövőre szóló változásokat. Villanyautók mindenütt meg töltőállomások, amiken nagy szó lesz, ha csak fél órát kell majd dekkolnunk azért, hogy az autónkban értelmezhető hatótávolság jelenjen meg. Ennek a jövőnek rengeteg a változója, de kétségkívül jól hangzik, hogy az autóknak se hangjuk, se károsanyag-kibocsátásuk nem lesz.

Mindeközben a hangsúly teljesen eltéved egy valóban hosszú távra szóló és már első hallásra is sokkal emberközelibb fejlesztésről, a hidrogén üzemanyagcelláról. Annyira bele vagyunk kényszerítve a villanyautókba, hogy közben ez a teljesen idegennek tűnő fejlesztés megérkezett Magyarországra is. Tessék, itt az első lépés a használható, károsanyag-kibocsátás és főként kompromisszumok nélküli normális autózás felé, már nekünk is elérhető!

Gépteteje alatt rejlik a furcsaság, ez nem egy motor, hanem egy áramfejlesztő hidrogén üzemanyagcella

Kipróbáltuk a Magyarországra érkezett első Toyota Mirait, amin már magyar rendszám is szerepel, mert a modell homologizációja megtörtént. A Toyota sosem titkolta, hogy a Mirai jönni fog, de ennek volt egy nagyon fontos feltétele és az egyetlen gátja, hogy nem lett volna hol tankolni. Már van, megnyitott az első hidrogén töltőállomás a Linde telephelyén Budapesten. Igaz, egyelőre ez még nem egy publikus, csak mobil töltőállomás, de előre egyeztetve lehet tankolni, ha valakinek van hidrogénautója. Ilyenje pedig egyelőre csak a Toyotának van itthon egyetlen darab, de ez már egy jó kezdés. Rövid távon még kettő telepítése a terv 2022-ig, a hosszú távú pedig 30 hidrogénkút szintén belátható időn belül.

Akkor ez most nagy újdonság?

Csak annyira újdonság a hidrogén üzemanyagcella, hogy a Toyotánál már a negyedik generációt fejlesztették le az új Miraihoz.Itt a Vezessnél már 2008-ban próbáltuk a technológiát egy Opel Zafirába szerelve, 2009-ben vezettük a szintén üzemanyagcellás Honda Clarityt, majd 2015-ben az Audi A7 h-tron quattrót, aztán néhány éve tettünk egy hosszabb túrát az előző generációs Miraival. Ez a mostani autó azonban itt van Budapesten, magyar rendszámmal (a rendezvényen voltak külföldi honosítású modellek is).

A Toyota a 90-es évek eleje óta foglalkozik a technológiával, stabil áramfejlesztőként tesztelték nagyon sokáig, de belekerült hajóba, targoncába, buszokba, és az első személyautóba, a Miraiba is. Hogy tiszta legyen, nevezzük az új Mirait második generációnak, mert személyautóban eddig csak egyszer alkalmaztak ilyet, ez pedig annak a továbbfejlesztése.

A hidrogén üzemanyagcellában nincsenek mozgó alkatrészek, nincsenek kopó alkatrészek, ez nem egy motor, hanem egy áramfejlesztő. Hidrogénből és oxigénből állít elő elektromosságot. Az üzemanyagcellában sűrűn sorakozó polimer lapokon gerjeszt elektromosságot a két anyag találkozása, aminek a mellékterméke színtiszta H2O, vagyis víz. Ez egy totálisan hang nélküli folyamat, az ilyen rendszereknél általában a hidrogéntartályok szelepeit lehet csupán hallani, de a Miraiban, ezen a rövid körön még ennyit sem vettünk észre.

Jó-jó, de mi hajtja?

A szerkentyű elektromos, de hidrogénre van szüksége az áram előállításához. Végső soron egy teljesen hagyományos villanyautó, amit saját áramfejlesztővel láttak el. Külső áramforrásról nem tölthető, akkumulátora különben is csak 1,24 kWh-s, vagyis egy hagyományos hibrid hajtásláncú autónak felel meg, ez egyébként épp a Lexus LS-ből érkezik.

Előre, a hagyományos motor helyére kerül a hidrogén üzemanyagcella, a hátsó tengelyre pedig egy villanymotor, fölé az akkumulátor. A rendszer teljesítménye 174 lóerő és 300 Nm nyomaték, mivel ez függ az üzemanyagcella áramfejlesztő képességétől is, így nem csak a villanymotor erejét számítják, amit egyébként a Lexus UX 300h-tól kapott. Az akkumulátor a korábbi NiMH helyett Li-ion rendszerű. Rendszerfeszültsége 310,8 V (eddig 244,8 V), a tömege 2,3 kilogrammal csökkent (44,6 kg-ra). A kisebb akkucsomag elfért a hátsó ülés mögött, így nem csökkenti a csomagtartó kapacitását.

Kimondottan tetszik, ahogy a Toyota megközelítette ezt az új világot. Az első Mirai leginkább egy Priusra hasonlított – annak ellenére, hogy Avensis-padlóra épült -, azzal a formával pedig csak egy speciális közönséget lehet megfogni. A SUV divatos, mégis egy limuzint faragtak át, és ezzel könnyen elképzelhetővé tették globálisan is a jövő autózását a krumplikra fújoló tömegeknek is. Az új Mirai alapjait a Lexus LS adta, centik híján 5 méter hosszú, majdnem 1,9 széles és alig 1,5 magas, szóval elég jók az arányai, és nem kis autó.

Kellett a hely a hajtásláncnak, mert három darab nagynyomású tartályt is be kellett építeniük. Egy nagyobb került a középkonzol alá, egy kisebb a hátsó ülés alá, egy pedig a hátsó tengely mögé, összesen 5,6 kg hidrogént tárolhatnak. Más trükkje is van az autónak: fedélzeti légszűrőrendszere például katalizátor segítségével szabadítja meg a befújt levegőt a szennyező anyagoktól (kén-dioxid, nitrogén-oxidok, részecskék). A 2,5 mikronnál kisebb szemcsék 90-100 százalékát képes eltávolítani a levegőből.

Hatótáv és tankolás egészen életszerűen

550-650 kilométert tud megtenni a Mirai egy tankolással, a megtöltése pedig nem több 5 percnél, ez pedig már egy sima tankolásnál alig érezhetően több. Nemrég rekordot is döntöttek a Miraival, 1003 kilométert tettek meg egy töltéssel, és mivel másnak egyelőre ilyen teljesítményű hidrogénautója nincs, ez mindenképp kiemelkedő eredmény. Őszintén szólva már az alap hatótávolsága is biztató, egy hasonló kategóriájú benzines modellét túl is teljesíti. Jelenleg a Linde 10 euróért tudja adni a hidrogén kilóját, vagyis kb. 19 000 forintból megtankolható a Mirai, amivel ügyes jobb lábbal elmegy 650 kilométert, így benzinből például ez 6,9 literes fogyasztást jelentene, ami egy ilyen limuzinszerű autóban nagyon is jónak mondható.

Felhasználói szempontból még kimondottan fontos, hogy a kényelmes tankolás és tiszta, csöndes üzem mellett a Mirai mentes a kritikus alkatrészektől. Az üzemanyagcella gondozásmentes, az autó élettartamára tervezték, egyedül a levegő szívórendszeréhez tartozó szűrőt kell mosni időnként. Villanyautóként a fékek kopása és élettartama is azokhoz hasonló, olajat nem kell cserélni benne, a hajtáslánca teljesen gondozás- és kockázatmentes. Azért ez csábító, nem?

Hidrogénautót vezetni üdítően semmilyen

Ott van benne az űrtechnika, akkor ennek nagyon különlegesnek kéne lennie, nem igaz? Nem, egyáltalán nem. Ahhoz, hogy életszagú legyen a jövő, pont semmilyen különlegességet nem szabad éreznünk az autón vezetés közben, és a Mirai pont ilyen. Miután semmit nem hallasz és a hajtásban sem jelentkezik semmiféle többlet egy villanyautóhoz képest, fogalmad sincs arról, miféle folyamatok mennek végbe a “géptető” alatt. És ez jó. Nem kell új dologhoz hozzászoknunk, elfogadnunk, kompromisszumot kötnünk vagy elviselnünk.

Miután Lexus LS-ből készült, a Mirait belengi a jóleső prémium hangulat. Érezni a súlyát, nagyautóként mozdul, de a légrugók helyett tekercsrugókon futó limuzinban ott van a hagyományos autó érzet. Kormányzása nagyon pontos, a hajtásban ahhoz éppen elég erő van, hogy ne legyünk vele gondban, egyébként a 100 km/h-ra gyorsulása 9,2 másodperc, nem is erről szól még ez a világ, de ezzel már bővel elvan egy ekkora autó is. Hátul hajt, amitől az egész vezetése nagyon természetes és jólesően autószerű, egyszerű, és egyébként a súlyelosztását sikerült 50-50%-osra belőni. Majd a hosszabb teszt alatt kiderül, milyen, ha sportosan akarunk vele közlekedni, de egyelőre ez a dolog biztató.

Bár elég nagy autó, bent ülve ez nem igazán tűnik fel. A tető alacsony, 190 centivel már biztosan kényelmetlen lesz hátul ülni, de lábtér szerencsére akad. A vaskos középkonzol is elvesz elég sok helyet elöl, persze ilyen az LS-ben is van. Anyagaiban elég jó, keverednek a Toyota- és Lexus-felületek, amitől pont annyival jobb az érzés, mint egy Toyotában, hogy nyugtázhassuk, nem rontották el az LS prémiumhangulatát. Jöhetne még közelebb a kormány, állítanám alacsonyabbra az ülést és a multimédia rendszere is frissülhetne már valami modernebbre, mert így kicsit antik szagú ebben a mindenkinél innovatívabb autóban.

Mondhatjuk, hogy a kormány mögött ülve nem látunk semmi különlegeset, egy újabb Toyota belső variáció az ismert alkatrészekkel. Érdekesség, hogy visszatért a Prius-féle kis joystick váltókapcsoló, de a szokásos gombok mellett egy darab nagyon új szerepel csak. Ezen a H2O felirat szerepel, amivel tulajdonképpen megpisiltethetjük a Mirait. Az áramfejlesztés melléktermékét ugyanis nem csak időnként engedi szabadon, egyébként egy tartályban tárolja, ezt pedig gombnyomásra is üríthetjük. Például azért, hogy ne a mélygarázst vizelje össze folyton, vagy ne a felhajtónkat. Ez a kérdés télen kicsit kritikusabb lehet, pláne, ha a hidrogénautó jelentősen elterjed majd, de erre a problémára még ráérnek megoldást keresni.

Vezetéstámogató rendszerek, biztonsági felszerelések, kényelmi extrák, minden szerepel benne, ami egy modern Toyotában. És hogy miért Toyota, miért nem Lexus? Konzekvensen alakítják ki a Toyotánál az innovációt, és miután már került többféle járműbe Toyotaként, épp az autóknál a legfontosabb, hogy a hidrogén üzemanyagcella hírnöke egy Toyota legyen. Akárcsak a Prius több mint 20 évvel ezelőtt, úgy indult a Mirai élete 2015-ben. Az idő rohan és a történelem megismétlődni látszik. Most valószínűleg a világ nagy része ugyanolyan furcsán néz a Toyotára, mint a Prius bevezetésekor. Most minden gyártó az elektromos autókra koncentrál, ők meg már a második hidrogénautót dobják piacra, normálisak? Gondoljunk csak bele, hol van most a Toyota a több mint 20 éve fejlesztett hibrid hajtásláncával.

Nagyon úgy tűnik, hogy megint jóval korábban kezdték el fejleszteni a széles körben használható új és hatékony, a fenntartható jövőt szolgáló hajtásláncot. A Mirai piaci bevezetése Magyarországon már megtörtént, a szervizháttér kialakítása és a márkakereskedések felkészítése az év második felében fog megtörténni, és évente egyelőre 5 autó eladásával terveznek, amihez persze kutak is kelleni fognak, erre pedig a Linde fogja nyújtani a megoldást.

A Mirai ára itthon 26 millió forintnál kezdődik, a minden jóval felszerelt VIP modell ára 30 millió forint. Tekintve a prémiumos hangulatot és a gondozásmentes, problémamentes és egyszerű felhasználást, ígéretes jövő elé nézünk.